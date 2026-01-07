Varga BarnabásFerencvárosGörögországAEK Athénátigazolás

„Talán az AEK valaha volt legjobb igazolása" – Görögországban máris elkelt Varga Barnabás meze

Kedden jelentette be hivatalos felületén az AEK Athén labdarúgócsapata, hogy szerződtette a magyar válogatott támadót. Varga Barnabás nagy reményekkel érkezett új klubjához, ahol rengeteg görög szurkoló fejezte ki, mennyire örül az érkezésének.

2026. 01. 07. 8:41
Varga Barnabás immár AEK-mezben (Fotó: Facebook/AEK Athén)
Kedd este zárult le az az üzlet, ami napok óta nyílt titok volt: Varga Barnabás az AEK Athén csapatához szerződött. A transzfer hátteréről az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás elmondta, hogy a sajtóban négy és fél millió euró terjedt el mint Varga eladási ára, ám a görög klub ennél valamivel többet fizetett a Ferencvárosnak. Az is kiderült, hogy a magyar válogatott támadó mindenképpen váltani szeretett volna. Varga Barnabás a vasárnap 18.30-kor kezdődő, Arisz Szaloniki elleni, jelen állás szerint Magyarországon nem látható bajnokin mutatkozhat be új csapatában, ezt Marko Nikolics, a görög csapat vezetőedzője is megerősítette a Nemzeti Sportnak. A szakvezető elárulta, hogy Varga Barnabás utazik a csapattal, vagyis ott lesz a keretben, és néhány percet biztosan játszik.

Varga Barnabás kedden írt alá Görögországban.
Óriási fogadtatás várta Varga Barnabást Görögországban. Forrás: AEK Athén

 

Varga Barnabás első szavai az AEK Athén játékosaként

„Nagyon boldog vagyok, örülök, hogy létrejött az átigazolás. Szeretném megköszönni az elnöknek és a csapatnak, hogy az első pillanattól kezdve mindenki nagyon kedvesen fogadott. A legjobb játékomat akarom nyújtani, sok gólt szereznék az AEK mezében, és remélem, hogy az idény végén egy vagy akár több címet is nyerünk”  – olvasható Varga nyilatkozata az AEK honlapján. A csapat a posztjában magyarul is köszöntötte a támadót.

A magyar válogatott támadó a közösségi oldalán köszönt el a Fradi-szurkolóktól és a klubtól: „Köszönök mindent, Fradi! Hálás vagyok az itt töltött időért, a csapattársakért, az edzőkért és minden klubnál dolgozó emberért, valamint nektek, szurkolóknak a folyamatos támogatásért. Sok emlékkel és tapasztalattal gazdagodva indulok tovább egy új kihívás felé” – írta Varga Barnabás.

 

A magyar támadóról áradoznak a görög szurkolók

Javarészt pozitívan írnak a görög sajtóban Varga Barnabás érkezéséről, de ahol kritika hangzik el, ott sem a magyar válogatott támadó kvalitásait, hanem inkább az átigazolás összegét (a játékos korához viszonyítva) kritizálják. Az AEK Athén szurkolói pedig valósággal megőrültek, miután hivatalossá vált Varga átigazolása. Sokan már a napokat számolják vissza vasárnapig, hogy láthassák pályára lépni a magyar játékost.

Talán az AEK valaha volt legjobb igazolása

– írta az AEK egyik szurkolója a klub közösségi felületén egy hozzászólásban. Többen megjegyezték, hogy Varga nem egy olyan játékos, aki három-négy embert kicselez, de a büntetőterületen belül gyilkos ösztöne van. Hogyha hozzá kerül a labda, akkor szerintük kilencven százalék, hogy betalál. „Európa egyik legjobbja a levegőben" – írták többen, vagyis sok fejesgólt várhatnak tőle Görögországban is, pláne mert Varga Barnabásnak minimális időre és helyre van szüksége a befejezéshez.

Sokan bizakodóak a transzfer kapcsán, a „Varga-mágiát” várják. 

Első lépésként már meg is vettem a kisfiamnak a 25-ös Varga mezt, hogy húsvétkor mondhassam neki: Látod, ugye apa megmondta?

– utalt arra egy görög szurkoló, hogy már az elején megjósolta, mennyire beválik majd Varga Barnabás az AEK Athénban.

 

Az FTC ezzel a videóval köszönt el Vargától:

