Bombameglepetés a Forma–1-ben, új csapatvezetőt jelentett be a brit istálló

Átszervezi csapatvezetését a Forma–1-ben szereplő Aston Martin. A brit istálló csapatfőnöke 2026-tól a mostani technikai vezető, Adrian Newey lesz, míg a jelenlegi csapatfőnök, Andy Cowell stratégiai vezetőként folytatja munkáját.

2025. 11. 26. 20:55
Adrian Newey 2026-tól már csapatfőnöki minőségben is képviselheti az Aston Martint. Fotó: AFP/Andrej Isakovic
A Forma–1-ben a pályán kívül is zajlik az élet. Néhány nappal a világbajnoki küzdelem miatt igencsak szorosnak ígérkező idényhajrá utolsó előtti, katari hétvégéje előtt az Aston Martin nagy bejelentést tett: a britek szerdán közölték, hogy 2026-tól az istállóhoz idén csatlakozott sztártervező, Adrian Newey lesz a csapatfőnök! Ezzel együtt a jelenlegi vezető is marad a márka alkalmazásában.

Az Ason Martin pilótapárosa, Lance Stroll és Fernando Alonso jövőre már az Adrian Newey-vezette istállóban versenyezhetnek
Az Aston Martin pilótapárosa, Lance Stroll és Fernando Alonso jövőre már az Adrian Newey vezette istállóban versenyezhetnek (Fotó: Getty Images/Clive Rose)

 

Adrian Newey vezetésével kezdődik az új éra

Newey jóformán a Red Bull színre lépésétől, a gárda második szezonjától, 2006-tól kezdve az osztrákok kötelékébe tartozott. A páros együtt több világbajnoki címet nyert, tavaly májusban azonban hivatalossá vált, hogy a szakember elhagyja a csapatot. A tervezőként korábban több más márkával is bajnok Newey ezt követően az idén márciusban állhatott munkába az Aston Martinnál, ahol már vele készül a jövő évi, szabálymódosításokat hozó évadra szánt autó.

A nagy átalakulások első évében viszont már csapatvezető lesz Adrian Newey. Ezt az Aston Martin jelentette be szerdán amellett, hogy a jelenlegi első ember, Andy Cowell stratégiai vezetőként folytatja munkáját, és szorosan együttműködik majd a motorbeszállító Hondával.

 

Közös döntés született

Az Aston Martin közleménye szerint Cowell és Newey együtt állapodtak meg abban, megosztják feladataikat, hogy az egyes erősségeikre és szakértelmükre koncentrálhassanak, biztosítva ezzel a szervezeti hatékonyságot. Newey a csapatfőnöki munka mellett a műszaki munkálatokat is felügyeli majd.

Andy Cowell sem távozik, marad az Aston Martin kötelékében
Andy Cowell sem távozik, marad az Aston Martin kötelékében (Fotó: NurPhoto/Song Haiyuan)

Az Aston Martin nem 2025-ben futja a legjobb évét, jelenleg mindössze nyolcadik a tízcsapatos vb-konstruktőri pontversenyében.

