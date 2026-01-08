Varga BarnabásFradimagyar labdarúgó–válogatottosztrák fociAEK Athén

Az osztrák falu magyar sztárt nevelt: így indult Varga Barnabás milliárdos útja

Hogyan jutott el Varga Barnabás az ausztriai segédmunkától az 1,7 milliárd forintos átigazolásig? Aligha lenne most az AEK Athén futballistája, ha fiatalon nem támogatják őt Monyorókeréken. Egy kis osztrák faluban a határ túloldalán. Rene Pflügler, az SV Eberau klubelnöke beszélt lapunknak arról, hogy Barniban – ahogy ők hívják – már tíz éve osztrák Bundesliga-szintű csatárt láttak, amikor Magyarországon még nem fedezték fel a tehetségét. Varga Barnabás milliárdos útja most ötvenmilliót hozhat az Eberaunak is, de ezt a FIFA még nem erősítette meg a falusi csapatnak.

Szalay Attila
2026. 01. 08. 5:05
Varga Barnabás 1,7 milliárdért lett az AEK Athén játékosa 31 évesen, de Eberauban már tíz éve látták benne az értéket, amikor Magyarországon még senki sem ismerte
Varga Barnabás az AEK stadionjában legközelebb már szurkolók előtt játszana Forrás: AEK Athén
Biciklivel kelt át a határon, úgy járt edzésekre Varga Barnabás Monyorókerékre. Vagyis az osztrák nevén Eberauba. A burgenlandi csapat pályája volt a legközelebb a Varga család szomszédos magyar faluban, Szentpéterfán álló házához. Heti két edzés mellett érettségi, utána ausztriai segédmunka. Szőlőben, garázskapus cégnél, bárhol. Bő tíz év alatt innen jutott el Varga Barnabás odáig, hogy most mintegy 1,7 milliárd forintért leigazolta őt a görög bajnokságban éllovas AEK Athén. Rene Pflügler, az SV Eberau klubelnöke nincs meglepve, ők már 2016-ban tudták, hogy óriási érték.

Varga Barnabás legutóbb 2023-ban járt az SV Eberaunál, amely csapat nélkül aligha jutott volna el az AEK Athénig
Varga Barnabás legutóbb 2023-ban járt az SV Eberaunál, amely csapat nélkül aligha jutott volna el az AEK Athénig. Fotó: SV Eberau

Addigra, 21 évesen Varga Barnabás már lehetett volna NB I-es játékos, sőt kopogtathatott volna a válogatott ajtaján is. De hiába vette a lépcsőfokokat a szombathelyi utánpótlásban – Lurkó, Haladás, Illés Akadémia – tizenöt éves korára elmaradt a testi fejlődése a kortársaihoz képest. Kisebb és gyengébb volt, emiatt mellőzték, ő pedig távozott. Így jött a falusi futball Monyorókeréken, és az ausztriai segédmunka.

Rene Pflügler: Varga Barnabás nálunk tanulta meg a futball alapjait

Varga az SV Eberau színeiben az osztrák ötödosztályban kezdett, az első ugrás pedig tíz éve következett be, amikor 2016-ban a profi Mattersburg második csapatához került, amely az egymás elleni meccseken figyelt fel rá.

– Barni csendes és szerény fiú volt – emlékezett vissza lapunknak Rene Pflügler, az SV Eberau klubelnöke. – Ha követjük az egyedülálló útját, láthatjuk, hol tanulta meg a futball alapjait, méghozzá az SV Eberaunál, ami sokat jelent nekünk. Ő futotta be a legnagyobb karriert azok közül, akik tőlünk indultak.

Pflügler szerint ők már tíz éve látták a Vargában rejlő lehetőséget, amit Magyarországon még évekig nem fedeztek fel:

Legkésőbb a 2015–16-os bajnoki évben, amikor Burgenlandliga-bajnokok lettünk, már egyértelmű volt számunkra, hogy Barni személyében egy Bundesliga-szintű játékos van a csapatunkban.

Hamarosan az is lett belőle: miután leigazolta a Mattersburg, 2016 őszén be is mutatkozott az osztrák Bundesligában. Még ez sem volt elég ahhoz, hogy Magyarországon felfigyeljenek rá. Csak 2020-ban kapott esélyt itthon a Gyirmóttól. Három évvel később már Paksról mutatkozott be a válogatottban, NB I-es gólkirály lett és leigazolta a Fradi. Akkor már 28 volt, és sajnálhattuk az elvesztegetett éveket. Futószalagon termelte ugyanis a gólokat, a Ferencvárosban 113 meccsen 70 találatig jutott, a válogatottban 28 mérkőzésen 13-szor köszönt be.

Az AEK Athén millióiból az osztrák falu csapatának is juthat pénz

Varga góljaira külföldön is felkapták a fejüket. Harminc éven felüli magyar labdarúgóért soha nem fizettek annyi pénzt, mint amennyit az AEK Athén most kiadott Varga Barnabás leigazolására. Huszti Szabolcs tartotta a korábbi rekordot, aki 2014-ben a Hannoverből igazolt Kínába másfél millió euróért 31 évesen. Most az ugyanennyi idős Vargáért ennek az összegnek több mint a háromszorosát, valamivel több mint 4,5 millió eurót fizetett az athéni klub az FTC-nek.

A magyar futball történetének legdrágábban leigazolt 30 pluszos labdarúgói:

  • Varga Barnabás (AEK Athén, 31, 2026) 4,5 millió euró
  • Huszti Szabolcs (Csangcsun Jataj, 31, 2014) 1,5 millió
  • Huszti Szabolcs (Csangcsun Jataj, 33, 2017) 1 millió
  • Hajnal Tamás (Stuttgart, 30, 2011) 1 millió

Forrás: Transfermarkt

A Vargáért kiadott, átszámítva mintegy 1,7 milliárd forint után a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) által bevezetett szolidaritási hozzájárulásnak köszönhetően a jelenleg negyedosztályú SV Eberau mintegy 135 ezer euróval (nagyjából 52 millió forint) gazdagodhat nevelőklubként osztrák sajtóhírek szerint.

– Bár a médiában írnak különféle összegekről, minket ez ügyben még senki nem keresett meg – tisztázta kérdésünkre Rene Pflügler. – Így még azt sem tudom megválaszolni, mire költenénk. Erről csak akkor tudunk dönteni, ha megtudjuk, hogy egyáltalán kapunk-e pénzt, mikor és mennyit.

„Sokkoló volt a fejsérülése az Eb-n, nagyon megijedtünk”

Eberauban nagy az öröm, hogy Varga Barnabás ilyen messzire jutott.

– Természetesen mi a klubnál, de az egész régió is követi a pályafutását – fogalmazott Pflügler. – Sajnos az utóbbi időben nehéz volt személyesen találkozni vele, legutóbb 2023-ban járt nálunk a sportpályán. A tévében néztük a meccseit a 2024-es Európa-bajnokságon is. Sokkoló volt a skótok elleni fejsérülése, nagyon megijedtünk. Szerencsére hamar megnyugtató híreket kaptunk a szomszéd faluból, Szentpéterfáról.

Varga Barnabás az SV Eberau színeiben 16 évesen és már gólkirályként
Varga Barnabás az SV Eberau színeiben 16 évesen és már gólkirályként. Fotó: SV Eberau

Az Eberau elnöke lapunkon keresztül üzent is Varga Barnabásnak:

Nagyon büszkék vagyunk rád, Barni! Görögországi karrieredhez is sok sikert kívánunk, és mindenekelőtt azt, hogy kerüljenek el a sérülések.

Varga Barnabás története azt mutatja, hogy a tehetség néha nem az akadémiákon bontakozik ki, hanem ott, ahol a helyi futball még képes türelmesen kivárni a fejlődést. Eberau pedig – a határ túloldalán – épp ezt adta meg neki.

Eberauban ma is sok a magyar futballista

A jelenleg az osztrák negyedosztályban szereplő SV Eberau napjainkban is hat magyar játékost foglalkoztat a felnőttkeretében, Bardics Eriket, Pataki Bencét, Stampfel Csongort, Hanzl Mátét, Meskó Márkot és Mosonyi Milánt.

– Barnihoz hasonlóan Bardics és Pataki a szomszédos Szentpéterfáról származnak, és ők is már ifjúsági koruk óta nálunk játszanak – árulta el Rene Pflügler. – Az utánpótlásban is vannak magyar játékosaink. Mivel lakosságszám szempontjából gyengébb régió a miénk, már évtizedekkel ezelőtt elkezdtük meggyőzni a magyar határ menti települések játékosait, hogy nálunk futballozzanak, és ez mindig nagyon jól működött.

Varga Barnabást sztárként mutatta be az AEK Athén:

 

