Orbán Viktor: Zelenszkijék pénzügyi és politikai támogatást adnak a Tisza Pártnak

Az ukránok el akarják a nemzeti kormányt takarítani az április 12-i parlamenti választáson, mert követeléseiket úgy tudják a leginkább elérni Magyarországon – mutatott rá Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjúban, amelynek egy részletét megosztotta a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

Útban van a magyar kormány, útban vagyok én személy szerint is.

Emlékeztetett, az ukránok nem rejtik véka alá, hogy nemcsak hogy szurkolnak, hanem segítséget, pénzügyi és politikai támogatást adnak a Tisza Pártnak.

Ha Magyarországon energiaellátás bizonytalanság alakul ki, felmennek az árak, üzemanyag problémák lépnek fel, azt remélik, hogy a kormány a helyzetet nem tudja kezelni, és ez visszahullik majd a nemzeti kormány fejére, és így könnyebb lesz az akadályt, amit a kormány és én jelentünk, eltakarítani az útból. Ez az összjáték zajlik a háttérben

– mutatott rá Orbán Viktor.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara)