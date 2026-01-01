dunaszilveszterhajó

A Dunán megfeneklett hajón szilvesztereztek a pórult járt utasok

A Nickovision nevű hajóval Pozsonyba utaztak volna megünnepelni az új évet azok a turisták, akik végül Gönyűnél búcsúztatták az óévet, miután a hajójuk fennakadt egy sóderágyon.

Magyar Nemzet
Forrás: hirado.hu2026. 01. 01. 20:18
A Nickovision nevű hajó december 31-én, hajnali 1 óra körül feneklett meg a Dunán Gönyűnél az extrém alacsony vízállás miatt. A hajón közel 210 utas tartózkodott, akik Pozsonyban szilvesztereztek volna – tudta meg a hirado.hu.

Zebegény, 2022. október 9. A máltai zászló alatt hajózó Phoenix Aurelia szállodahajó tart völgymenetben a Duna folyón, Pilismarót térségében, a Dunakanyarnál. Előtérben a folyó bal partján, Pest megye északi részén, a Dunakanyarban elhelyezkedő település, Zebegény partszakasza. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Szállodahajó a Dunán (Fotó: MTVA Bizományosi Jászai Csaba)

A hajó egyszerűen felfutott egy sóderágyra, léket nem kapott, senki nem volt veszélyben. Viszont sem letolatni nem tudott róla, se pedig a mentőhajók nem tudták levontatni onnan, ugyanakkor kis csónakokkal veszélyes lett volna leszállítani az utasokat a személyes holmijaikkal együtt. Az elakadásjelzőt kitevő szállodahajó mellett ugyanakkor teherhajók el tudtak haladni.

A csoport így aztán a hajón szilveszterezett, majd január elsején délután a Viva Two tudott segíteni a Nickovision utasain. A Viva Two a saját utasai mellé fel tudta venni, és egy rövid manőver után partra tette őket Gönyűnél, a Mosoni-Duna zsilipe előtt lévő kikötőben.

Az utasok előbb csataláncba állva kirakták a partra a bőröndjeiket, majd felszálltak a rájuk várakozó 12 buszra és elutazhattak Pozsonyba.

A 135 méter hosszú Nickovision ugyanakkor az alacsony vízállás miatt változatlanul a Duna közepén vesztegel csütörtök este is, de már utas nélkül.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Bizományosi/Nagy Zoltán) 


