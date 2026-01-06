Varga BarnabásFTCHajnal Tamás

A Fradi sportigazgatója leleplezte Varga Barnabás eladási árát

Az AEK Athén színeiben folytatja a magyar válogatott támadója. Varga Barnabás eladásával volt klubja, az FTC sem járt rosszul: a futballcsapat sportigazgatója, Hajnal Tamás kedden elárulta, hogy a sajtóban megjelent négy és fél millió eurónál is többet kapott a játékosért a magyar bajnokcsapat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 20:02
Varga Barnabás (zöld-fehérben) eladásával volt klubja, az FTC is jól járt. Fotó: Polyák Attila
Lezárult az üzlet. Napok óta nyílt titok volt, hogy Varga Barnabás csapatot vált, végül kedden jelentették be hivatalosan, hogy a nemzeti tizenegy támadója a görög élvonalbeli AEK Athén együtteséhez szerződik. Az ügy hátteréről Varga volt csapata, az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás osztott meg részleteket.

Az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás szerint Varga Barnabás mindenképpen váltani szeretett volna
Az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás szerint Varga Barnabás mindenképpen váltani szeretett volna. Fotó: MTI/Illyés Tibor

 

Varga Barnabás elvágyódott a Fraditól

A sajtóban négy és fél millió euró terjedt el mint Varga eladási ára, Hajnal Tamás szerint viszont az AEK Athén ennél valamivel többet fizetett a Ferencvárosnak. – Barnabás egyértelműen érzékeltette és kijelentette, hogy mindenképpen váltani szeretne, márpedig ha egy játékos ilyen helyzetről tájékoztat, azt nehéz nem figyelembe venni – mondta a sportigazgató az M1 aktuális csatornának adott interjúban, majd hozzátette, a magyar válogatott csatár az elmúlt két és fél évben nagyon sokat tett a klubért, de bízik benne, hogy a csapattársai, akik eddig az árnyékában voltak, a gólok tekintetében megfelelő módon pótolják.

Képességeit tekintve a Bundesligában is megállná a helyét, de a klubok életében más tényezők is szerepet játszanak. Nem biztos, hogy a valamivel több mint négy és fél millió eurós pénzügyi csomagot az AEK-en kívül más klub is megfizette volna. Ez az üzlet is bizonyítja, hogy a Fradinál bárki számára megnyílhatnak a kapuk, de ez a magyar labdarúgás sikere is egyben.

 

A görögök Vargát akarták

A 31 éves, 28-szoros válogatott csatár menedzsere, Paunoch Péter kiemelte: Varga Barnabás minden szempontból előrelép ezzel az igazolással. – A görög klub sportigazgatója elmondta, nem egy csatárt keresnek, hanem Varga Barnabást. Az AEK Athén anyagilag és szakmailag is előrelépés Barnabásnak, mert minden poszton válogatott labdarúgók játszanak a csapatban, tizenöt országból. És nyugodtan kijelenthető, hogy a görög bajnokság erősebb a magyarnál – magyarázta Paunoch Péter, aki azt is elárulta, hogy a váltásnál fontos szempont volt, hogy a leendő klub támadófutballt játsszon és élcsapat legyen. Az AEK esetében ez megvalósul, a gárda 15 forduló után vezeti a helyi első osztály tabelláját.

Varga Barnabás a vasárnap 18.30-kor kezdődő, Arisz Szaloniki elleni, jelen állás szerint Magyarországon nem látható bajnokin mutatkozhat be új csapatában, amely a Konferencialigában is érdekelt: az alapszakaszból harmadik helyezettként jutott tovább a márciusi nyolcaddöntőbe.

Az FTC ezzel a videóval köszönt el Vargától:

