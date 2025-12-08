kosárlabdaPhiladelphia 76ersluka doncicLeBron JamesNBALos Angeles Lakers

Doncic hazaugrott Szlovéniába, LeBron James a hátára vette a Lakerst

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján idegenben nyert rangadót a Los Angeles Lakers. A Philadelphia 76ers elleni mérkőzésen újra szerepelhetett Luka Doncic, aki másfél hete hazautazott Szlovéniába, de a kaliforniai csapat legjobbja LeBron James volt, a 40 éves veterán 29 pontja mellett két borzasztóan fontos kosarat süllyesztett el a végjátékban, így az arany-lilák 112-108-ra nyerni tudtak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 8:01
Fotó: EMILEE CHINN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Múlt héten szakadt meg LeBron James 1297 alapszakasz-mérkőzésen át tartó két számjegyű pontgyártó sorozata az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA), miután múlt csütörtökön mindössze nyolc pontot szerzett a Toronto Raptors otthonában 123-120-ra megnyert találkozón, ahol azonban győztes gólpasszt adott csapattársának, Rui Hachimurának. A Los Angeles Lakers 40 esztendős, háromszoros olimpiai, négyszeres NBA-bajnok sztárjának sorozata közel 19 éve, 2007. január 6-án kezdődött, azóta minden fellépésén dobott legalább tíz pontot. A vasárnap hajnali, Philadelphia 76ers elleni mérkőzésen azonban James újra megmutatta, hogy még mindig képes a pontszerzésben is magára vállalni a terheket, sőt ha kell, az utolsó másodpercekben is értékesíti a győzelemhez szükséges döntő dobásokat.

Lebron James győztes dobása után a csapattársak is gratuláltak.
LeBron James győztes dobása után a csapattársak is gratuláltak. Fotó: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James döntötte el a meccset

A szlovén Luka Doncic, aki perpillanat a legjobb pontszerző a ligában, kihagyta a Lakers előző két meccsét, mert Szlovéniába utazott, ahol a menyasszonya életet adott második gyermeküknek, egy kislánynak. James pénteken a Boston ellen nem játszott isiász miatt, amely a szezon első 14 meccsén is partvonalra kényszerítette, valamint bal lábfejének ízületi gyulladása is hátráltatta. Ennek ellenére kiválóan játszott vasárnap hajnalban a Philadelphia otthonában, ahol a végjátékban is fontos szerep hárult rá.

A 76ers sztárja, Joel Embiid borzasztó formában volt a mérkőzésen, 21 dobásából 17-et kihagyott, de a hazaiak centere egy tempódobással 105–105-re kiegyenlítette az állást a meccsből hátralévő utolsó bő másfél percben. LeBron James azonnal visszatámadt, és 1:12-vel a vége előtt bedobott egy triplát, majd a következő támadásnál egy 6 méteres dobást is elsüllyesztett, amivel 110-105-re növelte a különbséget, s végül megnyerte a meccset a Lakers

LeBron James az utolsó percben dobta be a győztes dobást.
LeBron James az utolsó percben dobta be a győztes dobást. Fotó: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Luka Doncic 31 ponttal, 15 lepattanóval és 11 gólpasszal azaz tripla-duplával fejezte be a mérkőzést.

Tyrese Maxey volt Philadelphia legjobbja 28 ponttal. A Lakers újabb győzelmével LeBron James megelőzte Robert Parrisht az NBA örökranglistáján a legtöbb győztes meccs tekintetében, feljött a második helyre, és már csak Kareem Abdul-Jabbartól marad el, 59 győzelemmel.

– Csak úgy voltam vele, mintha egy filmet néznék. Ez egy GOAT-pillanat (legendás játékosok megnevezése az NBA-ben. A szerk) volt. Abba is hagytam az ünneplést, csak hogy semmi ne kerülje el a figyelmemet – mondta el a Los Angeles-iek centere Deandre Ayton Jamesről.

A Philadelphia 76ers elleni végjátékban James meccsnyerő dobásai:

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Majd őket kell kitüntetni

Bayer Zsolt avatarja

Szívmelengető nézni, ahogy ezek a srácok megmentik társukat a gyáva, gazember emberrablóktól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.