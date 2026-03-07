orbán viktordpkHáborúellenes Gyűlésminiszterelnökdebrecen

A valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlést rendezik Debrecenben + videó

Újabb állomásához érkezik a DPK országjárása. Ma Debrecenben találkoznak össze a háborúellenes gyűlés résztvevői, hogy meghallgassák Orbán Viktort. A miniszterelnök várhatóan szót ejt a Barátság kőolajvezeték ügyéről, a háború jelentette fenyegetésről, a választások tétjéről, valamint arról is, hogy Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette. Lapunk élőben számol be a háborúellenes gyűlés minden mozzanatáról.

Máté Patrik
2026. 03. 07. 6:11
Debrecenben folytatódik a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlése, a 11 órakor kezdődő rendezvényen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök is. A gyűlésen részt vesz a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. Az esemény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.

Debrecenben folytatódik a DPK háborúellenes gyűlése (Fotó: Polyák Attila)

Most szombaton irány Debrecen, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés! Minden erejükkel bele akarnak minket rángatni az öldöklésbe, olajblokád alá vonnak és zsarolnak, de március 7-én minden eddiginél határozottabb üzenetet küldünk Brüsszelbe és Kijevbe: nem kérünk a pusztításból!

– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán, a béke melletti kiállásra és a részvételre buzdítva.

Rákay Philip pedig tudatta, hogy a legnagyobb háborúellenes gyűlés lesz a debreceni Főnix csarnokban. Mint jelezte, rengeteg meglepetéssel készülnek.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról számolt be, hogy az utolsó háborúellenes gyűlést tartják Debrecenben.

 

Ezekről a témákról eshet szó a debreceni háborúellenes gyűlésen

Egy hete Esztergomban rendezték azt a háborúellenes gyűlést, amelyen Orbán Viktor egy rövid beszéd után a közönség kérdéseire válaszolt. A miniszterelnök szót ejtett az iráni helyzetről, az ukrajnai háborúról és a Barátság kőolajvezeték ügyéről is.

Az ukránok hitegetnek bennünket hetek óta, és aztán kiderült, hogy szó sincs arról, hogy ezt újra akarják indítani. Ők úgy tudják, semmi akadálya nincs annak, hogy a vezetéken keresztül jöjjön az olaj. A finomító nem tud akármilyen olajat finomítani, mert így van kialakítva. A drágább nyugati olaj feldolgozásához hosszú, akár egy-két évig tartó átalakítás kell. Ezért kétszeres bűn, hogy elzárták Magyarországot az olcsó olajtól

– fogalmazott Orbán Viktor.

Az ukrán zsarolás várhatóan a debreceni háborúellenes gyűlésen is téma lesz, de minden bizonnyal az is szóba kerül, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a minap életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt. 

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, az ukrán államfő az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette: reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak.

Különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, és akkor majd hívják fel őt és beszéljenek vele a saját nyelvükön

– fogalmazott Zelenszkij.

Az utóbbi időszakban a jobboldali rendezvények egyértelműen a választásra való felkészülés jegyében teltek, azonban várható, hogy a debreceni gyűlésen ez még hangsúlyosabban jelenik meg. Így várható, hogy Orbán Viktor a felszólalásában részletesen beszél a választás tétjéről. De jellemző, hogy a miniszterelnök részletesen foglalkozik az adott térségben megvalósuló fejlesztésekkel is.

Hatalmas siker a DPK országjárása

A DPK rendezvényei rendre nagy érdeklődés mellett zajlanak, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A DPK-gyűlések tematikája számos újítást hozott a kormánypártok kampányába. Az utóbbi hetekben tartott gyűléseken a miniszterelnök egy rövid beszéd után a közönség kérdéseire válaszolt. Ezzel az aktuális bel- és külpolitikai témák mellett kiemelt figyelem jutott a helyi ügyeknek is.

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök tavaly szeptemberi, első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. Az országjárás eddigi rendezvényei:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson, 
  • december 20-án Szegeden, 
  • január 17-én Miskolcon,
  • január 24-én Kaposváron,
  • január 31-én Hatvanban,
  • február 7-én Szombathelyen,
  • február 21-én Békéscsabán 
  • március 1-jén pedig Esztergomban találkoztak a résztvevők.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

