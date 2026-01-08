Az osztrák falu magyar sztárt nevelt: így indult Varga Barnabás milliárdos útja

Biciklivel kelt át a határon, úgy járt edzésekre Varga Barnabás Monyorókerékre. Vagyis az osztrák nevén Eberauba. A burgenlandi csapat pályája volt a legközelebb a Varga család szomszédos magyar faluban, Szentpéterfán álló házához. Heti két edzés mellett érettségi, utána ausztriai segédmunka. Szőlőben, garázskapus cégnél, bárhol. Bő tíz év alatt innen jutott el Varga Barnabás odáig, hogy most mintegy 1,7 milliárd forintért leigazolta őt a görög bajnokságban éllovas AEK Athén. Rene Pflügler, az SV Eberau klubelnöke nincs meglepve, ők már 2016-ban tudták, hogy óriási érték.

Varga Barnabás legutóbb 2023-ban járt az SV Eberaunál, amely csapat nélkül aligha jutott volna el az AEK Athénig. Fotó: SV Eberau

Addigra, 21 évesen Varga Barnabás már lehetett volna NB I-es játékos, sőt kopogtathatott volna a válogatott ajtaján is. De hiába vette a lépcsőfokokat a szombathelyi utánpótlásban – Lurkó, Haladás, Illés Akadémia – tizenöt éves korára elmaradt a testi fejlődése a kortársaihoz képest. Kisebb és gyengébb volt, emiatt mellőzték, ő pedig távozott. Így jött a falusi futball Monyorókeréken, és az ausztriai segédmunka.

Rene Pflügler: Varga Barnabás nálunk tanulta meg a futball alapjait

Varga az SV Eberau színeiben az osztrák ötödosztályban kezdett, az első ugrás pedig tíz éve következett be, amikor 2016-ban a profi Mattersburg második csapatához került, amely az egymás elleni meccseken figyelt fel rá.

– Barni csendes és szerény fiú volt – emlékezett vissza lapunknak Rene Pflügler, az SV Eberau klubelnöke. – Ha követjük az egyedülálló útját, láthatjuk, hol tanulta meg a futball alapjait, méghozzá az SV Eberaunál, ami sokat jelent nekünk. Ő futotta be a legnagyobb karriert azok közül, akik tőlünk indultak.

Pflügler szerint ők már tíz éve látták a Vargában rejlő lehetőséget, amit Magyarországon még évekig nem fedeztek fel:

Legkésőbb a 2015–16-os bajnoki évben, amikor Burgenlandliga-bajnokok lettünk, már egyértelmű volt számunkra, hogy Barni személyében egy Bundesliga-szintű játékos van a csapatunkban.

Hamarosan az is lett belőle: miután leigazolta a Mattersburg, 2016 őszén be is mutatkozott az osztrák Bundesligában. Még ez sem volt elég ahhoz, hogy Magyarországon felfigyeljenek rá. Csak 2020-ban kapott esélyt itthon a Gyirmóttól. Három évvel később már Paksról mutatkozott be a válogatottban, NB I-es gólkirály lett és leigazolta a Fradi. Akkor már 28 volt, és sajnálhattuk az elvesztegetett éveket. Futószalagon termelte ugyanis a gólokat, a Ferencvárosban 113 meccsen 70 találatig jutott, a válogatottban 28 mérkőzésen 13-szor köszönt be.