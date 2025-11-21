Tóth AlexFradiJuventus FCBundesliga

A Fradi ezzel történelmi pénzt kaszálhat, Tóth Alex a Juventus célkeresztjében

Németországban a Sky Sports írta meg, hogy több európai topklub is érdeklődik az NB I legértékesebb futballistája iránt. Tóth Alex az új Szoboszlai Dominik a németek szerint, akik úgy tudják, hogy Bundesliga-csapatok mellett az olasz Juventus is sorban áll a Ferencváros középpályásáért. A Fradi 15 millió eurót kereshetne Tóth Alex eladásán a német sajtóhír szerint.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 11:50
A németek a Fradiban találták meg az új Szoboszlai Dominket Tóth Alex személyében Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tóth Alex jövője már Németországban is téma. A Fradi húszéves középpályásáról adott hírt a német Sky Sports, amely saját információjára hivatkozva azt írta, hogy a magyar játékos több európai topklub figyelmét is felkeltette.

Tóth Alex a Fradi nemzetközi meccsein is rendre bizonyít
Tóth Alex a Fradi nemzetközi meccsein is rendre bizonyít. Fotó: JILL DELSAUX / BELGA MAG

A németek úgy fogalmaznak, hogy Tóth Alex a magyar futballban az új Szoboszlai Dominik, és hangsúlyozzák, hogy a kilencszeres válogatott futballista már az NB I legértékesebb játékosa. A Fradi kincsének piaci értékét október elején emelte 5 millió euróra a Transfermarkt, amivel a magyar élvonal legdrágábbja lett.

Tóth Alex: Juventus? A Fradi több pénzt kaphat, mint Lisztes Krisztiánért

A Sky Sports azt is tudni véli, hogy az olasz sztárcsapat, a Juventus az egyik legkomolyabb érdeklődő az FTC-vel 2027-ig szerződésben álló Tóth Alex iránt, de több meg nem nevezett Bundesliga-klub is versenyben van a középpályásért. A lap szerint mintegy 15 millió eurós átigazolási díjért lehetne megszerezni a Marco Rossi válogatottjában is egyre fontosabb szerepet kapó játékost.

Ha ez igaz, és a Fradi valóban ekkora összegért tudná eladni Tóth Alexet a Juventusnak vagy bárki másnak, az történelmi összeg lenne.

A magyar NB I-ben jelenleg ifjabb Lisztes Krisztián a valaha volt legdrágábban eladott labdarúgó, akiért ugyancsak a Fradi a Transfermarkt szerint hatmillió eurót kapott az Eintracht Frankfurttól, amely ebben a szezonban visszakölcsönözte Lisztest a Ferencvárosnak. Tóth Alex egyelőre képzeletbeli 15 milliós ára tehát óriási NB I-es rekord lenne, és hatalmas bevételt jelentene a Fradinak.

Az NB I legdrágábban eladott játékosai:

  • Lisztes Krisztián (Fradi => Frankfurt) 6 millió euró
  • Myrto Uzuni (Fradi => Granada) 5,1 millió
  • Saldanha (Fradi => al-Wasl) 5 millió
  • Marquinhos (Fradi => Szpartak Moszkva) 5 millió
  • Muhamed Besics (Fradi => Everton) 4,8 millió

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.