Nem várt magyar érdekeltség a Liverpool–Real Madrid BL-rangadón, Szoboszlaiék aligha örülnek

A Liverpool és a Real Madrid is győzelemmel hangolt a keddi egymás elleni Bajnokok Ligája mérkőzésükre. Az egész alapszakasz egyik legjobban várt meccse körül hatalmas az érdeklődés, amit az Anfielden fognak rendezni. Xabi Alonso, a Real edzője korábban már bejelentette, hogy szakít a hagyománnyal, és nem fog edzést tartani Szoboszlai Dominikék stadionjában. A Liverpool–Real Madrid BL-meccs magyar idő szerint kedden 21 órakor kezdődik Angliában.

A Kovács István által vezetett Liverpool–Real Madrid BL-rangadóra mindkét csapat győzelemmel hangolt (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

Az UEFA kezeskedett, még több magyar a Liverpool–Real Madridon

Az Európai Labdarúgó-szövetség vasárnapi döntése értelmében

a mérkőzést Kovács István fogja vezetni.

A nagykárolyi születésű játékvezető fújta az előző Bajnokok Ligája-döntőt, ahol a PSG 5-0-ra nyert az Inter ellen. Kovács a finálé után több dicséretet is kapott, többek között azért, mert a második félidőben nem hosszabbított már.

Kovács István a Real Madridnak már négyszer vezetett meccset, míg a Liverpoolnak kétszer.