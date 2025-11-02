LiverpoolKovács IstvánReal Madrid

Nem várt magyar érdekeltség a Liverpool–Real Madrid BL-rangadón, Szoboszlaiék aligha örülnek

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában, kedden este Liverpool–Real Madrid rangadót is rendeznek. A mérkőzést a nagykárolyi születésű, Kolozsváron élő Kovács István fogja vezetni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 11:44
Kovács István vezeti a Liverpool–Real Madrid BL-meccset kedden (Fotó: NurPhoto/Marcel van Dorst)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool és a Real Madrid is győzelemmel hangolt a keddi egymás elleni Bajnokok Ligája mérkőzésükre. Az egész alapszakasz egyik legjobban várt meccse körül hatalmas az érdeklődés, amit az Anfielden fognak rendezni. Xabi Alonso, a Real edzője korábban már bejelentette, hogy szakít a hagyománnyal, és nem fog edzést tartani Szoboszlai Dominikék stadionjában. A Liverpool–Real Madrid BL-meccs magyar idő szerint kedden 21 órakor kezdődik Angliában.

A Kovács István által vezetett Liverpool–Real Madrid BL-rangadóra mindkét csapat győzelemmel hangolt
A Kovács István által vezetett Liverpool–Real Madrid BL-rangadóra mindkét csapat győzelemmel hangolt (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

Az UEFA kezeskedett, még több magyar a Liverpool–Real Madridon

Az Európai Labdarúgó-szövetség vasárnapi döntése értelmében 

a mérkőzést Kovács István fogja vezetni.

A nagykárolyi születésű játékvezető fújta az előző Bajnokok Ligája-döntőt, ahol a PSG 5-0-ra nyert az Inter ellen. Kovács a finálé után több dicséretet is kapott, többek között azért, mert a második félidőben nem hosszabbított már. 

Kovács István a Real Madridnak már négyszer vezetett meccset, míg a Liverpoolnak kétszer. 

Kovács István bíráskodása fájó emlék a Liverpoolnak

A két csapat gyakran találkozik egymással, az elmúlt négy idényben mindig volt Liverpool–Real Madrid összecsapás. 2023-ban a BL-nyolcaddöntőben találkozott a két gigász, akkor az odavágón hiába vezetett már a 14. percben 2-0-ra a Liverpool, erre öt góllal válaszolt a spanyol együttes. Ezt a meccset is Kovács István vezette.  

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése:

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu