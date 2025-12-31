Thierry Bretonamerikai külügyminisztériumWashingtonMarco Rubio

Fenyegetőzik az Európai Bizottság

Az Egyesült Államok decemberben elutasította egy volt uniós biztos és további négy személy vízumkérelmét. A döntést az amerikai külügy az európai közösségimédia-szabályozás elleni tiltakozásként indokolta. Thierry Breton szerint az európai intézményeknek nem szabad gyengének mutatkozniuk. Az Európai Bizottság tisztázást kért az amerikai hatóságoktól, és szükség esetén gyors és határozott lépéseket helyeztek kilátásba.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 7:43
Donald Trump és Marco Rubio Fotó: TASOS KATOPODIS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Amerika fellépett Brüsszel cenzúrája ellen és az Egyesült Államok külügyminisztériuma december 23-án közölte, hogy elutasítja Thierry Breton korábbi uniós biztos és további négy személy vízumkérelmét. Breton felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy gyenge fellépést tanúsítsanak a Trump-kormány intézkedésére – írja a Politicóra hivatkozva az Origo. 

Thierry Breton és másik négy személy vízumkérelmét elutasították – az Európai Bizottság tisztázást kért
Thierry Breton és másik négy személy vízumkérelmét elutasították – az Európai Bizottság tisztázást kért
Fotó: JOHN THYS / AFP

Marco Rubio amerikai külügyminiszter múlt héten bejelentette, hogy a volt EU-biztos Thierry Breton nem léphet be az Egyesült Államok területére, akárcsak a brit állampolgárok, Imran Ahmed és Clare Melford, valamint a német Anna-Lena von Hodenberg és Josephine Ballon, akik mind olyan szervezetekhez tartoztak, amelyek kötődnek az európai közösségimédia-szabályozáshoz.

Az amerikai külügyminisztérium Bretront a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) megalkotójaként említette, amely keretében az EU az Elon Musk vezette X platformot 120 millió eurós bírsággal sújtotta.


Ha elfogadjuk, hogy egy európai biztost kirekeszthetnek, hibáztathatnak és büntethetnek azért, mert ellátja a rá bízott feladatot, akkor nagyon veszélyes útra lépünk

 – mondta Breton, aki szerint az Európai Bizottság most nem mutathat gyengeséget, és az európai intézményeknek a lehető legszigorúbban kell reagálniuk. A bizottság közleményében azt írta, hogy tisztázást kért az amerikai hatóságoktól, és szükség esetén gyorsan és határozottan fognak reagálni.

Borítókép: Donald Trump és Marco Rubio (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu