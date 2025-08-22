2. Förtelmes főnökök (2011)

A Förtelmes főnökök 2011-ben bemutatott amerikai fekete komédia, melyet Seth Gordon rendezett. A forgatókönyvet Michael Markowitz, John Francis Daley és Jonathan Goldstein írta.

A film óriási kasszasiker lett: több mint 209 millió dollárt hozott világszerte, ezzel az egyik legsikeresebb vígjáték volt 2011-ben Fotó: Mafab.hu

A film sztárparádét vonultat fel: a főbb szerepeket Jason Bateman, Jason Sudeikis és Charlie Day alakítja, míg a „förtelmes” főnökök bőrébe olyan neves színészek bújtak, mint Kevin Spacey, Jennifer Aniston és Colin Farrell. A produkció meglepően kis költségvetésből (35 millió dollár) készült, ám világszerte nagy sikert aratott.

A történet

A film három barátról szól – Nickről, Kurtről és Dale-ről –, akik mindnyájan elviselhetetlen főnökök alatt sínylődnek. Amikor úgy érzik, hogy a helyzet tarthatatlanná válik, kétségbeesett és abszurd tervet eszelnek ki: megszabadulnak a főnökeiktől.

Farrell ebben a filmben bebizonyította, hogy nem fél önironikus és merészen eltúlzott alakítást nyújtani Fotó: Mafab.hu

Mivel azonban egyikük sem éppen bűnözői zseni, a kivitelezés kaotikus, félresikerült és rengeteg komikus helyzetet szül.

Colin Farrell játéka

Colin Farrell a Förtelmes főnökök egyik legemlékezetesebb mellékszerepét alakítja Bobby Pellittként, a drogos, kiállhatatlan, elképesztően ellenszenves főnök bőrében. Teljesen kifordította magát a megszokott sármos főhős szerepeiből: pocakkal, kopaszodó frizurával és harsány, ripacskodó stílussal jelenik meg a vásznon. Játéka karikatúraszerű, de éppen ettől működik tökéletesen a fekete komédia világában – egyszerre szórakoztató és irritáló, ahogy a karakter minden pillanatában a visszataszító „rossz főnök” archetípusát testesíti meg. Farrell ebben a filmben bebizonyította, hogy nem fél önironikus és merészen eltúlzott alakítást nyújtani, amivel ellopja a show-t, még a sztárparádéban is.