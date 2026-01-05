Tisza PártUkrajnaMagyar Péter

Akár ötmillió euró is érkezhetett a Tiszához nemzetközi programokon keresztül

Egyre több részlet lát napvilágot Magyar Péter ukrajnai kapcsolatairól: a Rybar Telegram-csatorna szerint a Tisza elnöke kijevi útja során nemcsak politikai, hanem katonai vezetőkkel is egyeztetett. A háttérben a Magyarországról kiutasított Tseber Roland közvetítői szerepet tölthetett be. Mint írják, a Tisza akár ötmillió eurót is kaphatott olyan programokból, mint az EU4Democracy vagy a Transcarpathian Dialogue Foundation.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 16:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A  Tisza Párt mintegy 200 ezer támogatójának adatait érintő szivárgás nemcsak adatvédelmi, hanem politikai és finanszírozási kérdéseket is felvetett. Egy orosz Telegram-csatorna ugyanis arról ír, hogy Magyar Péter pártja mögött jelentős külföldi támogatási hálózat állhat. A Mandiner vette észre, hogy a Rybar bejegyzése szerint a Tiszához köthető körök akár ötmillió euróhoz is hozzáférhettek különböző, Kelet-Európára fókuszáló „demokráciatámogató” programokon keresztül. A poszt név szerint említi az EU4Democracy kezdeményezést, valamint a kárpátaljai kötődésű Transcarpathian Dialogue Foundation nevű szervezetet is.

Magyar Péter és az ukrán kém Ceber Roland
Magyar Péter és az ukrán kém, Tseber Roland. Fotó: AFP

A bejegyzés állítása szerint ezek a források nem közvetlen pártfinanszírozásként, hanem civil és hálózati együttműködések révén érkezhettek, ami megnehezíti az átláthatóságot és az ellenőrzést. A Rybar úgy fogalmaz: 

a magyar ellenzék több csatornán keresztül juthatott jelentős összegekhez, amelyek célja a politikai befolyás növelése volt.

Az elemzés külön kitér Magyar Péter gyors politikai felemelkedésére is, amelyet a csatorna szerint nemzetközi kapcsolatok és külföldi támogatások segíthettek. A poszt szerint ezek a kapcsolatok részben ukrán kötődésű szereplőkön és NGO-kon keresztül épülhettek ki.

A Rybar hangsúlyozza: a Tisza-adatszivárgás ügye nem pusztán technikai vagy adatkezelési botrány, hanem egy szélesebb politikai háttérre világíthat rá, amely a 2026-os választások közeledtével még komolyabb jelentőséget kaphat.

A beszámolók szerint Tseber Roland nemcsak a találkozók megszervezésében vehetett részt, hanem a párt pénzügyi hátterének kialakításában is szerepet játszhatott.

Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu