real madridmezLuka Modriczöldadidasrózsaszín

Teljes döbbenet a Real Madrid szurkolóinál, kiszivárgott a csapat jövő évi hazai meze

Kiszivárgott, hogy a Real Madrid labdarúgócsapata a 2026/27-es szezonban milyen mezben lépne pályára a hazai mérkőzésein, és a szurkolók megdöbbentek, ugyanis a sötétzöld és a neonrózsaszín is hangsúlyos lenne az új kollekción. A Real Madrid és az Adidas egyelőre nem kommentálja az értesülést.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 11:03
Jude Bellingham is elköszönhet a Real Madrid megszokott mezétől Fotó: ALBERTO GARDIN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem feltétlenül ilyen karácsonyi ajándékra számítottak a Real Madrid szurkolói! Napvilágra került, hogy a királyi gárda a 2026/27-es szezonban milyen mezben lépne a pályára a hazai meccsein, és a kollekciónak enyhén szólva is vegyes a fogadtatása. A Real Madriddal kapcsolatos hírekre szakosodott Defensacentral összegyűjtött egy csokor negatív hozzászólást a közösségi médiából: „Szörnyű, tényleg megdöbbentő, milyen ronda!”, „Iszonyatos, könnyen lehet, hogy a legrosszabb az elmúlt tíz évet nézve. Miért használnál rózsaszínt és zöldet egy olyan klubnál, aminek lila és fehér színei vannak?”, „Őszintén szólva borzalmasnak találom, és nem a dizájn, hanem a színek miatt. A rózsaszín és a zöld szörnyű választás.”

A Real Madrid és Luka Modric 2013-ban teljes zöldben az Old Traffordon
A Real Madrid és Luka Modric 2013-ban teljes zöldben az Old Traffordon. Fotó: AFP

Az új mezen a fehér szín természetesen megkérdőjelezhetetlen alap, de a kiegészítő színekben kétségkívül szakítanak a hagyományokkal. Az Adidas ikonikus csíkjai, amelyek a vállakon futnak a gallértól az ujjakon lefelé, rózsaszín árnyalatban jelennek meg, feltűnő vizuális kontrasztot teremtve a fehér és a zöld színnel. A logók, a gallér és az ujjvégek ugyanis sötétzöldek. Mi tagadás, az új színhármas radikális elmozdulást jelent az elmúlt évek trendjeihez képest, hiszen eddig a fekete, a sötétkék vagy az arany volt a hangsúlyos a rikító fehér mellett.

Ez lesz a Real Madrid új meze? Forrás: X

A Real Madrid egyébként a 2014/15-ös és a 2020/21-es mezein már használt rózsaszínt, a 2012/13-as meze pedig zöld színű volt, de a csapat ezeket a mezeket az idegenbeli mezein viselte. Az Elespanol emlékeztet, hogy az a bizonyos zöld mez elválaszthatatlanul összefonódik Luka Modric Old Traffordon szerzett góljával. Azon a meccsen a BL-nyolcaddöntő visszavágóján a Real Madrid 2-1-re nyert a Manchester United otthonában.

 

Nagy kérdés, milyen lesz a Real Madrid következő hazai meze

A szurkolók nagy része úgy gondolja, hogy a hazai meccseken nem lenne szabad ennyire felrúgni a hagyományokat. No persze azért akadnak olyanok is, akik szerint nyugodtan meg lehet lépni ilyen merész változtatást is, mert a világ is állandó változásban van.

A Real Madrid és az Adidas egyelőre nem kommentálta, hogy tényleg az új kollekciójának tervei szivárogtak-e ki. Ami persze lehet szándékos kiszivárogtatás is, a szurkolói vélemények tesztelése. S ha elemi erejű lenne a felháborodás, akkor a sportszergyártó ezt bizonyosan figyelembe venné.

A Real Madrid legutóbbi hazai meccse:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpázmány péter

Rőzséket gyújtott

Pilhál György avatarja

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu