Itt van a bejelentés, amire minden Fradi-szurkoló várt

Igazából semmi meglepő dolog nem történt, mert abban mindenki biztos lehetett abban, hogy Varga Barnabás nem pihenni utazott ki Athénba. A görög sportmédia egy része már hétfőn arról írt, hogy a magyar játékos szerződése hivatalos, hiszen sikeresen átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton. Innentől kezdve pedig tényleg csak az volt a kérdés, mikor történik meg a hivatalos bejelentés.

Varga Barnabás itt még a Fradi mezében

Varga Barnabás: Száz százalék AEK Athén

Nos, kedden minden kétség eloszlott, a Fradi a saját honlapján jelentette be, hogy megtörtént az üzlet, s mától Varga Barnabás hivatalosan is a görög együttes játékosa lett.

A Fradi honlapján is méltatták az Athénba távozó csatár érdemeit. Hajnal Tamás sportigazgató a következőket nyilatkozta: – Az egyik oldalról sajnáljuk, hogy elveszítünk egy nagyon fontos játékost.

Másrészt viszont meg kell jegyezni, amikor eldöntöttük, hogy komoly összegért leigazoljuk, nem sokan gondolták, hogy ilyen jó együttműködés kezdete lesz ez. De így lett, az elmúlt két és fél évben közösen nagy sikereket értünk el. Nagyon nagy dolog, és ritkaságnak számít, hogy valakit 31 évesen ilyen jelentős transzferdíjért és ekkora haszonnal értékesítenek.

Óriási jelentőségű ez a Ferencváros és a magyar futball nemzetközi szinten való megítélése szempontjából.

Örülünk, hogy Varga Barnabás ilyen előnyös szerződést tud megkötni pályafutásának ebben a szakaszában. Köszönünk mindent, amit a Fradiért tett, és természetesen sok sikert kívánunk neki a továbbiakhoz! – mondta a sportigazgató, Hajnal Tamás.