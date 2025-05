Ezért üldözik példátlan módon az európai konzervatív politikusokat

A demokratikus Európa mindig is illúzió volt – valójában sosem létezett valódi és érdemi demokrácia. Minden demokratikusnak és jónak tűnt, amíg az elitpártok felváltva gyakorolták a hatalmat. Ez azonban már rég véget ért, és most veszélybe került az általuk épített rendszer, amely több uniós országban is repedezni kezdett.

A szociáldemokraták/szocialisták és a néppártiak/kereszténydemokraták több mint negyven éven át uralták az európai parlamenteket. Azonban a 2010-es évek végétől, különösen a 2020-as évektől kezdődően ez gyors ütemben kezdett megváltozni. Ma már választásról választásra csökken az establishment pártok támogatottsága, és elvesztik korábbi többségi szerepüket.

Ez a tendencia még nem mindenhol figyelhető meg, de Európa nagy részén már elkezdődött, és ez önmagában is figyelmeztető jel.

Miért történt ez? Egyszerű. A polgárok olyan dolgokat követelnek, amiről a politikusok vagy hallgatnak, vagy nem kínálnak megoldást. Így azok a valódi, hétköznapi problémák, amelyek az embereket érintik, másodlagosnak számítanak, vagy egyáltalán nem kerülnek szóba. Sokan ezt a társadalom bizonyos köreiben elhagyatottságként élik meg. Ilyen problémák például az illegális bevándorlás, az identitás elvesztése, a megfizethető lakhatás hiánya, az emelkedő árak a stagnáló bérekkel szemben, a genderideológia és az LMBTQ-lobbi általi indoktrináció, illetve az európai országok kultúrájának és hagyományainak támadása. Ezek miatt az emberek belefáradtak a fősodratú pártokba.

Mi volt a válasz?

Az emberek elkezdtek olyan pártokra szavazni, amelyek konzervatív szellemű és józan alternatívát kínáltak. Az első ilyen kormány Orbán Viktor (Fidesz) vezetésével alakult Magyarországon 2010-ben, majd 2015-ben követte őt a Jog és Igazságosság (PiS) kormánya Lengyelországban. Ezek a kormányok megmutatták Európa más országainak, hogy létezik működőképes alternatíva:

nemcsak a szociáldemokrácia létezik, hanem konzervatív politikák és eltérő gazdasági szemlélet is. Magyarország családpolitikája sikeres volt, csakúgy, mint az illegális migráció elleni küzdelem, valamint a genderideológia és az LMBTQ-lobbi elleni fellépés. Ezek után egyre több hasonló párt jött létre, vagy a már meglévők kezdtek megerősödni és választást nyerni.

Ugyanakkor Magyarország és Lengyelország annyira zavarni kezdte az elitet, hogy a brüsszeli bürokraták felfedték valódi természetüket. Az első lépés az volt, amikor befagyasztották az uniós forrásokat, mondván, hogy problémák vannak a jogállamisággal – furcsa módon csak e két országban vizsgálták ezt, más országok esetében nem, pedig ha következetesek lettek volna, szinte senki nem kapott volna pénzt.

Giorgia Meloni 2022-es választási győzelme után egyre nagyobb figyelmet kapott. Ekkor hangzott el Ursula von der Le­yen híres mondata, miszerint az olaszoknak „jól kell szavaz­niuk”, és hogy Meloninak igazodnia kell az EU elvárásaihoz, különben „úgy járhat, mint a magyarok és a lengyelek”. Ekkor már világosan látszott: lehull a lepel.

A 2024-es európai parlamenti választások után a Patrióták Európáért az EP harmadik legnagyobb frakciója lett. Ez alapján bizonyos pozíciók illették volna meg őket, de a szocialisták, néppártiak, renew-osok, zöldek és még a szélsőbaloldal is összefogott, hogy ezt megakadályozzák – ez példátlan támadás volt, ami ismét leleplezte a valódi arcukat.

Végül elérkezett a leghatványozottabb pillanat: a 2024 végi román elnökválasztás. Calin Georgescu, egy független, nacionalista és szuverenista jelölt meglepetésre megnyerte az első fordulót, és készült a másodikra a progresszív, EU-barát Elena Lasconi ellen. Az előző hétfőn még minden rendben volt, de pénteken – amikor a külföldön élő románok már szavaztak – bejelentették, hogy külföldi beavatkozásra és illegális finanszírozásra hivatkozva felfüggesztik a választásokat. A mai napig nem hozták nyilvánosságra a bizonyítékokat, a Velencei Bizottság szerint pedig egy ilyen horderejű döntéshez ezeknek közkézen kellene forogniuk. Végül Georgescu jelöltségét is elutasították ugyanazon indokkal – ez viszont a román jog szerint törvénytelen. És hogyan reagált egy hete, a megismételt elnökválasztáson a román nép? Tömegesen szavazott a nacionalista és szuverenista jelöltre, George Simionra (AUR), aki 41 százalékot szerzett, és jó eséllyel Románia következő elnöke lesz.

Thierry Breton, az Európai Bizottság volt biztosa nyíltan kijelentette: az EU-nak megvannak az eszközei arra, hogy ha az AfD győzne Németországban, ugyanúgy felfüggesszék a választásokat, mint Romániában. Ez volt az a pont, amikor egyértelműen kimondták: „nem, nem vagyunk demokratikusak és toleránsak, bármennyiszer is ismételjük ezt”.



Az AfD jelenleg Németország második, a közvélemény-kutatások szerint pedig első számú pártja, de most kezdik el vizsgálni szélsőséges pártként, és akár be is tilthatják. Nem évekkel ezelőtt, nem a párt indulásakor – csak most, amikor valódi esélyük van hatalomra jutni.

Ugyanez történik Marine Le Pennel Franciaországban is, akit kizárhatnak a 2027-es elnökválasztásból állítólagos EU-s pénzügyi szabálytalanságok miatt – olyasmiért, amit sok más bal- és jobboldali párt is elkövetett, mégsem történt semmi. Mindez akkor történik, amikor Le Pen az esélyes a következő francia elnökválasztás megnyerésére, mivel Macron nem indulhat újra.

Ez nem újdonság: Salvinit Olaszországban azért vonták eljárás alá, mert megakadályozta illegális bevándorlók partra szállását. Meloni is jogi problémákkal küzd, amiért Albániába akarta küldeni az illegális bevándorlókat – pedig ezt az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Bizottság is elfogadta.

Összegzésként: becsaptak minket az európai demokrácia és tolerancia illúziójával. Mostanra azonban lehulltak az álarcok.

Bátornak és következetesnek kell lennünk. Olyan Európát kell védenünk, amely kiáll a szólásszabadság, a politikai szabadság, határaink, identitásunk és a valódi demokrácia mellett. Ha ezt illiberális demokráciának kell nevezni, hát legyen. De legyen olyan demokrácia, ahol a hatalmon levők nem tiltanak be ellenzéki jelölteket.

Ez kemény harc lesz, amit ők továbbra is el akarnak torzítani, de ne feledjük: együtt erősebbek vagyunk.

A szerző spanyol politológus, a Filosofía Política projekt alapítója