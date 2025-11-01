Szoboszlainak nem volt szerencséje Szalah történelmi mérkőzésén

Általában a Liverpool lenne az Aston Villa elleni találkozó esélyese, főleg az Anfielden, de a közelmúlt eredményei alapján ilyesmit most nem lehetett kijelenteni. Előbbi a legutóbbi hét tétmeccséből hatot elveszített, utóbbi viszont hétből hatot nyert meg. Hogy javítson a statisztikákon, a liverpooli vezetőedző, Arne Slot a szerdai ligakupa-meccsen való pihentetés (és kiesés) után a legerősebbnek ítélt kezdőcsapatát küldte a pályára, Szoboszlai Dominiket is beleértve, Kerkez Milosnak viszont csak a kispadon jutott hely. Ahogyan Pécsi Árminnak is, vele ez még nem fordult elő a Premier League-ben.

Ryan Gravenberch góllal tért vissza a Liverpoolba a sérülése után Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai helyzetei után Szalah beérte Rooney-t

Jellemző a Liverpool mérkőzéseire, hogy a csapat tartja a labdát, helyzetekig azonban ritkán jut, majd az ellenfél egyszer meglódul, és azonnal megszerzi a vezetést. Az idény ezen szakaszában gyakran kerülnek hátrányba a Vörösök az első tizenöt percben. Most sem álltak távol ettől, de szerencséjükre Morgan Rogers szép tekerése a kapufán landolt a 6. percben. A legközelebbi ziccer Szoboszlai nevéhez fűződött, 25 méterről célzott, a labda kevéssel a jobb kapufa mellett suhant el. Ezután Giorgi Mamardasvili kétszer is hatalmas bravúrral mentette meg a hazaiakat, mielőtt a labdaszerzése után újra Szoboszlai próbálkozott, de középre lőtt, ahol Emiliano Martínez már várta a labdát.

Nagyon érett a magyar középpályás gólja, a 33. percben 17 méterről végzett el szabadrúgást. A kivitelezés tökéletes volt, a jobb sarokba tartott a labda, de az Aston Villa kapusa megint résen volt. Végül azonban Szoboszlai nem talált be az első félidőben. Gólpasszig ugyan eljutott, ám les miatt érvénytelenítették Hugo Ekitiké gólját a 43. percben.

A Liverpool most azonban lendületben volt, és három perccel később Martínez borzalmas passzára Mohamed Szalah csapott le, és innen már nem volt nehéz dolga az egyiptominak, aki 250. gólját jegyezte a Vörösök mezében. Ez egyben rekordot érő találat volt: 276 gólból vette ki a részét (188 gól és 88 gólpassz) liverpooliként a Premier League-ben, korábban csak Wayne Rooney volt erre képes egy klub színeiben, ő a Manchester Unitednél.