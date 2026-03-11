A szerelem bolygója teszi még különlegesebbé a csillagászati tavasz kezdetének napját

A Vénusz a Hold alatt egy ragyogóan fénylő, csillagszerű égitestnek tűnik majd, ami fényesebb, mint bármelyik csillag. Az égitest februárban bukkant ki a Nap mögül, május végéig egyre magasabbra emelkedik, és egyre jobban megfigyelhető lesz. A tájékoztatás szerint a páros szabad szemmel is látható lesz, és tiszta égbolt esetén, kézi távcsővel akár az úgynevezett hamuszürke fény, a holdkorong sötét oldalának halvány derengése is megfigyelhetővé válik.