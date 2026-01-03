Az ukrán kémbotrány egyik kulcsfigurája, a Magyar Péter által testvérének nevezett Tseber Roland Ivanovics néhány éve amerikai körutat tett, amelynek során Oregonba és Kaliforniába is eljutott, Washington mellett – vette észre az Ellenpont. Az útra akkor került sor, amikor Tseber megjelent az ukrán titkosszolgálatok környékén. Bizonyítékok vannak arra, hogy a Magyarországról kiutasított kém találkozott Joe Biden, az előző demokrata elnök befolyásos emberével, Ron Wyden szenátorral. Bemutatjuk, kicsoda Ron Wyden és hogyan köti össze Ukrajnát a magyar ellenzékkel.
Amerikai kapcsolat az ukrán kémbotrányban: Magyar Péter „kémtestvére” Ron Wyden szenátornál járt
Az ukrán kémbotrány egyik kulcsfigurája, Tseber Roland Ivanovics amerikai körútja során befolyásos demokrata szenátorokkal, köztük Ron Wydennel is találkozott. A látogatások idején Tseber már az ukrán titkosszolgálatok látókörében volt, miközben Wyden egyre élesebben támadta a magyar kormányt. A szenátor később a magyar–amerikai hírszerzési együttműködés korlátozását is felvetette, noha a két ország NATO-szövetséges.
Az ukrán kémként azonosított Tseber Roland Ivanovics 2018 októberében befolyásos szenátorokkal találkozott az Egyesült Államokban. Köztük volt Ron Wyden oregoni demokrata szenátor, a hírszerzési bizottság akkori tagja, akinek az irodájában is járt. Az egyeztetés után egy hónappal a demokrata párti szenátor éles támadásba kezdett a magyar kormány ellen. 2024-re odáig jutott, hogy felfüggesztette volna az Egyesült Államok és Magyarország között érvényben lévő hírszerzési együttműködés egy fontos szegmensét. Wyden lépése azért is volt aggályos, mert az USA és Magyarország NATO-szövetségesek – számolt be cikkében az Ellenpont.
Az ukrán kémbotrány egyik kulcsfigurája, Tseber Roland Ivanovics 2018 őszén amerikai körutat tett, aminek során Oregonba és Kaliforniába is eljutott Washington mellett – vette észre az Ellenpont. Érdekesség, hogy az utazásra azután került sor, miután Tseber az ukrán szolgálatok látókörébe és a Myrotvorets Központ listájára került. Erről a szálról a Tényellenőr Tseber Roland Ivanovics beszervezésének hátterét feltáró videójából lehet többet megtudni.
Tseber a következőképpen számolt be a tengerentúli látogatásról:
A munkalátogatás egyik legfontosabb pontja az Amerikai Egyesült Államok szenátorainak és kongresszusi képviselőinek, valamint tanácsadóiknak a megismerése volt. Ez lehetőséget adott nekünk arra, hogy személyesen is beszélgessünk Ukrajna objektív helyzetéről, a nemzeti és regionális szintű politikáról. Megtiszteltetés volt számomra, hogy megismerhettem azokat a szenátorokat, akik tetteikkel valóban támogatják hazánkat.
E szenátorok egyike volt az oregoni Ron Wyden, amit onnan lehet tudni, hogy Tseber maga jelentkezett be a befolyásos politikus irodája előtt az Instagram-oldalán. De ki is Wyden, akinél furcsa látogatást tett a Magyarországról kiutasított kém?
Egy tökéletes balliberális szenátor
Az oregoni demokrata szenátor a háttérben nagyon is aktív szereplője a Demokrata Pártnak, számos fontos bizottság tagja. Így részt vesz többek között a költségvetési bizottság, a gazdasági bizottság, valamint a hírszerzési választott bizottság munkájában is. Wyden a szélesebb érdeklődés reflektorfényébe 2013-ban, az Edward Snowden által nyilvánosságra hozott NSA-akták kapcsán került. Az ügy lényege, hogy a National Security Agency legkésőbb 2001. szeptember 11. óta hallgatott le amerikai állampolgárokat azok tudta nélkül. Az ügyben Wyden több kongresszusi meghallgatást is vezetett, és azt hangsúlyozta, hogy a kormányzatnak nagyobb rálátással kell lennie a szolgálatok munkájára.
Az On the Issue nevű törvényhozási adattár szerint Wyden tipikus balliberális politikus: abortuszpárti, támogatja a transzjogokat, támogatja a migrációt – többek között támogatta a déli határnál bevezetett rendkívüli jogrend visszavonását, miután Biden megszerezte az elnöki széket –, támogatta a Biden-kampány sikerét megalapozó választójogi lazítások folytatását, amelynek köszönhetően tulajdonképpen azonosító okmányok nélkül, akár elhunytak nevében is szavazhattak a választásokon, és szimpatizál Soros Györggyel.
Utóbbi hazánk szempontjából is lényeges, mivel Wyden 2018-ban megérkezett a magyar belpolitikába az akkori ellenzék oldalán.
A magyar ellenzék hangja Washingtonban
2018 decemberében – tehát mindössze két hónappal Tseber nála tett látogatása után – Wyden más demokrata párti szenátorokkal közösen nyílt levelet küldött az akkori magyarországi nagykövetnek, David Cornsteinnek. Ebben elítélték a magyar kormány CEU elleni „támadását”. A levélben egy sor, azóta is gyakran ismételt kritikát fogalmaztak meg: a „szabad sajtó zsugorodásáról” és a „Moszkva felé hajló magyar vezetésről” írtak.
Wyden érdeklődése aktív maradt Magyarországgal szemben ezt követően is. 2019 májusában az amerikai kampányra ráfordulva Donald Trump elnököt kritizálta, amiért Orbán Viktorral találkozott.
A magyar kormányfőt antiszemitizmussal és rasszizmussal vádolta meg. A demokrata szenátor haragját egyébként valószínűleg az váltotta ki, hogy a washingtoni találkozó során Trump jó vezetőnek és „kemény fickónak” minősítette Orbánt, és hosszú távú stratégiai együttműködésről állapodtak meg. A kapcsolat azóta is élő maradt a két vezető között.
Talán ennek az együttműködésnek a visszaépítésétől való félelem motiválta az oregoni szenátort abban, hogy alig egy héttel a 2024-es amerikai választások előtt szigorúbb szabályozásokat sürgessen több területen is. Így a titkosszolgálati együttműködések és eszközexport tekintetében fellépett volna több, a terrorizmust támogató ország, valamint az „emberi jogi abúzusokat elkövető” országokkal – így Magyarországgal – szemben is.
Tehát Wyden javaslata szerint Magyarországnak is arra a listára kellett volna kerülnie, amely tiltaná az amerikai titkosszolgálati eszközök átadását bizonyos országoknak. Ez azért aggályos, mert Magyarország és az Egyesült Államok katonai szövetségesek a NATO keretei között. A szövetségi viszonytól idegen hozzáállás azért is aggasztó, mert Wyden a hírszerzési választott bizottság tagjaként birtokában lehet bizalmas adatoknak, ukrajnai kapcsolatait pedig éppen Tseber Roland ártatlannak tűnő Instagram-posztja fedte fel.
Ukrajna szolgálatában
Persze nem csak Tseber Roland az egyetlen kötődése Wydennek Ukrajnához.
A teljes körű orosz invázió kezdete óta az oregoni szenátor kulcsfigurája lett Ukrajna támogatásának – és valójában már azelőtt is az volt. Január 12-én, egy hónappal az invázió előtt egy különös törvényjavaslat társelőterjesztőjeként bukkant fel a neve. Az Ukrán szuverenitás védelme 2022 címet viselő tervezet összefoglalója szerint a törvény lehetővé tenné az Egyesült Államok számára, hogy segítséget nyújtson Ukrajnának, és szankciókat vessen ki Oroszországra, ha bármiféle ellenségeskedés törne ki a két ország között.
Alig egy hónappal később elkezdődött az immár több mint három éve dúló háború. A jogszabály egyébként a konfliktus kiértékelésében és a reakciók meghatározásában a legtöbb hatáskört az elnök – akkoriban Joe Biden – hatáskörébe rendelte volna, ami jelentős háborús felhatalmazást adott volna a demokrata párti adminisztrációnak. Szintén érdekes, hogy a törvény egyik mellékszálaként az amerikai törvényhozás (!) az „Oroszország perifériáján való terjeszkedésre” hívta volna fel a Szabad Európa Rádiót. Vagyis a USAID-botrányban is érintett „független” sajtóterméket a demokrata többségű törvényhozás tulajdonképpen katonai jellegű segítségnyújtás eszközeként alkalmazta volna.
Összjáték az ukrán kémmel?
A háború kibontakozása után is maradt Wyden az ukrán érdekek képviselője. 2024-ben csatlakozott egy képviselői nyilatkozathoz, amelynek lényege az Ukrajnával való szolidaritás kifejezése volt. A képviselőcsoport egyúttal azt is kinyilvánította, hogy Ukrajna teljes területi integritásának helyreállításában érdekeltek. Vagyis a nyilatkozat szerint területi kompromisszumokról szó sem lehet. Ez pedig az aktuális fronthelyzet, illetve az ukrán humánerőforrás végessége miatt a konfliktus elhúzódását jelentheti.
Ron Wyden tehát egyértelműen az ukrán kormányzat elkötelezett híve, aki rendszeresen képviseli Ukrajnát és támadja Magyarországot. Az ő irodájában járt az ukrán kémként azonosított Tseber Roland Ivanovics éppen akkor, amikor odahaza az ukrán szolgálatok érdeklődési körébe került.
A találkozó után Tseber és Wyden is éles retorikát kezdett alkalmazni a magyar kormányzattal szemben. A demokrata szenátor egészen odáig ment, hogy hazánkkal jelentős részben megszakította volna a hírszerzési együttműködést. Ukrajnát azonban már azelőtt katonailag támogatta volna, hogy az Oroszország elleni háború kitört. Mindezek alapján jól látható, hogy az amerikai Demokrata Párt és az ukrán szolgálatok között aktív együttműködés áll fenn már hosszú évek óta.
Borítókép: Ron Wyden, az amerikai baloldal szenátora (Fotó: AFP)
