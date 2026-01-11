Ezt a tíz filmet imádták a magyar nézők 2025-ben

1. Zootropolis 2.

A top tízes filmes lista első helyét a Zootropolis 2. szerezte meg 2025-ben (Forrás: Mafab.hu)

A Mafab.hu adatai alapján csaknem 1,4 milliárd forint bevétellel és 84 százalékos értékeléssel a Zootropolis 2. című animációs film volt a magyarok kedvence 2025-ben. Az akciódús animációban a bátor nyúlzsaru, Judy Hopps és barátja, a róka, Nick Wilde ismét összefognak, hogy megoldjanak egy új ügyet, pályafutásuk legveszélyesebb és legbonyolultabb kihívását.

2. Avatar: Tűz és Hamu

A második helyen 83 százalékos értékeléssel és közel 1,2 milliárd forint bevétellel az Avatar: Tűz és Hamu áll. A háború és fiuk elvesztése után Jake Sully és Neytiri kénytelen azzal szembesülni, hogy Pandorát új veszély fenyegeti: feltűnik a Hamu népe, élükön a könyörtelen Varanggal, aki semmitől sem riad vissza a hatalomért.

3. Így neveld a sárkányodat

84 százalékos értékeléssel, 619 millió forintos bevétellel dobogós lett az Így neveld a sárkányodat élőszereplős változata, melyben Hablaty és Fogatlan nagyszabású kalandjait döbbenetes realizmussal kelti életre, miközben a remek páros felfedezi a barátság, a bátorság és a sors igazi jelentését.

4. F1 – A film

A negyedik 79 százalékos értékeléssel és közel 934 millió forint bevétellel az F1 – A film volt, melyben Sonny (Brad Pitt) egy hatalmas karambol során megsérült és kiégett. Ma iszik és szerencsejátékozik. Egy F1 csapat főnöke, Ruben (Javier Bardem) mégis megkéri, térjen vissza a nagy versenyhez. Sonnynak rá kell jönnie, hogy a csapaton belül kell keresnie a fő ellenfelét.

5. Lilo és Stitch – A csillagkutya

A top tízes lista ötödik helyén a Lilo és Stitch – A csillagkutya végzett 74 százalékos értékeléssel és 951 millió forint bevétellel. A Disney 2002-es animációs klasszikusának élőszereplős filmváltozata vicces és szívhez szóló történet a magányos hawaii-i kislányról és a szökevény űrlényről szól, aki segít neki családja összekovácsolásában.

6. Rosszfiúk 2.

Hatodik a Rosszfiúk 2., mely 83 százalékos értékelést kapott és 503 milliót hozott. A DreamWorks Animation vígjátékának új, akciódús fejezetében a megváltozott Rosszfiúk nagyon igyekeznek, hogy jók legyenek, de ehelyett azon kapják magukat, hogy bele lettek rángatva egy nagyszabású, világkörüli rablássorozatba, melynek mesteri irányítója egy új bűnbanda, akikre senki sem számított: a Rosszcsajok.