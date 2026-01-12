Magyar szempontból játékostemetőbe csábítják a Fradi tehetségét

Nem telik el nap úgy, hogy ne röppenne fel hír Tóth Alex és a Lazio közelgő frigyéről. A legfrissebb szerint a Ferencváros húszéves tehetsége már meg is állapodott a patinás olasz klubbal, ám ügynöke ezt azonnal cáfolta, mondván, ők addig senkivel sem ülnek le tárgyalni, amíg a másik fél nem jutott dűlőre a Ferencvárossal. Egyelőre tehát csak az a biztos, hogy a magyar válogatott Tóth Alex a Ferencvárossal edzőtáborozik, az átigazolása a Lazióba nem biztos, azaz jelenleg továbbra sincs magyar labdarúgó a Serie A-ban.

Tóth Alex már a válogatottban is alapembernek számít (Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto)

Ha visszatekintünk az utóbbi néhány évtizedre, akkor jól láthatjuk, ez az állapot a jellemző, a magyar futballisták számára nem az olasz élvonal a legjobb terep karrierjük kibontakoztatására. Valamikor, a futball hőskorában, egy évszázada magyar edzők tanították a labdarúgást talján földön, több honfitársunk is beírta magát a sportág helyi történelmébe, de Détári Lajos óta nem akadt egyetlen magyar játékos sem, aki befutott volna a Serie A-ban. Ő három klubban is megfordult a kilencvenes évek első felében, Bolognában 42 meccsen 14 gólt szerzett, majd Anconában 32-szer lépett pályára, és kilencszer ünnepelték góllövőként, majd a Genoában is jutott neki nyolc mérkőzés, ahol egyszer vette be az ellenfél kapuját.

Tóth Alex neves elődök nyomában járhat

Igen tekintélyes a névsora azoknak, akik szerencsét próbáltak Olaszországban, de többségük legfeljebb a másodosztályban tudott csak tartósabban megmaradni, az élvonalban mellékszereplő maradt Tőzsér Dániel, Varga Roland, Laczkó Zsolt, Novothny Soma, Kovácsik Ádám, Simon Ádám, Rudolf Gergely, Vass Ádám, Gosztonyi András, Filkor Attila, Koman Vladimir, Feczesin Róbert és Balogh Norbert is, hogy csak a válogatottkeretbe is bekerült futballistákat említsük kiragadott példaként.

Nagy Ádám büszkélkedhet 51 meccsel a Bologna tagjaként, ám már évek óta ő is a másodosztályban keresi a kenyerét, Sallai Roland 21-szer szerepelt a Palermóban, ahol egyetlen gólt szerzett, onnan viszont hamar a Bundesligába igazolt.

De említhetjük Schäfer Andrást is, aki Genovában és a Chievóban próbált szerencsét húszévesen, de a felnőttek között egyszer sem jutott szóhoz, most a német első osztályban az Union Berlint erősíti.