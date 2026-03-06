Orbán Viktor: Zelenszkijék pénzügyi és politikai támogatást adnak a Tisza Pártnak

Az ukránok el akarják a nemzeti kormányt takarítani az április 12-i parlamenti választáson, mert követeléseiket úgy tudják a leginkább elérni Magyarországon – mutatott rá Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjúban, amelynek egy részletét megosztotta a Facebook-oldalán.
A miniszterelnök úgy fogalmazott:
Útban van a magyar kormány, útban vagyok én személy szerint is.
Emlékeztetett, az ukránok nem rejtik véka alá, hogy nemcsak hogy szurkolnak, hanem segítséget, pénzügyi és politikai támogatást adnak a Tisza Pártnak.
Ha Magyarországon energiaellátás bizonytalanság alakul ki, felmennek az árak, üzemanyag problémák lépnek fel, azt remélik, hogy a kormány a helyzetet nem tudja kezelni, és ez visszahullik majd a nemzeti kormány fejére, és így könnyebb lesz az akadályt, amit a kormány és én jelentünk, eltakarítani az útból. Ez az összjáték zajlik a háttérben
– mutatott rá Orbán Viktor.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara)
