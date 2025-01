A magyarokról szólt a Golden Globe, több millió amerikai hallhatta ezeket a szavakat hazánkról + videó

A brutalista egy fiktív építész, Tóth László életét követi, aki a Bauhaus iskolájában tanult, majd a háború borzalmai elől menekülve Amerikában próbált boldogulni. Az alkotás nyitójelenetében Tóth egy hajón áll, miközben áhítattal nézi a Szabadság-szobrot – a kamera azonban fejjel lefelé mutatja az ikonikus szobrot, ezzel érzékeltetve a karakter lelkiállapotát és életének kettősségét.

Adrian Brody A brutalista című filmben, ami a legjobb férfi főszereplő, filmdráma és rendezés díját is hazavihette az idei Golden Globe-gáláról. Fotó: TMDb

Golden Globe 2025: Magyar örökség a rivaldafényben

Adrien Brody Tóth László megformálásával az emigráns élet küzdelmes, tragédiákkal, mégis reményekkel teli útját jelenítette meg a vásznon. A színész személyes kötődése is fontos szerepet kapott, hiszen édesanyja és nagyszülei az 1956-os forradalom után hagyták el Magyarországot. Brody pár héttel a Golden Globe-díjkiosztó előtt a The Late Show with Stephen Colbert műsorában kiemelte, hogy meghatódott a lehetőségtől, hogy magyar származása ilyen hangsúlyosan jelenhetett meg a filmben, később a magyar kultúrát szenvedélyesnek, szókimondónak és feketehumorral telinek nevezte, amely szerinte máshol gyakran kelt meghökkentő hatást. A teljes beszélgetést itt nézheti meg:

Tóth karaktere fiktív ugyan, de személyében Breuer Marcell és Moholy-Nagy László építészek személye és élettörténete sűrűsödik össze. Az üldöztetés és tehetség szimbólumaként ábrázolt főszereplő egy zsidó származású művész, aki a náci üldöztetés elől menekül, és az amerikai álom eléréséért küzd. A film egyik meghatározó pillanatában Tóthhoz így szól amerikai mecénás fia: „Mi itt megtűrünk téged.” Ez a mondat egyszerre utal a karakter és az amerikai társadalom viszonyára, amely gyakran kihasználja az emigránsok tehetségét, de teljes elfogadást nem biztosít számukra – ami persze ugyanígy elmondható számos nemzetről is.