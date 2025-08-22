Colin FarrellfilmJennifer AnistonFörtelmes főnökmoziKevin Spacey

Az öt legjobb Colin Farrell-film – Förtelmes főnökök + videó

A munkahelyi rémálomból fekete komédia született.

Csépányi Balázs
2025. 08. 22. 20:02
Fotó: Mafab.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Colin Farrell filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A fülke című izgalmas krimi szerezte meg, a negyedik helyezett egy izgalmas, feszült hangulatú thriller, a Gyilkos ösztön (Solace) lett, a bronzérmet pedig a legendás tévésorozat alapján készült Miami Vice című pörgős akciófilm szerezte meg. Ezen a héten már az ezüstérmes mozival érkezünk, ami nem más, mit a Förtelmes főnökök (Horrible Bosses) című vígjáték.

2. Förtelmes főnökök (2011)

A Förtelmes főnökök 2011-ben bemutatott amerikai fekete komédia, melyet Seth Gordon rendezett. A forgatókönyvet Michael Markowitz, John Francis Daley és Jonathan Goldstein írta. 

Colin Farrell
A film óriási kasszasiker lett: több mint 209 millió dollárt hozott világszerte, ezzel az egyik legsikeresebb vígjáték volt 2011-ben Fotó: Mafab.hu

A film sztárparádét vonultat fel: a főbb szerepeket Jason Bateman, Jason Sudeikis és Charlie Day alakítja, míg a „förtelmes” főnökök bőrébe olyan neves színészek bújtak, mint Kevin Spacey, Jennifer Aniston és Colin Farrell. A produkció meglepően kis költségvetésből (35 millió dollár) készült, ám világszerte nagy sikert aratott.

A történet

A film három barátról szól – Nickről, Kurtről és Dale-ről –, akik mindnyájan elviselhetetlen főnökök alatt sínylődnek. Amikor úgy érzik, hogy a helyzet tarthatatlanná válik, kétségbeesett és abszurd tervet eszelnek ki: megszabadulnak a főnökeiktől. 

Colin Farrell
Farrell ebben a filmben bebizonyította, hogy nem fél önironikus és merészen eltúlzott alakítást nyújtani  Fotó: Mafab.hu

Mivel azonban egyikük sem éppen bűnözői zseni, a kivitelezés kaotikus, félresikerült és rengeteg komikus helyzetet szül.

Colin Farrell játéka

Colin Farrell a Förtelmes főnökök egyik legemlékezetesebb mellékszerepét alakítja Bobby Pellittként, a drogos, kiállhatatlan, elképesztően ellenszenves főnök bőrében. Teljesen kifordította magát a megszokott sármos főhős szerepeiből: pocakkal, kopaszodó frizurával és harsány, ripacskodó stílussal jelenik meg a vásznon. Játéka karikatúraszerű, de éppen ettől működik tökéletesen a fekete komédia világában – egyszerre szórakoztató és irritáló, ahogy a karakter minden pillanatában a visszataszító „rossz főnök” archetípusát testesíti meg. Farrell ebben a filmben bebizonyította, hogy nem fél önironikus és merészen eltúlzott alakítást nyújtani, amivel ellopja a show-t, még a sztárparádéban is.

Érdekességek a filmről

  • A film óriási kasszasiker lett: több mint 209 millió dollárt hozott világszerte, ezzel az egyik legsikeresebb vígjáték volt 2011-ben.
  • Jennifer Aniston teljesen új oldalát mutatta meg a nézőknek: addigi kedves, romantikus vígjátékos szerepei után itt szexuálisan túlfűtött és manipulatív fogorvosnőt alakított.
Colin Farrell
Jennifer Aniston teljesen új oldalát mutatta meg a nézőknek - Fotó: Mafab.hu
  • Colin Farrell külsejét a filmben szándékosan eltorzították: pocakot kapott és kopaszodó hajat, így teljesen felismerhetetlen volt a nézők számára.
  • A siker akkora volt, hogy 2014-ben elkészült a Förtelmes főnökök 2., amelyben visszatértek az eredeti szereplők.

Miért érdemes megnézni, és kinek ajánlott?

A Förtelmes főnökök szórakoztató és merész fekete komédia, amely a munkahelyi frusztrációkat fordítja át abszurd humorba. A sztárgárda remek összhangban játszik, a film pedig folyamatosan feszegeti a „mi lenne, ha” határait. Azoknak ajánlott, akik szeretik a fanyar humorú vígjátékokat, és szívesen látnák kedvenc színészeiket teljesen új, meglepő szerepkörben.

Idővonal: 2011 – a Förtelmes főnökök bemutatásának évében zajlott események 🎬

  • A Harry Potter és a halál ereklyéi 2. a mozikba került, lezárva a világszerte rajongott filmsorozatot.
  • Steve Jobs bejelentette az első iCloud szolgáltatást, amely új korszakot hozott az online adattárolásban.
  • Magyarországon bevezették az új alaptörvényt, amely 2012-től lépett hatályba.
  • A világ szeme az arab tavasz eseményeire szegeződött, több közel-keleti országban is forradalmak és tüntetések zajlottak.
  • Oszama bin Ladent amerikai különleges egységek likvidálták Pakisztánban.
  • Adele világslágere, a Rolling in the Deep tarolt a slágerlistákon.

A Colin Farrell filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a győztes mozival érkezünk.

Borítókép: Colin Farrell a Förtelmes főnökök egyik legemlékezetesebb mellékszerepét alakítja Bobby Pellittként (Fotó: Mafab.hu)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.