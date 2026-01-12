Rendkívüli

Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

tóth alexbalogh botondvárhidi péterlazio

Magyar szempontból játékostemetőbe csábítják a Fradi tehetségét

Varga Barnabás athéni szerződése után itt van az újabb átigazolás szenzáció. Tóth Alex elutazott a Ferencváros edzőtáborába, ám a hírek szerint bármikor megszülethet az egyezség, és a Lazióban folytathatja a pályafutását. A 20 éves, tehetséges középpályás topligás futballista lehet, ám magyar játékosnak jó ideje egyáltalán nem termett sok babér az olasz futballban, különösen az élvonalban. Azt a közeget sokan magyar szempontból játékostemetőnek tartják, és például Várhidi Péter, a volt szövetségi kapitány félti is ettől a kalandtól a Fradi labdarúgóját.

Pajor-Gyulai László
2026. 01. 12. 5:30
Tóth Alex már szerzett tapasztalatokat a válogatottban és az Európa-ligában is, és tudja, ha tényleg a Lazio futballistája lesz, nagyon meg kell harcolnia minden játékpercért. Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem telik el nap úgy, hogy ne röppenne fel hír Tóth Alex és a Lazio közelgő frigyéről. A legfrissebb szerint a Ferencváros húszéves tehetsége már meg is állapodott a patinás olasz klubbal, ám ügynöke ezt azonnal cáfolta, mondván, ők addig senkivel sem ülnek le tárgyalni, amíg a másik fél nem jutott dűlőre a Ferencvárossal. Egyelőre tehát csak az a biztos, hogy a magyar válogatott Tóth Alex a Ferencvárossal edzőtáborozik, az átigazolása a Lazióba nem biztos, azaz jelenleg továbbra sincs magyar labdarúgó a Serie A-ban.

Tóth Alex a válogatottba is berobbant 2025-ben
Tóth Alex már a válogatottban is alapembernek számít  (Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto)

Ha visszatekintünk az utóbbi néhány évtizedre, akkor jól láthatjuk, ez az állapot a jellemző, a magyar futballisták számára nem az olasz élvonal a legjobb terep karrierjük kibontakoztatására. Valamikor, a futball hőskorában, egy évszázada magyar edzők tanították a labdarúgást talján földön, több honfitársunk is beírta magát a sportág helyi történelmébe, de Détári Lajos óta nem akadt egyetlen magyar játékos sem, aki befutott volna a Serie A-ban. Ő három klubban is megfordult a kilencvenes évek első felében, Bolognában 42 meccsen 14 gólt szerzett, majd Anconában 32-szer lépett pályára, és kilencszer ünnepelték góllövőként, majd a Genoában is jutott neki nyolc mérkőzés, ahol egyszer vette be az ellenfél kapuját. 

Tóth Alex neves elődök nyomában járhat

Igen tekintélyes a névsora azoknak, akik szerencsét próbáltak Olaszországban, de többségük legfeljebb a másodosztályban tudott csak tartósabban megmaradni, az élvonalban mellékszereplő maradt Tőzsér Dániel, Varga Roland, Laczkó Zsolt, Novothny Soma, Kovácsik Ádám, Simon Ádám, Rudolf Gergely, Vass Ádám, Gosztonyi András, Filkor Attila, Koman Vladimir, Feczesin Róbert és Balogh Norbert is, hogy csak a válogatottkeretbe is bekerült futballistákat említsük kiragadott példaként. 

Nagy Ádám büszkélkedhet 51 meccsel a Bologna tagjaként, ám már évek óta ő is a másodosztályban keresi a kenyerét, Sallai Roland 21-szer szerepelt a Palermóban, ahol egyetlen gólt szerzett, onnan viszont hamar a Bundesligába igazolt.

 De említhetjük Schäfer Andrást is, aki Genovában és a Chievóban próbált szerencsét húszévesen, de a felnőttek között egyszer sem jutott szóhoz, most a német első osztályban az Union Berlint erősíti.

Nagyon úgy tűnik, az olasz futball játékostemető a magyarok számára. A legutóbbi honfitársunk, aki esélyt kapott arra, hogy az olasz élvonalban befusson, Balogh Botond volt. Ő 17 évesen került a Parma csapatához az MTK Budapesttől, ott építette fel magát, megtanult olaszul is, és miután a csapata feljutott az első osztályba, 2024. augusztus 17-én debütált a Serie A-ban a Fiorentina ellen. 

Botond Balogh participates in the Serie A 2024-2025 match between Torino and Parma in Torino, on January 5, 2025. (Photo by Loris Roselli/NurPhoto) (Photo by Loris Roselli / NurPhoto via AFP)
Balogh Botond Parmában építette fel magát, de a klubja kölcsönadta Törökországba  (Fotó: LORIS ROSELLI / NurPhoto)

– Botond nagyon jól indult, harminckét meccsen lépett pályára, csak háromszor nem kezdőként – mondja Fülöp Ferenc, a válogatott védő menedzsere. – Aztán új edző érkezett a csapathoz, aki nem ilyen technikás, a futballt játszó védőt akart a posztjára, hanem olyat, aki üti-vágja az ellenfél csatárait, és ezért Botond kimaradt a csapatból. 

Ezért döntöttünk úgy, hogy kölcsönbe elment a török Kocaelisporhoz, huszonhárom évesen ugyanis a minél több játékperc szolgálja legjobban a fejlődését. Az biztos, hogy az olasz bajnokságban nehéz gyökeret verniük a magyar labdarúgóknak.

 A futball ott fizikálisan roppant erős, az edzők pedig gyakran túltaktikázzák a játékot, ami nem ideális a mi játékosaink számára. Ezzel együtt szerintem Tóth Alex meg tudná állni a helyét ebben a közegben, nagyon szurkolok neki.

Tóth Alexnek be kell állnia a sorba

A korábbi szövetségi kapitány, Várhidi Péter viszont jóval óvatosabban fogalmaz. Ő hosszú éveken keresztül az olasz labdarúgás szakértőjeként dolgozott a Sport TV-ben, és azt mondja, óva int minden magyar futballistát, aki a Serie A-ban szeretne karriert csinálni. Ő is kiemeli, ott a játékban elsődleges a taktika, a kreativitás a nagy külföldi sztárok kiváltsága, mindenki másnak – néhány szabályt erősítő kivételtől eltekintve – a robotolás jut. Szerinte a magyar játékosok menedzserei jó munkát végeznek, olykor el tudják adni az istápoltjukat olasz földön, de ott nemigen fogadják el azokat. 

– Én még Szoboszlai Dominikot is félteném, ha olasz klubhoz igazolna – mondja Várhidi Péter. – Ő nem gólvágó csatár, nem olyan, mint például az argentin Lautaro Martínez az Interben, és így magyarként roppant nehezen tudná elfogadtatni magát. 

Ami pedig Tóth Alexet illeti, ha tényleg a Lazio játékosa lesz, akkor elképesztő alázattal kell beállnia a sorba, át kell programoznia az agyát, mert a saját játékával halálra lenne ítélve.

 Nem szabad berzenkednie, bármit is kérjen tőle az edzője, csak annak szabad lebegnie a szeme előtt, hogy mindenáron megfeleljen a közeg elvárásainak. Ezért mondom, hogy magyar futballistának százszor is meg kell gondolnia, belevágjon-e egy olaszországi kalandba. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.