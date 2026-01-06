FradiVarga BarnabásLabdarúgó NB ITóth Alex

Magyar futballvalóság: Fradi: 34,7 millió euró, összes többi NB I-es klub: 5,2 millió

Az NB I történetének hatodik legdrágábban eladott futballistája lett Varga Barnabás, aki 4,5 millió euróért igazolt a görög AEK Athénba. A lista első hét helyén kizárólag Fradi-játékosok állnak, ha pedig az elmúlt tíz évre fókuszálunk, akkor az NB I tíz legdrágábban értékesített labdarúgója közül nyolc ferencvárosi. Az FTC a magyar bajnokság szintjén sokat költ, de kiemelkedően nagy bevételre is tesz szert. Varga Barnabás eladása után Tóth Alex akár új NB I-es rekordösszegért távozhat. A Fradi-modell számait vizsgáltuk meg.

Szalay Attila
2026. 01. 06. 4:47
Varga Barnabás euromillókat hozott a Fradi konyhájára
Hogy sok vagy kevés a Varga Barnabás eladásából származó, sajtóhírek szerint 4,5 millió eurós összeg, az megítélés kérdése. Ha azt nézzük, hogy Varga az idénybeli húsz góljával messze a Fradi legeredményesebb játékosa, akit nehéz lesz pótolni, akkor lehetett volna nagyobb is a fájdalomdíj. Ha viszont reálisan értékeljük, hogy egy 31 éves csatárról van szó, akkor vélhetően nem kötött rossz üzletet a Ferencváros az AEK Athénnal.

Varga Barnabás a Fradi után az AEK Athén játékosa lett
Varga Barnabás a Fradi után az AEK Athén játékosa lett.

Harminc év feletti korban az NB I korábbi legdrágábban eladott játékosa Tokmac Nguen volt, aki ugyancsak a Fradiból igazolt 2024-ben a svéd Djurgardenbe 750 ezer euróért (a cikkben szereplő átigazolási díjak a Transfermarkt adataiból származnak). Ehhez képest Varga Barnabás 4,5 milliója nem kevés. Hogy jobban el tudjuk helyezni, ebben az idényben ugyanennyiért igazolt a Mönchengladbachtól a PSV Eindhovenhez a Vargánál egy évvel idősebb, francia válogatott csatár, Alassane Plea, akinek mintegy 200 meccsen 58 gólja volt a Bundesligában.

Varga Barnabás eladása is mutatja az FTC fölényét az NB I-ben

Érdemes nem megállni Varga Barnabás eladásánál, hanem megvizsgálni az FTC működését az átigazolási piacon. Tízéves távlatban ugyanis azt láthatjuk, hogy az NB I tíz legdrágábban értékesített labdarúgója közül immáron nyolc ferencvárosi, beleértve az első hat helyezettet. A jelenlegi NB I-es rekordot ifjabb Lisztes Krisztián hatmillió eurós eladása jelenti az Eintracht Frankfurtnak, Varga pedig az elmúlt tíz év ötödik legdrágább eladása volt.

A magyar futballvalóság pedig úgy fest, hogy itthonról jó áron szinte csak a Ferencváros tud labdarúgókat értékesíteni.

Az elmúlt tíz évben a tíz legdrágábban eladott NB I-es játékos értékesítéséből 34,7 millió euró került a Fradi számlájára és összesen mindössze 5,2 millió a többi magyar klubéra.

Ez utóbbi összegen valójában csak az MTK és a DVSC osztozott: előbbi Vancsa Zalánért kapott 3 milliót a belga Lommeltől, utóbbi Balogh Norbertért 2,2 millió az olasz Palermótól.

Az elmúlt tíz év tíz legdrágábban eladott NB I-es labdarúgója:

Ifj. Lisztes KrisztiánFerencváros => Eintracht Frankfurt20246 millió euró
Myrto UzuniFerencváros => Granada20225,1 millió
Matheus SaldanhaFerencváros => al-Wasl20255 millió
MarquinhosFerencváros => Szpartak Moszkva20245 millió
Varga BarnabásFerencváros => AEK Athén20264,5 millió
Ryan MmaeeFerencváros => Stoke City20234 millió
Vancsa ZalánMTK => Lommel20223 millió
Aissa LaidouniFerencváros => Union Berlin20232,6 millió
Fernando GorriaránFerencváros => Santos Laguna20192,5 millió
Balogh NorbertDVSC => Palermo20162,2 millió

Ha szakítunk a tízéves kitétellel, és az NB I történetének valaha volt legdrágább eladásait vesszük alapul, akkor az első négy helyen ugyanazokat a neveket látnánk. Azon a listán Varga Barnabás viszont nem az ötödik, hanem „csak” a hatodik lenne, ám ugyancsak egy Fradi-játékos kerülne elé: Muhamed Besics a 2014-es világbajnokságon adta el magát a Premier League-be, amikor az Everton 4,8 millió eurót fizetett érte az FTC-nek.

Így jelenleg Lisztestől Vargán át Mmaee-ig bezárólag az NB I történetének hét legdrágább eladása mind a Fradi nevéhez fűződik.

Mindössze a nyolcadik helyre fér oda Vancsa, aki az MTK-ból igazolt külföldre. Aki nem mellesleg, az MTK előtt a Ferencváros utánpótlásában is megfordult. A történelmi top 10-be Vancsán kívül még egy nem fradista fér be: Németh Krisztián, akiért 2007-ben hárommillió eurót kapott az MTK a Liverpooltól.

Hol van Dzsudzsák Balázs?

A két fővárosi csapat eladásai után az NB I legnagyobb bevételét egy játékos értékesítéséből a DVSC hozta össze, amikor Dzsudzsák Balázs 2008-ban a PSV Eindhovenbe igazolt, de az ő 2,5 milliója összességében már csak a 12. helyre elég.

Ha az NB I történetének legdrágábban eladott magyar futballistáira tekintünk, akkor az első helyen Lisztes, a másodikon a frissen az AEK Athénba igazoló Varga Barnabás áll, míg jelenleg Vancsa a harmadik. De hamarosan itt is elfoglalhatja a teljes dobogót a Fradi, hiszen Tóth Alex eladása is a küszöbön áll, akiért akár NB I-es rekordösszeget is kaphat.

Az NB I történetének legdrágábban eladott magyar futballistái:

Ifj. Lisztes KrisztiánFerencváros => Eintracht Frankfurt20246 millió euró
Varga BarnabásFerencváros => AEK Athén20264,5 millió
Vancsa ZalánMTK => Lommel20223 millió
Németh KrisztiánMTK => Liverpool20073 millió
Dzsudzsák Balázs DVSC => PSV Eindhoven20082,5 millió
Gera ZoltánFerencváros => West Bromwich Albion20042,25 millió
Balogh NorbertDVSC => Palermo20162,2 millió
Bolla BendegúzVideoton => Wolverhampton20212 millió
Sallai RolandPuskás Akadémia => APOEL20172 millió
Détári LajosHonvéd => Eintracht Frankfurt19871,8 millió
Nagy ÁdámFerencváros => Bologna20161,8 millió

 

Tóth Alex már nyolcmillió eurót ér, tizenötért vihetik

– Tóth Alit is el fogjuk adni – jelentette ki nemrég Kubatov Gábor, a Fradi elnöke. – Áldozatkész, szorgalmas és szerény, csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Ne gondolják, hogy ő nem látja magát a Manchester Cityben, a Liverpoolban vagy a Juventusban futballozni.

Tóth Alex akár NB I-es rekordösszegért hagyhatja majd el az FTC-t
Tóth Alex akár NB I-es rekordösszegért hagyhatja majd el az FTC-t.

Tóth egyébként a Transfermarktnál máris a magyar élvonal jelenlegi legértékesebb játékosa: a szaklap előbb októberben ötmillió euróra növelte az értékét, amivel már az első helyre ugrott, majd decemberben már nyolcmillióra lőtte be a ferencvárosi tehetség elméleti árát.

A Juventus Kubatov általi említése pedig azért is érdekes, mert külföldi sajtóhírek szerint a torinói együttes állhat a legközelebb a kilencszeres válogatott, húszéves középpályás megszerzéséhez. A Sky Sports információja szerint az olasz topcsapat 15 millió eurót is fizethet Tóth Alexért a Fradinak, amivel ő lenne toronymagasan az NB I új rekordere.

Pozitív vagy negatív a Fradi átigazolási mérlege?

A számok alapján az látszik, hogy a Fradi-modell működőképes lehet. A klub az elmúlt tíz idényben – a jelenlegit is beleértve –  3,19 millió eurós mínuszban van az átigazolásokat tekintve. Konkrétabban összesen 55,26 millió euróért vásárolt és 52,07 millióért adott el labdarúgókat, de ennél összetettebb a képlet.

A Fradi átigazolási mérlege a legutóbbi tíz idényben (euróban):

  • 2025–2026: 4,4 millió költés / 15,3 millió bevétel
  • 2024–2025: 10,25 millió / 12,4 millió
  • 2023–2024: 9,3 millió / 5,67 millió
  • 2022–2023: 4,65 millió / 4,6 millió
  • 2021–2022: 10,9 millió / 6 millió
  • 2020–2021: 6,97 millió / 1,2 millió
  • 2019–2020: 3,4 millió / 2,6 millió
  • 2018–2019: 3,19 millió / 0
  • 2017–2018: 1,3 millió / 0
  • 2016–2017: 0,9 millió / 4,3 millió

A mérleg egyfelől Tóth Alex várhatóan nagyszabású értékesítésével pluszba fordulhat át. Másfelől az FTC-nek már így is megtérült magasabb árfekvésű, jobb minőségű játékosokat vásárolni, majd eladni, hiszen ennek az átigazolási politikának is köszönhetően 2019 óta, most már zsinórban a hetedik idényben főtáblás az európai kupákban. Ebből pedig évről évre komoly bevétele származott a klubnak, mostanáig összesen mintegy 69,7 millió euró.

Így aztán hiába igaz, hogy az NB I történetének tíz (sőt, tizenegy) legdrágább igazolását is a Fradi hajtotta végre, mert komoly összegben el is tudott adni, miközben az európai porondon is tekintélyes bevételre tett szert.

Az FTC bevételei az európai kupákban, amióta folyamatosan főtáblán szerepel:

  • 2025–2026: 13,7 millió euró (még növekedhet)
  • 2024–2025: 8,1 millió
  • 2023–2024: 6,3 millió
  • 2022–2023: 8,9 millió
  • 2021–2022: 9,7 millió
  • 2020–2021: 17,2 millió
  • 2019–2020: 5,8 millió

Forrás: Football-coefficient.eu 

