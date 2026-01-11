A Golden Globe új korszakba lép, meglepő műfajban osztanak először díjat

A 83. Golden Globe-gálán olyan világsztárok lépnek színpadra, mint George Clooney, Julia Roberts, Macaulay Culkin, Charli XCX, Hailee Steinfeld, Jennifer Garner, Kevin Bacon, Kevin Hart, Melissa McCarthy, Miley Cyrus, Pamela Anderson és Snoop Dogg – írta a The Hollywood Reporter.



Vajon mennyit vált díjra a Frankensein öt Golden Globe-jelölésből? Fotó: Netflix

Új kategória a Golden Globe történetében

A Golden Globe idén újdonsággal is jelentkezik:

első alkalommal díjazzák a legjobb podcastet, ezzel hivatalosan is elismerve az audioformátum robbanásszerű térnyerését.

A jelöltek a világ legnagyobb hatású podcastjei közül kerültek ki, olyan műsorokból, amelyek kiemelkedő szerepet játszanak a történetmesélésben, a kulturális párbeszédben és a közönséggel való kapcsolatteremtésben.

A Golden Globe továbbra is az év első nagy presztízsű filmes eseménye, amely rendszerint irányt mutat a díjszezon további alakulásához. A díjakat nemzetközi újságírók szavazatai alapján ítéli oda a Hollywood Foreign Press Association, a gálát pedig a Dick Clark Productions szervezi.

Az est házigazdája immár második alkalommal Nikki Glaser, a stand-up comedy egyik legismertebb alakja lesz.

Glaser korábbi szereplése már bizonyította, hogy képes finom egyensúlyt teremteni a humor és a pátosz között. Idén is várható, hogy a könnyed poénok mellett a filmipar aktuális kérdéseire és trendjeire is reflektál.

Mely filmek a legnagyobb esélyesek?

Az idei jelöltek listája változatos és nemzetközileg is erős mezőnyt mutat.

A filmes kategóriákban Paul Thomas Anderson One Battle After Another című alkotása vezet kilenc jelöléssel, ezt követi a Sentimental Value nyolc, a Sinners hét, a Hamnet hat, míg a Frankenstein és a Wicked: For Good egyaránt öt-öt jelöléssel.

A televíziós mezőnyben A Fehér Lótusz (The White Lotus) áll az élen hat jelöléssel, az Adolescence ötöt, míg az Only Murders in the Building és a Severance négy-négy elismerésre esélyes.

Két színésznő kapott életműdíjat

A gála előtt, január 6-án a Golden Globe szervezői életműdíjjal tüntették ki Helen Mirrent és Sarah Jessica Parkert.

Helen Mirren a Cecil B. DeMille-díjat vehette át Harrison Fordtól, míg Sarah Jessica Parkert – a televíziózásban nyújtott kiemelkedő munkásságáért – a Carol Burnett-díjjal ismerték el, amelyet a tavalyi díjazott, Ted Danson adott át neki.