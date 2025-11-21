A Fradi ezzel történelmi pénzt kaszálhat, Tóth Alex a Juventus célkeresztjében

Tóth Alex jövője már Németországban is téma. A Fradi húszéves középpályásáról adott hírt a német Sky Sports, amely saját információjára hivatkozva azt írta, hogy a magyar játékos több európai topklub figyelmét is felkeltette.

Tóth Alex a Fradi nemzetközi meccsein is rendre bizonyít. Fotó: JILL DELSAUX / BELGA MAG

A németek úgy fogalmaznak, hogy Tóth Alex a magyar futballban az új Szoboszlai Dominik, és hangsúlyozzák, hogy a kilencszeres válogatott futballista már az NB I legértékesebb játékosa. A Fradi kincsének piaci értékét október elején emelte 5 millió euróra a Transfermarkt, amivel a magyar élvonal legdrágábbja lett.

A Sky Sports azt is tudni véli, hogy az olasz sztárcsapat, a Juventus az egyik legkomolyabb érdeklődő az FTC-vel 2027-ig szerződésben álló Tóth Alex iránt, de több meg nem nevezett Bundesliga-klub is versenyben van a középpályásért. A lap szerint mintegy 15 millió eurós átigazolási díjért lehetne megszerezni a Marco Rossi válogatottjában is egyre fontosabb szerepet kapó játékost.

Ha ez igaz, és a Fradi valóban ekkora összegért tudná eladni Tóth Alexet a Juventusnak vagy bárki másnak, az történelmi összeg lenne.

A magyar NB I-ben jelenleg ifjabb Lisztes Krisztián a valaha volt legdrágábban eladott labdarúgó, akiért ugyancsak a Fradi a Transfermarkt szerint hatmillió eurót kapott az Eintracht Frankfurttól, amely ebben a szezonban visszakölcsönözte Lisztest a Ferencvárosnak. Tóth Alex egyelőre képzeletbeli 15 milliós ára tehát óriási NB I-es rekord lenne, és hatalmas bevételt jelentene a Fradinak.

Az NB I legdrágábban eladott játékosai: