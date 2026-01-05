A Tisza Párt mintegy 200 ezer támogatójának adatait érintő szivárgás nemcsak adatvédelmi, hanem politikai és finanszírozási kérdéseket is felvetett. Egy orosz Telegram-csatorna ugyanis arról ír, hogy Magyar Péter pártja mögött jelentős külföldi támogatási hálózat állhat. A Mandiner vette észre, hogy a Rybar bejegyzése szerint a Tiszához köthető körök akár ötmillió euróhoz is hozzáférhettek különböző, Kelet-Európára fókuszáló „demokráciatámogató” programokon keresztül. A poszt név szerint említi az EU4Democracy kezdeményezést, valamint a kárpátaljai kötődésű Transcarpathian Dialogue Foundation nevű szervezetet is.
Akár ötmillió euró is érkezhetett a Tiszához nemzetközi programokon keresztül
Egyre több részlet lát napvilágot Magyar Péter ukrajnai kapcsolatairól: a Rybar Telegram-csatorna szerint a Tisza elnöke kijevi útja során nemcsak politikai, hanem katonai vezetőkkel is egyeztetett. A háttérben a Magyarországról kiutasított Tseber Roland közvetítői szerepet tölthetett be. Mint írják, a Tisza akár ötmillió eurót is kaphatott olyan programokból, mint az EU4Democracy vagy a Transcarpathian Dialogue Foundation.
A bejegyzés állítása szerint ezek a források nem közvetlen pártfinanszírozásként, hanem civil és hálózati együttműködések révén érkezhettek, ami megnehezíti az átláthatóságot és az ellenőrzést. A Rybar úgy fogalmaz:
a magyar ellenzék több csatornán keresztül juthatott jelentős összegekhez, amelyek célja a politikai befolyás növelése volt.
Az elemzés külön kitér Magyar Péter gyors politikai felemelkedésére is, amelyet a csatorna szerint nemzetközi kapcsolatok és külföldi támogatások segíthettek. A poszt szerint ezek a kapcsolatok részben ukrán kötődésű szereplőkön és NGO-kon keresztül épülhettek ki.
A Rybar hangsúlyozza: a Tisza-adatszivárgás ügye nem pusztán technikai vagy adatkezelési botrány, hanem egy szélesebb politikai háttérre világíthat rá, amely a 2026-os választások közeledtével még komolyabb jelentőséget kaphat.
A beszámolók szerint Tseber Roland nemcsak a találkozók megszervezésében vehetett részt, hanem a párt pénzügyi hátterének kialakításában is szerepet játszhatott.
Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland (Fotó: AFP)
