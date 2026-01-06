Varga Barnabás végképp eltűnhet a magyar szurkolók szeme elől

Az elsőosztályú görög labdarúgó-bajnokság, a Szuperliga eddig nem állt a magyar sporttelevíziók érdeklődésének középpontjában, s ezen nem is kell csodálkozni. Bár korábban már jó néhány magyar focista megfordult Görögországban, a sporttelevízók közül eddig egyik sem tűzte műsorára a görög bajnokik rendszeres közvetítését. Varga Barnabás ebben is áttörést jelenthet?

Varga Barnabás meccseit vajon melyik tévétársaság tűzheti a műsorára? Fotó: AFP

Nagy kérdés, mi lesz most, mert Varga Barnabás Magyarország egyik legnépszerűbb futballistája, mi több, nagyon eredményes góllövője volt a Fradinak. Az AEK Athén jelenleg a görög bajnokság listavezetője, a verseny kiélezett, az athéni csapat előnye mindössze egy pont a második helyen álló Olimpiakosz előtt. A harmadik helyezett PAOK két ponttal van lemaradva az AEK mögött.

Amennyiben a magyarországi sporttévék közül egyik sem harap rá a görög Szuperliga élő közvetítési jogainak megvételére, akkor a szurkolók legfeljebb néhány stream segítségével nézhetik majd az AEK Athén mérkőzéseit. Az athéni csapat amúgy a Konferencialigában is érdekelt. Abban a sorozatban az AEK a 3. helyen végzett az alapszakaszban, ezzel pedig azonnal a legjobb 16 közé jutott. Ezért jelen pillanatban az sem lehet tudni, hogy a legjobb 16 között kivel játszanak majd ebben a sorozatban.

Egy biztos: Varga Barnabás meccseit eddig minden szurkoló idehaza simán megnézhette, mert a Fradi meccsei állandóan a képernyőre kerültek. Hogy most mi fog történni ebben az ügyben, az nagy kérdés.