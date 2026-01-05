Akár ötmillió euró is érkezhetett a Tiszához nemzetközi programokon keresztül

A bejegyzés állítása szerint ezek a források nem közvetlen pártfinanszírozásként, hanem civil és hálózati együttműködések révén érkezhettek, ami megnehezíti az átláthatóságot és az ellenőrzést. A Rybar úgy fogalmaz:

a magyar ellenzék több csatornán keresztül juthatott jelentős összegekhez, amelyek célja a politikai befolyás növelése volt.

Az elemzés külön kitér Magyar Péter gyors politikai felemelkedésére is, amelyet a csatorna szerint nemzetközi kapcsolatok és külföldi támogatások segíthettek. A poszt szerint ezek a kapcsolatok részben ukrán kötődésű szereplőkön és NGO-kon keresztül épülhettek ki.