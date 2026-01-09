Tóth AlexSS LazioFradiCorriere dello Sport

Itt a Lazio mesterterve, így akarják rábírni Tóth Alex eladására a Fradit

Olaszország egyik vezető sportlapja, a Corriere dello Sport osztotta meg információit a magyar futball egyik legnagyobb, küszöbön álló átigazolása ügyében. A lap szerint a Lazio speciális ajánlattal akarja rábírni a Fradit Tóth Alex eladására, akinek az ára az NB I történetének messze a legdrágább ügylete lehet. Arról is írnak, hogy a Lazio mit tervez Tóth Alex megszerzése után a magyar középpályással.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 10:28
A Corriere dello Sport információi szerint a Lazio speciális ajánlatot tehet a Fradi asztalára, és komoly jövőképet vázol fel Tóth Alex elé, akit korábban Szoboszlaihoz hasonlítottak. Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
Miután a Fradi eladta Varga Barnabást az AEK Athénnak, a szurkolók lélekben már készülnek arra, hogy hamarosan Tóth Alex is elhagyhatja a klubot. Hetek óta érkeznek a hírek arról, hogy több európai topligás csapat is érdeklődik a Ferencváros legnagyobb értéke iránt, s bár a korábbiak alapján a Juventus tűnt a legkomolyabb kérőnek, az utóbbi napokban egy másik Serie A-klub, a Lazio került a középpontba, amely állítólag már meg is tette az első hivatalos ajánlatát Tóthért.

Tóth Alex komolyan szerepel a Lazio tervei között, a Fradi is megkaphatja érte az őrült összeget
Tóth Alex komolyan szerepel a Lazio tervei között, a Fradi is megkaphatja érte a rekordösszeget. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Erről a Nemzeti Sport csütörtökön azt írta, hogy a Lazio ajánlata nem volt elfogadható a Ferencváros számára, így egyelőre nincs szó megegyezésről, a tárgyalási alapot egy 15-16 millió eurós ajánlat jelenthetné. Péntek reggel Olaszországból érkeztek friss hírek, ahol az egyik vezető sportlap, a Corriere dello Sport írt a Lazio átigazolási terveiről, többek között Tóth Alex megszerzésének mestertervéről is.

Az olasz lap információja szerint a Fradi 16 millió euróban határozta meg a húszéves középpályás árát, ám a Lazio egy speciális ajánlattal bírná rá a magyar bajnokot az eladására. Ez az ajánlat 12 millió euróról, plusz bónuszokról szólhat. A Corriere dello Sport azt nem részletezte, hogy a bónusz milyen összegeket takar és milyen feltételek teljesülése mellett, de könnyen lehet, hogy ezzel együtt a csomag már elérheti a 16 milliós ajánlatot.

Corriere dello Sport: A Lazio komolyan tervez Tóth Alex érkezésével

A Corierre dello Sport a cikkében hangsúlyozza, hogy „Tóth Alex három szerepkört is képes lefedni a középpályán, komoly klubok figyelik”. Arról is írnak, hogy a magyar játékos fontos szerepet tölthet be a Lazio újjáépülő középpályáján.

„Az elképzelés egy olyan középpálya, ahol Tóth mellett Rovella vagy Cataldi és Taylor vagy Basic alkotná a tengelyt” – írják a Lazio tervéről.

E szerint tehát Tóth Alex elé komoly jövőképet vázolhatnak fel a római klubnál. Az említett nevek közül Kenneth Taylor ugyancsak friss igazolás lehet, akiről sajtóhírek szerint már meg is állapodott a klub az Ajaxszal, és a holland válogatott játékos 15 millió euróért plusz kétmilliós bónuszért érkezhet.

A többiek közül Nicolo Rovella és Danilo Cataldi védekező középpályások, a Taylor alternatívájaként beállított horvát Toma Basic pedig jelenleg sérült, és bizonytalan, mikor térhet vissza.

Nagy dilemma a Fradi számára

A Corriere dello Sport cikke tehát azt sugallja, hogy Tóth Alex azonnali erősítés lehet a Serie A-ban jelenleg a kilencedik helyen álló római együttesnek. Ez lehet az ár mellett a másik vitás kérdés: Tóth Alex már most, a télen vagy egy előszerződéssel csak a nyáron távozik-e a Fraditól.

Ami biztos, hogy a válogatott középpályás elutazott a Ferencváros január 16-ig tartó spanyolországi edzőtáborába. Mivel a Fradi a tavasszal biztosan folytatja az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában, a klub vezetői előtt emiatt az is szempont lehet, hogy Varga Barnabás eladása után ne távozzanak további kulcsemberek.

Tóth Alex szerződése 2028 nyaráig szól az FTC-vel, a piaci értéke Transfermarkt szerint 8 millió euró, ezzel az NB I legértékesebb játékosa.

