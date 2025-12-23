Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: letartóztatta a bíróság a Hollandiában elfogott gyanúsítottat

xabi alonsola ligaszuperkupaflorentino pérezReal Madrid

Xabi Alonso megkapta a vízumot Szaúd-Arábiába, ez főcím lett a spanyol médiában

Bár a Real Madrid a legutóbbi három meccsét megnyerte, ha november elejétől nézzük az eredménylistáját, azon három vereség és három döntetlen is akad, s a királyi gárda a La Ligában négypontos hátrányban van az éllovas Barcelona mögött. Xabi Alonso vezetőedző alatt továbbra is inog a kispad, a hírek szerint (újabb) ultimátumot adott neki Florentino Pérez elnök. A Real Madrid játékosai karácsonyi szünetet kaptak, majd december 29-én találkoznak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 9:32
Xabi Alonso és Vinícius Júnior Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton
A Real Madrid múlt szombaton a La Ligában hazai pályán 2-0-ra nyert a Sevilla ellen a 17. fordulóban, előtte pedig a Király-kupában is továbbjutott, de a harmadosztályú Talavera otthonában elért 3-2-es győzelem nem éppen sziporkázó diadal volt. Nem lehet azt állítani, hogy a Real Madrid – amely a BL-ben legutóbb hazai pályán 2-1-re veszített a Manchester City ellen, korábban pedig Liverpool otthonában is kikapott 1-0-ra – kilábalt volna a hullámvölgyből. Xabi Alonso vezetőedző alatt megmozdult a kispad, s ugyan hivatalosan nem erősítették meg, már eddig is hírek terjedtek arról, hogy ultimátumot kapott a klub vezetésétől.

Xabi Alonso marad a Real Madrid kispadján?
Xabi Alonso marad a Real Madrid kispadján? (Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto)

A Real Madrid híreire szakosodott Defensa Central arról ír, hogy mielőtt a csapat a hét elején megkezdte a karácsonyi szabadságát, Florentino Pérez klubelnök és Xabi Alonso elbeszélgettek egymással. Ami egészen biztos: a királyi gárda játékosai jövő hétfőn jelentkeznek újra edzésre, január 4-én pedig a La Ligában a Betist fogadják. A Real hátránya a tabella második helyén négy pont a Barcelona mögött, így nagyon kellene a három pont.

Ha a Real Madrid nem nyeri meg a Szuperkupát, Xabi Alonso repül?

S utána jön a következő nagy feladat, a szuperkupa négyes döntője Szaúd-Arábiában. Január 7-én Barcelona–Bilbao, 8-án Real Madrid–Atlético Madrid találkozókat játszanak, a döntőt 11-én rendezik. 

A Defensa Central úgy fogalmaz: Xabi Alonso mindent kockára tesz a szuperkupában, ezen múlhat a sorsa. Amennyiben a Real begyűjti a trófeát, valószínű, hogy marad a posztján, legalábbis a szezon végéig. De ha elbuknak, s főleg, ha gyenge teljesítményt nyújtanak, akkor azonnal kirúgják a trénert.

A Real Madrid játéka az Elche, a Rayo Vallecano és a Girona elleni meccseken, amelyeken döntetleneket játszottak, és különösen a Celta Vigo elleni vereség során nagyon nem tetszett Florentino Péreznek. Igaz, hogy az Alavés, a Talavera és a Sevilla elleni győzelmek után enyhült a feszültség, de Xabi Alonso így is ultimátumot kapott: meg kell nyernie a szuperkupát – szögezi le az oldal.

 

A kétségkívül jóval hitelesebb AS nem ír ultimátumról, de sokatmondó a cikke címe: „Xabi Alonso már megkapta a szaúd-arábiai vízumot.” Ami arra utal, bizony még az is kérdéses volt, hogy szuperkupáért Xabi Alonso vezeti harcba a királyi gárdát. Az AS ugyanakkor leszögezi, hogy a  játékosok a tréner mögött állnak – a Man. City elleni vereség után többek között Jude Bellingham is kiállt az edzője mellett –, a klubvezetés pedig bízik abban, hogy Xabi Alonsóval a megfelelő irányba áll a klub.

 

 

