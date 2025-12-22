A magyargyűlölő román klubelnök rátámadt Kovács István játékvezetőre a rangadó után

A román labdarúgó-bajnokságban a címvédő FCSB úgy is csak a 9. helyen áll, hogy vasárnap hazai pályán 2-1-re nyert a Rapid Bukarest ellen. A korábban Steaua néven ismert alakulat 21 meccsen csupán 31 pontot gyűjtött. A Rapid ugyanakkor 39-et, és ezzel az első a tabellán, de a 37 pontos Universitatea Craiova egy meccsel kevesebbet játszott. A hétfői rangadón az FCSB Darius Olaru (24. perc) és Florin Tanase (75., büntető) góljával 2-0-ra elhúzott, a Rapid a találkozó hajrájában Alex Dobre (86., büntető) találatával szépített. S a listavezető ezután még egy tizenegyest reklamált: a 94. percben Adrian Sut a tizenhatoson belül hátulról fellökte Jakub Hromadát, Kovács István játékvezető azonban ezért már nem ítélt tizenegyest. Jelezte, hogy szerinte nem történt szabálytalanság, s mivel a videóbíró Catalin Popa is egyetértett vele, a játék folytatódott. Ami nagy elégedetlenséget váltott ki a vendégek részéről.

Kovács István itt nem ítélt büntetőt (Forrás: Gsp.ro)

A Gazeta Sporturilor kiemeli, hogy a forró hangulatú rangadón Kovács Istvánt a 73. percben is a VAR „mentette meg”, mert ő nem vette észre Denis Ciobotariu saját tizenhatoson belül elkövetett kezezését. Amit amúgy nagyon nehéz lett volna kiszúrnia.

Ami a legvitatottabb jelenetet illeti, 94. percben éppen Ciobotariu ívelt az FCSB kapja elé, Hromada és Sut küzdöttek, hogy megszerezzék a labdát. A szlovák játékos megpróbálta elérni, ekkor Sut hátulról meglökte, de Kovács úgy ítélte meg, hogy test test elleni párharc volt, ezért nem ítélt büntetőt. A labda Sut karjára pattant, de ez sem ért büntetőt. A Prima Sport stúdiójában azonban a korábbi válogatott Basarab Panduru, aki a Steaua játékosa és sportigazgatója is volt, azon a véleményen volt, hogy a kezezésért büntetőt kellett volna ítélni. S Ovidiu Herea, a Rapid korábbi játékosa is egyetértett vele.

Az FCSB hírhedten magyargyűlölő elnöke, Gigi Becali csapata győzelme után is nekiesett Kovács Istvánnak, a játékvezetői felfogását kritizálva, az üzletember szerint a bíró következetlen volt a sárga lapok osztásánál és a szabálytalanságok megítélésénél.