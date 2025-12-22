Rendkívüli

"Az a jó, ha az emberek gőzölgő aszfalton mennek szavazni" – Orbán Viktor átadta Magyarország új autópályáját

A magyargyűlölő román klubelnök rátámadt Kovács István játékvezetőre a rangadó után

A román labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának rangadóján az FCSB vasárnap 2-1-re nyert a Rapid Bukarest ellen, és a meccsnek zajos utóélete is van. Kovács István játékvezető került a fókuszba, aki a 94. percben nem ítélt tizenegyest a Rapid javára, pedig sokak szerint az lett volna a helyes döntés. Az FCSB azonban hiába nyert, a magyargyűlölő tulajdonosa és elnöke, Gigi Becali így is „megtalálta” Kovács Istvánt. Nem először.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 11:05
Kovács István játékvezetőnek nem volt könnyű dolga a román rangadón Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
A román labdarúgó-bajnokságban a címvédő FCSB úgy is csak a 9. helyen áll, hogy vasárnap hazai pályán 2-1-re nyert a Rapid Bukarest ellen. A korábban Steaua néven ismert alakulat 21 meccsen csupán 31 pontot gyűjtött. A Rapid ugyanakkor 39-et, és ezzel az első a tabellán, de a 37 pontos Universitatea Craiova egy meccsel kevesebbet játszott. A hétfői rangadón az FCSB Darius Olaru (24. perc) és Florin Tanase (75., büntető) góljával 2-0-ra elhúzott, a Rapid a találkozó hajrájában Alex Dobre (86., büntető) találatával szépített. S a listavezető ezután még egy tizenegyest reklamált: a 94. percben Adrian Sut a tizenhatoson belül hátulról fellökte Jakub Hromadát, Kovács István játékvezető azonban ezért már nem ítélt tizenegyest. Jelezte, hogy szerinte nem történt szabálytalanság, s mivel a videóbíró Catalin Popa is egyetértett vele, a játék folytatódott. Ami nagy elégedetlenséget váltott ki a vendégek részéről.

Kovács István itt nem ítélt büntetőt
Kovács István itt nem ítélt büntetőt (Forrás: Gsp.ro)

A Gazeta Sporturilor kiemeli, hogy a forró hangulatú rangadón Kovács Istvánt a 73. percben is a VAR „mentette meg”, mert ő nem vette észre Denis Ciobotariu saját tizenhatoson belül elkövetett kezezését. Amit amúgy nagyon nehéz lett volna kiszúrnia.

Ami a legvitatottabb jelenetet illeti, 94. percben éppen Ciobotariu ívelt az FCSB kapja elé, Hromada és Sut küzdöttek, hogy megszerezzék a labdát. A szlovák játékos megpróbálta elérni, ekkor Sut hátulról meglökte, de Kovács úgy ítélte meg, hogy test test elleni párharc volt, ezért nem ítélt büntetőt. A labda Sut karjára pattant, de ez sem ért büntetőt. A Prima Sport stúdiójában azonban a korábbi válogatott Basarab Panduru, aki a Steaua játékosa és sportigazgatója is volt, azon a véleményen volt, hogy a kezezésért büntetőt kellett volna ítélni. S Ovidiu Herea, a Rapid korábbi játékosa is egyetértett vele.

Az FCSB hírhedten magyargyűlölő elnöke, Gigi Becali csapata győzelme után is nekiesett Kovács Istvánnak, a játékvezetői felfogását kritizálva, az üzletember szerint a bíró következetlen volt a sárga lapok osztásánál és a szabálytalanságok megítélésénél.

Kovács István nem először került Gigi Becali célkeresztjébe

Bár már több mint kétéves az alábbi történet, adalék  Gigi Becali és Kovács István viszonyához: 2023 augusztusában a nagykárolyi játékvezető a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) hivatalos honlapján közölt állásfoglalásában szögezte le, hogy a piperai üzletember nyomást akar helyezni a játékvezetésre. „Nem tűröm el, hogy Becali felhasználjon a játszmáihoz” – fogalmazott Kovács István, miután Becali megkérdőjelezte a feddhetetlenségét. A botrány azután robbant ki, hogy az FCSB 2-1-re kikapott az UTA vendégeként. A találkozón Kovács István testvére, Kovács Szabolcs a videóbírói csapat tagja volt, és Becali szerint szándékosan hoztak csapata ellen döntéseket. „Amióta a labdarúgásban vagyok, csak gondom volt vele. Most megkaptam a testvérét is. Van-e még valami rokona, hogy bírót csináljon abból is? Küldjék csak a magyarokat bíráskodni a meccseinkre. Hogyan is nyerhetném így meg a bajnokságot? A magyaroknak bajuk van velem” – idézte Becalit cikkében a Maszol.

S a jelek szerint Becali azóta sem kedvelte meg Kovács Istvánt. S vajon mit mondott volna akkor, ha a vasárnapi meccs 94. percében megítéli a büntetőt az FCSB ellen?!

Ilyen volt a hangulat az FCSB–Rapid rangadón:

 

