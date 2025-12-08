Doncic hazaugrott Szlovéniába, LeBron James a hátára vette a Lakerst

Múlt héten szakadt meg LeBron James 1297 alapszakasz-mérkőzésen át tartó két számjegyű pontgyártó sorozata az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA), miután múlt csütörtökön mindössze nyolc pontot szerzett a Toronto Raptors otthonában 123-120-ra megnyert találkozón, ahol azonban győztes gólpasszt adott csapattársának, Rui Hachimurának. A Los Angeles Lakers 40 esztendős, háromszoros olimpiai, négyszeres NBA-bajnok sztárjának sorozata közel 19 éve, 2007. január 6-án kezdődött, azóta minden fellépésén dobott legalább tíz pontot. A vasárnap hajnali, Philadelphia 76ers elleni mérkőzésen azonban James újra megmutatta, hogy még mindig képes a pontszerzésben is magára vállalni a terheket, sőt ha kell, az utolsó másodpercekben is értékesíti a győzelemhez szükséges döntő dobásokat.

LeBron James győztes dobása után a csapattársak is gratuláltak. Fotó: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James döntötte el a meccset

A szlovén Luka Doncic, aki perpillanat a legjobb pontszerző a ligában, kihagyta a Lakers előző két meccsét, mert Szlovéniába utazott, ahol a menyasszonya életet adott második gyermeküknek, egy kislánynak. James pénteken a Boston ellen nem játszott isiász miatt, amely a szezon első 14 meccsén is partvonalra kényszerítette, valamint bal lábfejének ízületi gyulladása is hátráltatta. Ennek ellenére kiválóan játszott vasárnap hajnalban a Philadelphia otthonában, ahol a végjátékban is fontos szerep hárult rá.

A 76ers sztárja, Joel Embiid borzasztó formában volt a mérkőzésen, 21 dobásából 17-et kihagyott, de a hazaiak centere egy tempódobással 105–105-re kiegyenlítette az állást a meccsből hátralévő utolsó bő másfél percben. LeBron James azonnal visszatámadt, és 1:12-vel a vége előtt bedobott egy triplát, majd a következő támadásnál egy 6 méteres dobást is elsüllyesztett, amivel 110-105-re növelte a különbséget, s végül megnyerte a meccset a Lakers.

LeBron James az utolsó percben dobta be a győztes dobást. Fotó: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Luka Doncic 31 ponttal, 15 lepattanóval és 11 gólpasszal azaz tripla-duplával fejezte be a mérkőzést.

Tyrese Maxey volt Philadelphia legjobbja 28 ponttal. A Lakers újabb győzelmével LeBron James megelőzte Robert Parrisht az NBA örökranglistáján a legtöbb győztes meccs tekintetében, feljött a második helyre, és már csak Kareem Abdul-Jabbartól marad el, 59 győzelemmel.