Diktatórikus a vezetés Brüsszelben

Az Európai Unió 140 millió dollárra büntette Elon Muskot, mert állítólag az X közösségi platformja nem volt elég átlátható az európai szupranacionális testületnek. Van azonban egy ennél sokkal súlyosabb probléma: a harc azért, hogy az EU-ban mindent ellenőrizzenek, amit nyilvánosan mondani vagy megosztani lehet.

Európában a média túlszabályozott, akárcsak a közösségi hálózatok is a híres DSA (Digital Services Act) miatt. A DSA valójában arra kötelezi a platformokat (Meta, X, TikTok stb.), hogy nagyon rövid határidőkön belül – néha órák alatt – távolítsák el az „illegális tartalmat”, ellenkező esetben akár a globális árbevétel hat százalékáig terjedő bírsággal számolhatnak.

Úgy adják el mindezt, mint „védelmet” az álhírek terjedése, a gyűlöletbeszéd ellen és az igazság keresésében, de valójában csak egy virtuális igazságügy-minisztériumot hoznak létre, amelyben ők döntik el, mi igaz és mi hamis, mi minősül gyűlöletbeszédnek és mi nem.

A tényellenőreik nem az igazságot keresik, hanem azokat a híreket, amelyek illeszkednek az ő ideológiájukhoz és az EU politikai kereteihez.

Ez azt jelenti, hogy az államok, vagyis a politikusok és bürokraták dönthetik el, mi igaz és mi nem – ez pedig nagyon is orwelli. Mikor szavaztunk mi, európaiak erről? Soha. Senki nem szavazta meg, mégis kinevezett bürokraták döntik el helyettünk, és a legrosszabb, hogy semmit sem tehetünk ellene.

Íme, ez a szabadság és demokrácia, ami Európából maradt!

Az illegális és tömeges bevándorlás következményeinek bírálata – például hogy növeli a bűnözést, vagy demográfiai, kulturális és hagyományos változást hoz – szintén gyűlöletbeszédnek minősül. Az Egyesült Királyságban már börtönbe is küldtek embereket ezért. Ráadásul Brüsszel hamarosan elfogadja a hírhedt „Chat Control” törvényt, amely lehetővé teszi, hogy a WhatsAppon és a Signalon folytatott magánbeszélgetéseket is megfigyeljék.

Milyen világ lesz itt?

Az Európai Parlament az a testület, amelyre az európai polgárok ötévente szavaznak. Minden állampolgár a saját országában induló pártokra szavaz, ezek a pártok pedig a parlamentben politikai tömbökké egyesülnek, amelyek hasonló vagy szinte azonos értékeket, politikákat és ideológiákat képviselnek. Az Európai Bizottságot ezek a tömbök választják meg. A kiválasztás zárt ajtók mögött zajlik, a nyilvánosság tudta nélkül, gyakran politikai alkuk eredményeként.