A Dunán megfeneklett hajón szilvesztereztek a pórult járt utasok

A Nickovision nevű hajó december 31-én, hajnali 1 óra körül feneklett meg a Dunán Gönyűnél az extrém alacsony vízállás miatt. A hajón közel 210 utas tartózkodott, akik Pozsonyban szilvesztereztek volna – tudta meg a hirado.hu.

Szállodahajó a Dunán (Fotó: MTVA Bizományosi Jászai Csaba)

A hajó egyszerűen felfutott egy sóderágyra, léket nem kapott, senki nem volt veszélyben. Viszont sem letolatni nem tudott róla, se pedig a mentőhajók nem tudták levontatni onnan, ugyanakkor kis csónakokkal veszélyes lett volna leszállítani az utasokat a személyes holmijaikkal együtt. Az elakadásjelzőt kitevő szállodahajó mellett ugyanakkor teherhajók el tudtak haladni.

A csoport így aztán a hajón szilveszterezett, majd január elsején délután a Viva Two tudott segíteni a Nickovision utasain. A Viva Two a saját utasai mellé fel tudta venni, és egy rövid manőver után partra tette őket Gönyűnél, a Mosoni-Duna zsilipe előtt lévő kikötőben.

Az utasok előbb csataláncba állva kirakták a partra a bőröndjeiket, majd felszálltak a rájuk várakozó 12 buszra és elutazhattak Pozsonyba.

A 135 méter hosszú Nickovision ugyanakkor az alacsony vízállás miatt változatlanul a Duna közepén vesztegel csütörtök este is, de már utas nélkül.