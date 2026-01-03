Tomboltak a migránsok Olaszországban is szilveszter éjjelén + videó

Másod- és harmadgenerációs bevándorlók tartják félelemben Róma történelmi belvárosát – írják az olasz lapok. A sajtó arról számol be, hogy a Colosseum környékén már hetek óta észak-afrikai fiatalokból álló bandák gyülekeznek, és rettegésben tartják a turistákat. A migránsok rémálommá változtatták a szilveszter estét is.
A világhálón közzétett több videón is látható, hogy csoportba verődött afrikai fiatalok petárdákat és tűzijátékokat lőttek, de nemcsak a magasba, hanem a turisták közé a tömegbe is.
A féktelenül szórakozó migránsok egy mentőautót is megtámadtak. Egy felüljáró tetejéről üvegeket dobáltak egy mentőkocsira. A mentős orvosok végül kénytelenek voltak elhagyni az autót, és gyalog közelítették meg a sürgősségi ellátásra szoruló személyt.
Ezt követően a banda tagjai összeverekedtek egymással, a konfliktusba a helyiek és turisták is belekeveredtek.
De nem ez volt az egyedüli összetűzés a környéken. A Colosseumnál megnyitott új metrómegállónál is tömeges verekedés tört ki. Ott turistákat próbáltak kirabolni a migránsok, akik nem tűrték tétlenül a fosztogatást, és reagáltak a támadásra.
A migráns bandák támadásai Milánóban is rendszeresek. A sajtó gyakran számol be arról, hogy kiskorúakat fosztanak ki, nőket molesztálnak, utcai járókelőket késelnek meg. Olaszország megpróbál megszabadulni a bajkeverőktől. A belügyminisztérium statisztikái szerint az év során kétszáz közbiztonságra veszélyes illegális bevándorlót toloncoltak ki az országból.
Torinóban is súlyos rendbontásokról számolt be a helyi sajtó. Az Askatasuna szélsőbaloldali szervezet tartott év végi felvonulást, mely kormány ellenes megmozdulásba fordult át. A tüntetők petárdákkal és füstbombával dobálták meg a rendőröket. A hatóságok vízágyúval oszlatták a szilveszteri szórakozók közé vegyült rendbontókat. Az összecsapásokban négy rendőr megsérült.
Firenzében sem hagyták békésen ünnepelni az olaszokat a migránsok. A firenzei Piazza Duomón szilveszter éjjel verekedés tört ki, amikor mintegy húsz, észak-afrikai származású fiatal asztalokkal, székekkel és üvegekkel egymásnak esett, majd később visszatérve egy segítő olasz fiatalembert is megtámadtak, félelmet keltve az étteremben tartózkodók között. A rendőrség csak a zavargások lecsengése után érkezett ki, az elkövetők addigra eltűntek.
