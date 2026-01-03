Tomboltak a migránsok Olaszországban is szilveszter éjjelén + videó

Másod- és harmadgenerációs bevándorlók tartják félelemben Róma történelmi belvárosát – írják az olasz lapok. A sajtó arról számol be, hogy a Colosseum környékén már hetek óta észak-afrikai fiatalokból álló bandák gyülekeznek, és rettegésben tartják a turistákat. A migránsok rémálommá változtatták a szilveszter estét is.

Nemcsak Rómában, hanem más olasz nagyvárosokban is tomboltak a migránsok, Milánóban is

Fotó: AFP

A világhálón közzétett több videón is látható, hogy csoportba verődött afrikai fiatalok petárdákat és tűzijátékokat lőttek, de nemcsak a magasba, hanem a turisták közé a tömegbe is.

A féktelenül szórakozó migránsok egy mentőautót is megtámadtak. Egy felüljáró tetejéről üvegeket dobáltak egy mentőkocsira. A mentős orvosok végül kénytelenek voltak elhagyni az autót, és gyalog közelítették meg a sürgősségi ellátásra szoruló személyt.

Ezt követően a banda tagjai összeverekedtek egymással, a konfliktusba a helyiek és turisták is belekeveredtek.

Mentre migliaia di persone cercavano solo di festeggiare l’arrivo del nuovo anno, un gruppo di "maranza" ha deciso di trasformare il Colosseo in un campo di battaglia. Fuochi d'artificio illegali lanciati tra la gente e, come se non bastasse, una rissa cercata a tutti i costi per… pic.twitter.com/PSXCdJ9N8q — cicalonesimone (@cicalonesimone) January 1, 2026

De nem ez volt az egyedüli összetűzés a környéken. A Colosseumnál megnyitott új metrómegállónál is tömeges verekedés tört ki. Ott turistákat próbáltak kirabolni a migránsok, akik nem tűrték tétlenül a fosztogatást, és reagáltak a támadásra.

#Capodanno al #Colosseo.

Se non si ha il coraggio di trovare soluzioni drastiche a decenni di lassismo, questa sarà l'immagine delle nostre città del futuro. Città ostaggio di disagiati, facinorosi e delinquenti.

Forse l'unica soluzione rimane la militarizzazione del territorio. pic.twitter.com/8pefa8xKuf — Vincenzo D'Amico (@DAmico_Enzo) January 1, 2026

A migráns bandák támadásai Milánóban is rendszeresek. A sajtó gyakran számol be arról, hogy kiskorúakat fosztanak ki, nőket molesztálnak, utcai járókelőket késelnek meg. Olaszország megpróbál megszabadulni a bajkeverőktől. A belügyminisztérium statisztikái szerint az év során kétszáz közbiztonságra veszélyes illegális bevándorlót toloncoltak ki az országból.

Torinóban is súlyos rendbontásokról számolt be a helyi sajtó. Az Askatasuna szélsőbaloldali szervezet tartott év végi felvonulást, mely kormány ellenes megmozdulásba fordult át. A tüntetők petárdákkal és füstbombával dobálták meg a rendőröket. A hatóságok vízágyúval oszlatták a szilveszteri szórakozók közé vegyült rendbontókat. Az összecsapásokban négy rendőr megsérült.

Torino, corteo non autorizzato organizzato dagli antagonisti🤡🖕 dopo lo sgombero di Askatasuna: i centri sociali torinesi💩🔥🖕 sono stati i primi in Italia ad assoldare i “maranza💩🔥🖕” tra le loro fila. pic.twitter.com/5bVOTV775y — Carlo Gallo (Karl Fash✋️🇮🇹🖤) (@Karl_Fasc) January 1, 2026

Firenzében sem hagyták békésen ünnepelni az olaszokat a migránsok. A firenzei Piazza Duomón szilveszter éjjel verekedés tört ki, amikor mintegy húsz, észak-afrikai származású fiatal asztalokkal, székekkel és üvegekkel egymásnak esett, majd később visszatérve egy segítő olasz fiatalembert is megtámadtak, félelmet keltve az étteremben tartózkodók között. A rendőrség csak a zavargások lecsengése után érkezett ki, az elkövetők addigra eltűntek.