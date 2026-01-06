Magyar futballvalóság: Fradi: 34,7 millió euró, összes többi NB I-es klub: 5,2 millió

Hogy sok vagy kevés a Varga Barnabás eladásából származó, sajtóhírek szerint 4,5 millió eurós összeg, az megítélés kérdése. Ha azt nézzük, hogy Varga az idénybeli húsz góljával messze a Fradi legeredményesebb játékosa, akit nehéz lesz pótolni, akkor lehetett volna nagyobb is a fájdalomdíj. Ha viszont reálisan értékeljük, hogy egy 31 éves csatárról van szó, akkor vélhetően nem kötött rossz üzletet a Ferencváros az AEK Athénnal.

Varga Barnabás a Fradi után az AEK Athén játékosa lett. Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Harminc év feletti korban az NB I korábbi legdrágábban eladott játékosa Tokmac Nguen volt, aki ugyancsak a Fradiból igazolt 2024-ben a svéd Djurgardenbe 750 ezer euróért (a cikkben szereplő átigazolási díjak a Transfermarkt adataiból származnak). Ehhez képest Varga Barnabás 4,5 milliója nem kevés. Hogy jobban el tudjuk helyezni, ebben az idényben ugyanennyiért igazolt a Mönchengladbachtól a PSV Eindhovenhez a Vargánál egy évvel idősebb, francia válogatott csatár, Alassane Plea, akinek mintegy 200 meccsen 58 gólja volt a Bundesligában.

Varga Barnabás eladása is mutatja az FTC fölényét az NB I-ben

Érdemes nem megállni Varga Barnabás eladásánál, hanem megvizsgálni az FTC működését az átigazolási piacon. Tízéves távlatban ugyanis azt láthatjuk, hogy az NB I tíz legdrágábban értékesített labdarúgója közül immáron nyolc ferencvárosi, beleértve az első hat helyezettet. A jelenlegi NB I-es rekordot ifjabb Lisztes Krisztián hatmillió eurós eladása jelenti az Eintracht Frankfurtnak, Varga pedig az elmúlt tíz év ötödik legdrágább eladása volt.

A magyar futballvalóság pedig úgy fest, hogy itthonról jó áron szinte csak a Ferencváros tud labdarúgókat értékesíteni.

Az elmúlt tíz évben a tíz legdrágábban eladott NB I-es játékos értékesítéséből 34,7 millió euró került a Fradi számlájára és összesen mindössze 5,2 millió a többi magyar klubéra.

Ez utóbbi összegen valójában csak az MTK és a DVSC osztozott: előbbi Vancsa Zalánért kapott 3 milliót a belga Lommeltől, utóbbi Balogh Norbertért 2,2 millió az olasz Palermótól.

Az elmúlt tíz év tíz legdrágábban eladott NB I-es labdarúgója: