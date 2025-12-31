Ahogy arról lapunk is beszámolt, Amerika fellépett Brüsszel cenzúrája ellen és az Egyesült Államok külügyminisztériuma december 23-án közölte, hogy elutasítja Thierry Breton korábbi uniós biztos és további négy személy vízumkérelmét. Breton felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy gyenge fellépést tanúsítsanak a Trump-kormány intézkedésére – írja a Politicóra hivatkozva az Origo.
Fenyegetőzik az Európai Bizottság
Az Egyesült Államok decemberben elutasította egy volt uniós biztos és további négy személy vízumkérelmét. A döntést az amerikai külügy az európai közösségimédia-szabályozás elleni tiltakozásként indokolta. Thierry Breton szerint az európai intézményeknek nem szabad gyengének mutatkozniuk. Az Európai Bizottság tisztázást kért az amerikai hatóságoktól, és szükség esetén gyors és határozott lépéseket helyeztek kilátásba.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter múlt héten bejelentette, hogy a volt EU-biztos Thierry Breton nem léphet be az Egyesült Államok területére, akárcsak a brit állampolgárok, Imran Ahmed és Clare Melford, valamint a német Anna-Lena von Hodenberg és Josephine Ballon, akik mind olyan szervezetekhez tartoztak, amelyek kötődnek az európai közösségimédia-szabályozáshoz.
Az amerikai külügyminisztérium Bretront a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) megalkotójaként említette, amely keretében az EU az Elon Musk vezette X platformot 120 millió eurós bírsággal sújtotta.
Ha elfogadjuk, hogy egy európai biztost kirekeszthetnek, hibáztathatnak és büntethetnek azért, mert ellátja a rá bízott feladatot, akkor nagyon veszélyes útra lépünk
– mondta Breton, aki szerint az Európai Bizottság most nem mutathat gyengeséget, és az európai intézményeknek a lehető legszigorúbban kell reagálniuk. A bizottság közleményében azt írta, hogy tisztázást kért az amerikai hatóságoktól, és szükség esetén gyorsan és határozottan fognak reagálni.
Borítókép: Donald Trump és Marco Rubio (Fotó: AFP)
Kényszersorozás: egy nő szembeszállt a toborzótisztekkel + videó
Az erkélyről kiabált le a toborzótiszteknek.
2025 egyértelműen a patrióta oldal erősödését hozta kül- és belpolitikai színtéren egyaránt + videó
A szakértő egy fordulatos évet elemzett és már felkészült 2026-ra.
Az orosz hadsereg két fekete-tengeri ukrán kikötőt támadott
Falvakat ürítenek ki Ukrajnában.
Alaszka: döntő pillanat vagy csupán diplomáciai gesztus?
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója fordulópontot jelezhetett: a feszültség enyhülésének első jelei mutatkoztak a tárgyalóasztalnál.
Kényszersorozás: egy nő szembeszállt a toborzótisztekkel + videó
Az erkélyről kiabált le a toborzótiszteknek.
2025 egyértelműen a patrióta oldal erősödését hozta kül- és belpolitikai színtéren egyaránt + videó
A szakértő egy fordulatos évet elemzett és már felkészült 2026-ra.
Az orosz hadsereg két fekete-tengeri ukrán kikötőt támadott
Falvakat ürítenek ki Ukrajnában.
Alaszka: döntő pillanat vagy csupán diplomáciai gesztus?
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója fordulópontot jelezhetett: a feszültség enyhülésének első jelei mutatkoztak a tárgyalóasztalnál.
