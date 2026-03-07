A valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlést rendezik Debrecenben + videó

Debrecenben folytatódik a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlése, a 11 órakor kezdődő rendezvényen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök is. A gyűlésen részt vesz a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. Az esemény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.

Debrecenben folytatódik a DPK háborúellenes gyűlése (Fotó: Polyák Attila)

Most szombaton irány Debrecen, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés! Minden erejükkel bele akarnak minket rángatni az öldöklésbe, olajblokád alá vonnak és zsarolnak, de március 7-én minden eddiginél határozottabb üzenetet küldünk Brüsszelbe és Kijevbe: nem kérünk a pusztításból!

– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán, a béke melletti kiállásra és a részvételre buzdítva.

Rákay Philip pedig tudatta, hogy a legnagyobb háborúellenes gyűlés lesz a debreceni Főnix csarnokban. Mint jelezte, rengeteg meglepetéssel készülnek.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról számolt be, hogy az utolsó háborúellenes gyűlést tartják Debrecenben.

Ezekről a témákról eshet szó a debreceni háborúellenes gyűlésen

Egy hete Esztergomban rendezték azt a háborúellenes gyűlést, amelyen Orbán Viktor egy rövid beszéd után a közönség kérdéseire válaszolt. A miniszterelnök szót ejtett az iráni helyzetről, az ukrajnai háborúról és a Barátság kőolajvezeték ügyéről is.

Az ukránok hitegetnek bennünket hetek óta, és aztán kiderült, hogy szó sincs arról, hogy ezt újra akarják indítani. Ők úgy tudják, semmi akadálya nincs annak, hogy a vezetéken keresztül jöjjön az olaj. A finomító nem tud akármilyen olajat finomítani, mert így van kialakítva. A drágább nyugati olaj feldolgozásához hosszú, akár egy-két évig tartó átalakítás kell. Ezért kétszeres bűn, hogy elzárták Magyarországot az olcsó olajtól

– fogalmazott Orbán Viktor.

Az ukrán zsarolás várhatóan a debreceni háborúellenes gyűlésen is téma lesz, de minden bizonnyal az is szóba kerül, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a minap életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt.