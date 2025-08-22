A Colin Farrell filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A fülke című izgalmas krimi szerezte meg, a negyedik helyezett egy izgalmas, feszült hangulatú thriller, a Gyilkos ösztön (Solace) lett, a bronzérmet pedig a legendás tévésorozat alapján készült Miami Vice című pörgős akciófilm szerezte meg. Ezen a héten már az ezüstérmes mozival érkezünk, ami nem más, mit a Förtelmes főnökök (Horrible Bosses) című vígjáték.
Az öt legjobb Colin Farrell-film – Förtelmes főnökök + videó
A munkahelyi rémálomból fekete komédia született.
2. Förtelmes főnökök (2011)
A Förtelmes főnökök 2011-ben bemutatott amerikai fekete komédia, melyet Seth Gordon rendezett. A forgatókönyvet Michael Markowitz, John Francis Daley és Jonathan Goldstein írta.
A film sztárparádét vonultat fel: a főbb szerepeket Jason Bateman, Jason Sudeikis és Charlie Day alakítja, míg a „förtelmes” főnökök bőrébe olyan neves színészek bújtak, mint Kevin Spacey, Jennifer Aniston és Colin Farrell. A produkció meglepően kis költségvetésből (35 millió dollár) készült, ám világszerte nagy sikert aratott.
A történet
A film három barátról szól – Nickről, Kurtről és Dale-ről –, akik mindnyájan elviselhetetlen főnökök alatt sínylődnek. Amikor úgy érzik, hogy a helyzet tarthatatlanná válik, kétségbeesett és abszurd tervet eszelnek ki: megszabadulnak a főnökeiktől.
Mivel azonban egyikük sem éppen bűnözői zseni, a kivitelezés kaotikus, félresikerült és rengeteg komikus helyzetet szül.
Colin Farrell játéka
Colin Farrell a Förtelmes főnökök egyik legemlékezetesebb mellékszerepét alakítja Bobby Pellittként, a drogos, kiállhatatlan, elképesztően ellenszenves főnök bőrében. Teljesen kifordította magát a megszokott sármos főhős szerepeiből: pocakkal, kopaszodó frizurával és harsány, ripacskodó stílussal jelenik meg a vásznon. Játéka karikatúraszerű, de éppen ettől működik tökéletesen a fekete komédia világában – egyszerre szórakoztató és irritáló, ahogy a karakter minden pillanatában a visszataszító „rossz főnök” archetípusát testesíti meg. Farrell ebben a filmben bebizonyította, hogy nem fél önironikus és merészen eltúlzott alakítást nyújtani, amivel ellopja a show-t, még a sztárparádéban is.
Érdekességek a filmről
- A film óriási kasszasiker lett: több mint 209 millió dollárt hozott világszerte, ezzel az egyik legsikeresebb vígjáték volt 2011-ben.
- Jennifer Aniston teljesen új oldalát mutatta meg a nézőknek: addigi kedves, romantikus vígjátékos szerepei után itt szexuálisan túlfűtött és manipulatív fogorvosnőt alakított.
- Colin Farrell külsejét a filmben szándékosan eltorzították: pocakot kapott és kopaszodó hajat, így teljesen felismerhetetlen volt a nézők számára.
- A siker akkora volt, hogy 2014-ben elkészült a Förtelmes főnökök 2., amelyben visszatértek az eredeti szereplők.
Miért érdemes megnézni, és kinek ajánlott?
A Förtelmes főnökök szórakoztató és merész fekete komédia, amely a munkahelyi frusztrációkat fordítja át abszurd humorba. A sztárgárda remek összhangban játszik, a film pedig folyamatosan feszegeti a „mi lenne, ha” határait. Azoknak ajánlott, akik szeretik a fanyar humorú vígjátékokat, és szívesen látnák kedvenc színészeiket teljesen új, meglepő szerepkörben.
Idővonal: 2011 – a Förtelmes főnökök bemutatásának évében zajlott események 🎬
- A Harry Potter és a halál ereklyéi 2. a mozikba került, lezárva a világszerte rajongott filmsorozatot.
- Steve Jobs bejelentette az első iCloud szolgáltatást, amely új korszakot hozott az online adattárolásban.
- Magyarországon bevezették az új alaptörvényt, amely 2012-től lépett hatályba.
- A világ szeme az arab tavasz eseményeire szegeződött, több közel-keleti országban is forradalmak és tüntetések zajlottak.
- Oszama bin Ladent amerikai különleges egységek likvidálták Pakisztánban.
- Adele világslágere, a Rolling in the Deep tarolt a slágerlistákon.
A Colin Farrell filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a győztes mozival érkezünk.
Borítókép: Colin Farrell a Förtelmes főnökök egyik legemlékezetesebb mellékszerepét alakítja Bobby Pellittként (Fotó: Mafab.hu)
