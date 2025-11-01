LiverpoolMohamed SzalahSzoboszlai DominikPremier LeagueAston Villa

Szoboszlainak nem volt szerencséje Szalah történelmi mérkőzésén

A vereségsorozat és a szörnyű játék után szombaton jó futballal rukkolt elő a Liverpool, amely 2-0-ra legyőzte az Aston Villát a Premier League 10. fordulójában. Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik nagyon aktív volt csapata hazai mérkőzésén, az egyiptomi szélső PL-rekordot is beállított ezen az estén. Kerkez Milos ezúttal nem jutott szóhoz a Liverpoolban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 22:56
Mohamed Szalah újabb rekordot állított be a Liverpool játékosaként Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Általában a Liverpool lenne az Aston Villa elleni találkozó esélyese, főleg az Anfielden, de a közelmúlt eredményei alapján ilyesmit most nem lehetett kijelenteni. Előbbi a legutóbbi hét tétmeccséből hatot elveszített, utóbbi viszont hétből hatot nyert meg. Hogy javítson a statisztikákon, a liverpooli vezetőedző, Arne Slot a szerdai ligakupa-meccsen való pihentetés (és kiesés) után a legerősebbnek ítélt kezdőcsapatát küldte a pályára, Szoboszlai Dominiket is beleértve, Kerkez Milosnak viszont csak a kispadon jutott hely. Ahogyan Pécsi Árminnak is, vele ez még nem fordult elő a Premier League-ben.

Ryan Gravenberch góllal tért vissza a Liverpoolba a sérülése után
Ryan Gravenberch góllal tért vissza a Liverpoolba a sérülése után Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai helyzetei után Szalah beérte Rooney-t

Jellemző a Liverpool mérkőzéseire, hogy a csapat tartja a labdát, helyzetekig azonban ritkán jut, majd az ellenfél egyszer meglódul, és azonnal megszerzi a vezetést. Az idény ezen szakaszában gyakran kerülnek hátrányba a Vörösök az első tizenöt percben. Most sem álltak távol ettől, de szerencséjükre Morgan Rogers szép tekerése a kapufán landolt a 6. percben. A legközelebbi ziccer Szoboszlai nevéhez fűződött, 25 méterről célzott, a labda kevéssel a jobb kapufa mellett suhant el. Ezután Giorgi Mamardasvili kétszer is hatalmas bravúrral mentette meg a hazaiakat, mielőtt a labdaszerzése után újra Szoboszlai próbálkozott, de középre lőtt, ahol Emiliano Martínez már várta a labdát.

Nagyon érett a magyar középpályás gólja, a 33. percben 17 méterről végzett el szabadrúgást. A kivitelezés tökéletes volt, a jobb sarokba tartott a labda, de az Aston Villa kapusa megint résen volt. Végül azonban Szoboszlai nem talált be az első félidőben. Gólpasszig ugyan eljutott, ám les miatt érvénytelenítették Hugo Ekitiké gólját a 43. percben. 

A Liverpool most azonban lendületben volt, és három perccel később Martínez borzalmas passzára Mohamed Szalah csapott le, és innen már nem volt nehéz dolga az egyiptominak, aki 250. gólját jegyezte a Vörösök mezében. Ez egyben rekordot érő találat volt: 276 gólból vette ki a részét (188 gól és 88 gólpassz) liverpooliként a Premier League-ben, korábban csak Wayne Rooney volt erre képes egy klub színeiben, ő a Manchester Unitednél.

A Liverpool már dobogós

A fordulás után is kitartott a lendület, a Liverpool alig adta ki a „kezéből” a labdát. Az 59. percben jött is az újabb gól, Ryan Gravenberch tüzelt távolról, Pau Torres lábán megpattanva védhetetlenné vált a lövés. A folytatás helyzeteket igen, gólokat már nem hozott, a címvédő így 2-0-ra megnyerte a mérkőzést, és ezzel feljött a tabella harmadik helyére a Premier League-ben, hét pont a hátránya a listavezető Arsenallal szemben. Az Aston Villa visszacsúszott a 11. helyre.

Arne Slot csapata jó futballal tért vissza a győztes útra, de a jövő hét így is pokolinak ígérkezik: kedden a Real Madrid látogat az Anfieldre a Bajnokok Ligájában, vasárnap pedig a Manchester City vendégei lesznek Szoboszlaiék.

Premier League, 10. forduló

Szombat

  • Brighton–Leeds United 3-0 (1-0)
  • Burnley–Arsenal 0-2 (0-2)
  • Crystal Palace–Brentford 2-0 (1-0)
  • Fulham–Wolverhampton Wanderers 3-0 (1-0)
  • Nottingham Forest–Manchester United 2-2 (0-1)
  • Tottenham Hotspur–Chelsea 0-1 (0-1) 
  • Liverpool–Aston Villa 2-0 (1-0)

Vasárnap

  • West Ham United–Newcastle United 15.00 (tv: Spíler1)
  • Manchester City–Bournemouth 17.30 (tv: Spíler1)

Hétfő

  • Sunderland–Everton 21.00 (tv: Match4)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

