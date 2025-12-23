Xabi Alonso megkapta a vízumot Szaúd-Arábiába, ez főcím lett a spanyol médiában

A Real Madrid múlt szombaton a La Ligában hazai pályán 2-0-ra nyert a Sevilla ellen a 17. fordulóban, előtte pedig a Király-kupában is továbbjutott, de a harmadosztályú Talavera otthonában elért 3-2-es győzelem nem éppen sziporkázó diadal volt. Nem lehet azt állítani, hogy a Real Madrid – amely a BL-ben legutóbb hazai pályán 2-1-re veszített a Manchester City ellen, korábban pedig Liverpool otthonában is kikapott 1-0-ra – kilábalt volna a hullámvölgyből. Xabi Alonso vezetőedző alatt megmozdult a kispad, s ugyan hivatalosan nem erősítették meg, már eddig is hírek terjedtek arról, hogy ultimátumot kapott a klub vezetésétől.

Xabi Alonso marad a Real Madrid kispadján? (Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto)

A Real Madrid híreire szakosodott Defensa Central arról ír, hogy mielőtt a csapat a hét elején megkezdte a karácsonyi szabadságát, Florentino Pérez klubelnök és Xabi Alonso elbeszélgettek egymással. Ami egészen biztos: a királyi gárda játékosai jövő hétfőn jelentkeznek újra edzésre, január 4-én pedig a La Ligában a Betist fogadják. A Real hátránya a tabella második helyén négy pont a Barcelona mögött, így nagyon kellene a három pont.

Ha a Real Madrid nem nyeri meg a Szuperkupát, Xabi Alonso repül?

S utána jön a következő nagy feladat, a szuperkupa négyes döntője Szaúd-Arábiában. Január 7-én Barcelona–Bilbao, 8-án Real Madrid–Atlético Madrid találkozókat játszanak, a döntőt 11-én rendezik.

A Defensa Central úgy fogalmaz: Xabi Alonso mindent kockára tesz a szuperkupában, ezen múlhat a sorsa. Amennyiben a Real begyűjti a trófeát, valószínű, hogy marad a posztján, legalábbis a szezon végéig. De ha elbuknak, s főleg, ha gyenge teljesítményt nyújtanak, akkor azonnal kirúgják a trénert.

A Real Madrid játéka az Elche, a Rayo Vallecano és a Girona elleni meccseken, amelyeken döntetleneket játszottak, és különösen a Celta Vigo elleni vereség során nagyon nem tetszett Florentino Péreznek. Igaz, hogy az Alavés, a Talavera és a Sevilla elleni győzelmek után enyhült a feszültség, de Xabi Alonso így is ultimátumot kapott: meg kell nyernie a szuperkupát – szögezi le az oldal.