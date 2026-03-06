Változik a H5-ös HÉV menetrendje karbantartás miatt

A H5-ös HÉV március 9-én és 10-én, hétfőn és kedden 22 óra után rövidített útvonalon, csak a Margit híd, budai hídfőig közlekedik – közölte a Budapesti Közlekedési Központ pénteken.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán

A karbantartás miatt

a Batthyány téri HÉV-állomáson hétfőn és kedden 22 óra után a járművek csak a Margit hídig közlekednek, illetve onnan indulnak Békásmegyer és Szentendre felé.

A Batthyány tér a Margit híd, budai hídfőtől a 19-es és a 41-es villamossal érhető el. A BKK a belváros felé tartóknak a Margit híd, budai hídfőtől a 4-es és 6-os villamost, valamint az éjszakai járatokat ajánlja.