Fenyegetőzik az Európai Bizottság

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Amerika fellépett Brüsszel cenzúrája ellen és az Egyesült Államok külügyminisztériuma december 23-án közölte, hogy elutasítja Thierry Breton korábbi uniós biztos és további négy személy vízumkérelmét. Breton felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy gyenge fellépést tanúsítsanak a Trump-kormány intézkedésére – írja a Politicóra hivatkozva az Origo.

Thierry Breton és másik négy személy vízumkérelmét elutasították – az Európai Bizottság tisztázást kért

Fotó: JOHN THYS / AFP