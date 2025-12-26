Teljes döbbenet a Real Madrid szurkolóinál, kiszivárgott a csapat jövő évi hazai meze

Nem feltétlenül ilyen karácsonyi ajándékra számítottak a Real Madrid szurkolói! Napvilágra került, hogy a királyi gárda a 2026/27-es szezonban milyen mezben lépne a pályára a hazai meccsein, és a kollekciónak enyhén szólva is vegyes a fogadtatása. A Real Madriddal kapcsolatos hírekre szakosodott Defensacentral összegyűjtött egy csokor negatív hozzászólást a közösségi médiából: „Szörnyű, tényleg megdöbbentő, milyen ronda!”, „Iszonyatos, könnyen lehet, hogy a legrosszabb az elmúlt tíz évet nézve. Miért használnál rózsaszínt és zöldet egy olyan klubnál, aminek lila és fehér színei vannak?”, „Őszintén szólva borzalmasnak találom, és nem a dizájn, hanem a színek miatt. A rózsaszín és a zöld szörnyű választás.”

A Real Madrid és Luka Modric 2013-ban teljes zöldben az Old Traffordon. Fotó: AFP

Az új mezen a fehér szín természetesen megkérdőjelezhetetlen alap, de a kiegészítő színekben kétségkívül szakítanak a hagyományokkal. Az Adidas ikonikus csíkjai, amelyek a vállakon futnak a gallértól az ujjakon lefelé, rózsaszín árnyalatban jelennek meg, feltűnő vizuális kontrasztot teremtve a fehér és a zöld színnel. A logók, a gallér és az ujjvégek ugyanis sötétzöldek. Mi tagadás, az új színhármas radikális elmozdulást jelent az elmúlt évek trendjeihez képest, hiszen eddig a fekete, a sötétkék vagy az arany volt a hangsúlyos a rikító fehér mellett.

Ez lesz a Real Madrid új meze? Forrás: X

Se filtra la camiseta del Real Madrid para la temporada 2026/27 y su diseño no deja a nadie indiferente https://t.co/BU2zKNmcfc — El Bernabéu (@elbernabeucom) December 26, 2025

A Real Madrid egyébként a 2014/15-ös és a 2020/21-es mezein már használt rózsaszínt, a 2012/13-as meze pedig zöld színű volt, de a csapat ezeket a mezeket az idegenbeli mezein viselte. Az Elespanol emlékeztet, hogy az a bizonyos zöld mez elválaszthatatlanul összefonódik Luka Modric Old Traffordon szerzett góljával. Azon a meccsen a BL-nyolcaddöntő visszavágóján a Real Madrid 2-1-re nyert a Manchester United otthonában.