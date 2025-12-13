idezojelek
Vélemény

Diktatórikus a vezetés Brüsszelben

Egy virtuális igazságügy-minisztériumot hoznak létre, amelyben ők döntik el, mi igaz és mi hamis.

Sergio Velasco avatarja
Sergio Velasco
Cikk kép: undefined
BrüsszelPatriótákdiktatúrademokrácia 2025. 12. 13. 6:32
Fotó: shotterstock
0

Az Európai Unió 140 millió dollárra büntette Elon Muskot, mert állítólag az X közösségi platformja nem volt elég átlátható az európai szupranacionális testületnek. Van azonban egy ennél sokkal súlyosabb probléma: a harc azért, hogy az EU-ban mindent ellenőrizzenek, amit nyilvánosan mondani vagy megosztani lehet.

Európában a média túlszabályozott, akárcsak a közösségi hálózatok is a híres DSA (Digital Services Act) miatt. A DSA valójában arra kötelezi a platformokat (Meta, X, TikTok stb.), hogy nagyon rövid határidőkön belül – néha órák alatt – távolítsák el az „illegális tartalmat”, ellenkező esetben akár a globális árbevétel hat százalékáig terjedő bírsággal számolhatnak. 

Úgy adják el mindezt, mint „védelmet” az álhírek terjedése, a gyűlöletbeszéd ellen és az igazság keresésében, de valójában csak egy virtuális igazságügy-minisztériumot hoznak létre, amelyben ők döntik el, mi igaz és mi hamis, mi minősül gyűlöletbeszédnek és mi nem. 

A tényellenőreik nem az igazságot keresik, hanem azokat a híreket, amelyek illeszkednek az ő ideológiájukhoz és az EU politikai kereteihez.

Ez azt jelenti, hogy az államok, vagyis a politikusok és bürokraták dönthetik el, mi igaz és mi nem – ez pedig nagyon is orwelli. Mikor szavaztunk mi, európaiak erről? Soha. Senki nem szavazta meg, mégis kinevezett bürokraták döntik el helyettünk, és a legrosszabb, hogy semmit sem tehetünk ellene. 

Íme, ez a szabadság és demokrácia, ami Európából maradt! 

Az illegális és tömeges bevándorlás következményeinek bírálata – például hogy növeli a bűnözést, vagy demográfiai, kulturális és hagyományos változást hoz – szintén gyűlöletbeszédnek minősül. Az Egyesült Királyságban már börtönbe is küldtek embereket ezért. Ráadásul Brüsszel hamarosan elfogadja a hírhedt „Chat Control” törvényt, amely lehetővé teszi, hogy a WhatsAppon és a Signalon folytatott magánbeszélgetéseket is megfigyeljék. 

Milyen világ lesz itt?

Az Európai Parlament az a testület, amelyre az európai polgárok ötévente szavaznak. Minden állampolgár a saját országában induló pártokra szavaz, ezek a pártok pedig a parlamentben politikai tömbökké egyesülnek, amelyek hasonló vagy szinte azonos értékeket, politikákat és ideológiákat képviselnek. Az Európai Bizottságot ezek a tömbök választják meg. A kiválasztás zárt ajtók mögött zajlik, a nyilvánosság tudta nélkül, gyakran politikai alkuk eredményeként.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután az Európai Parlament jóváhagyta, ott véget is ér az a kevés demokrácia, ami még létezett, mert valójában az Európai Bizottság kormányozza az EU-t. Mintha mindez még nem lenne elég, az EU nem tűr semmit, ami ellentmond a híres „2030-as Agendájának”, amely röviden egy olyan Európát kíván létrehozni, ahol fenntarthatatlan zöldenergia-politika van, elutasítják a keresztény értékeket, támogatják az illegális és tömeges bevándorlást, a genderideológiát és ahol a tagállamok egyre gyengébbek.

Az emberek új, konzervatív víziót képviselő pártokra kezdtek szavazni. Az első ilyen kormány 2010-ben alakult Magyarországon Orbán Viktor (Fidesz) vezetésével, majd 2015-ben a lengyel Jog és Igazságosság (PiS). Ezek a kormányok megmutatták Európa más országainak, hogy igenis létezik alternatív modell: 

nem csak a néppárti-szélsőbaloldali-zöld párti fősodor létezik, hanem egy konzervatív modell is saját politikákkal és gazdasági elképzelésekkel, és működik.

A Fidesz és a PiS sikere egyre nagyobb nyugtalanságot keltett a brüsszeli bürokraták körében. Elsőként az uniós források befagyasztásával reagáltak, állítólagos jogállamisági problémák miatt. Ezeket a problémákat azonban csak ennél a két országnál vizsgálták – ha más országoknál is szigorúan nézték volna, gyakorlatilag senki sem kapott volna forrást. Aztán eljött a pillanat, amikor Brüsszel ledobta a demokratikus álarcot. A romániai elnökválasztások első fordulója után felfüggesztették a választásokat állítólagos külföldi beavatkozás és illegális finanszírozás miatt. Bizonyítékot a mai napig nem mutattak be.

Thierry Breton, az EU volt biztosa kijelentette, hogy az EU-nak vannak „mechanizmusai” arra az esetre, ha a német AfD megnyerné a választást – és ugyanúgy felfüggeszthetnék a választásokat, mint Romániában. Ugyanez történik Marine Le Pennel, akit kizártak a 2027-es francia elnökválasztásból, Matteo Salvinit, Olaszország miniszterelnök-helyettesét bíróság elé vitték.

Az nem demokrácia, ahol eltiltják a jelölteket. Az diktatúra.

 Meg kell tehát védenünk Európát!

A szerző spanyol politológus, a Filosofía Política projekt alapítója

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Az erőszakról másképpen

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekUrsula von den Leyen

Éles viták várhatók az EU-csúcson

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekBrüsszel

A brüsszeli vezetők az ellenségeink

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekveszély

Egyetlen lépésre a világháborútól

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekTisza Párt

Tiszás időutazás az MSZP–SZDSZ korszakába

Pindroch Tamás avatarja

Magyar Péterrel a 2010 előtti világ akar teljes fegyverzetben visszatérni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu