A Fradi sportigazgatója leleplezte Varga Barnabás eladási árát

Lezárult az üzlet. Napok óta nyílt titok volt, hogy Varga Barnabás csapatot vált, végül kedden jelentették be hivatalosan, hogy a nemzeti tizenegy támadója a görög élvonalbeli AEK Athén együtteséhez szerződik. Az ügy hátteréről Varga volt csapata, az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás osztott meg részleteket.
Varga Barnabás elvágyódott a Fraditól
A sajtóban négy és fél millió euró terjedt el mint Varga eladási ára, Hajnal Tamás szerint viszont az AEK Athén ennél valamivel többet fizetett a Ferencvárosnak. – Barnabás egyértelműen érzékeltette és kijelentette, hogy mindenképpen váltani szeretne, márpedig ha egy játékos ilyen helyzetről tájékoztat, azt nehéz nem figyelembe venni – mondta a sportigazgató az M1 aktuális csatornának adott interjúban, majd hozzátette, a magyar válogatott csatár az elmúlt két és fél évben nagyon sokat tett a klubért, de bízik benne, hogy a csapattársai, akik eddig az árnyékában voltak, a gólok tekintetében megfelelő módon pótolják.
Képességeit tekintve a Bundesligában is megállná a helyét, de a klubok életében más tényezők is szerepet játszanak. Nem biztos, hogy a valamivel több mint négy és fél millió eurós pénzügyi csomagot az AEK-en kívül más klub is megfizette volna. Ez az üzlet is bizonyítja, hogy a Fradinál bárki számára megnyílhatnak a kapuk, de ez a magyar labdarúgás sikere is egyben.
A görögök Vargát akarták
A 31 éves, 28-szoros válogatott csatár menedzsere, Paunoch Péter kiemelte: Varga Barnabás minden szempontból előrelép ezzel az igazolással. – A görög klub sportigazgatója elmondta, nem egy csatárt keresnek, hanem Varga Barnabást. Az AEK Athén anyagilag és szakmailag is előrelépés Barnabásnak, mert minden poszton válogatott labdarúgók játszanak a csapatban, tizenöt országból. És nyugodtan kijelenthető, hogy a görög bajnokság erősebb a magyarnál – magyarázta Paunoch Péter, aki azt is elárulta, hogy a váltásnál fontos szempont volt, hogy a leendő klub támadófutballt játsszon és élcsapat legyen. Az AEK esetében ez megvalósul, a gárda 15 forduló után vezeti a helyi első osztály tabelláját.
Varga Barnabás a vasárnap 18.30-kor kezdődő, Arisz Szaloniki elleni, jelen állás szerint Magyarországon nem látható bajnokin mutatkozhat be új csapatában, amely a Konferencialigában is érdekelt: az alapszakaszból harmadik helyezettként jutott tovább a márciusi nyolcaddöntőbe.
