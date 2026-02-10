Baleset történt kedden a H5-ös HÉV vonalán, egy ember meghalt – közölte a Mávinform kedden a honlapján.
Baleset történt a H5-ös HÉV vonalán, egy ember meghalt
Több szakaszon is módosul a közlekedés.
A tájékoztatás szerint a helyszínelés ideje alatt több szakaszon is módosult a közlekedés, a menetrend szerinti forgalom 13 óra körül helyreáll.
Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 40 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.
