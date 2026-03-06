Orbán Balázs: Magyar Péter ukránpárti kormányt akar Magyarországon

„Magyar Péter ukránpárti kormányt akar Magyarországon” – mutatott rá Orbán Balázs a Facebook-oldalán. A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett, csütörtökön mindenki megtapasztalhatta, hogy az mivel járna. „Nem kérünk belőle!” – szögezte le.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Márton)

Orbán Balázs bejegyzésében hangsúlyozta:

Az ukránok segítik Magyar Péter kampányát, cserébe a Tisza ukránpárti kormányt alakítana.

Felidézte, hogy nemrég a tiszások még az Európai Parlamentben ukrán zászlós pólóban tapsolták Volodimir Zelenszkijt.

A politikai igazgató jelezte, az ukrán elnök maga is bevallotta, hogy az egész olajblokádot politikai célból csinálja, Magyar Péter érdekében. Magas energiaárakat és ezzel gazdasági káoszt akar előidézni Magyarországon, reményeik szerint növelve Magyar Péter választási esélyeit – mutatott rá.

Hangsúlyozta, a Tisza Párt ehhez végig asszisztált, hiszen ők is megígérték Brüsszelnek és Kijevnek, hogy leválasztják hazánkat az olcsó orosz energiáról. Ezt legalább hat alkalommal támogatták is az Európai Parlamentben – emlékeztetett.

Magyarország nem hagyja magát és válaszlépéseket tett. Többek közt megakasztotta az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönt. Ez volt az a lépés, ami Kijevet a legérzékenyebben érintette. Emiatt fenyegette meg Zelenszkij halálosan Orbán Viktort

– mutatott rá Orbán Balázs.

A kormányfő politikai igazgatója szerint most, hogy ukrán szövetségese miatt szorul a cipő Magyar Péter lábán, ismét megy a színjáték.

Ebből is látszik, hogy a Tisza Párt vezetője egy igazi kétszínű alak, aki súlyos kockázat Magyarország biztonságára nézve!

– húzta alá.

„A fenyegetéstől nem ijedünk meg! Alkuba nem bocsátkozunk!” – szögezte le bejegyzése végén, majd hozzátette: a Fidesz a biztos választás.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)