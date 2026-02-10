balesetOrszágos Mentőszolgálatmeghalthév

Baleset történt a H5-ös HÉV vonalán, egy ember meghalt

Több szakaszon is módosul a közlekedés.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 10. 13:08
Illusztráció Fotó: csikiphoto Forrás: Shutterstock
Baleset történt kedden a H5-ös HÉV vonalán, egy ember meghalt – közölte a Mávinform kedden a honlapján.

A tájékoztatás szerint a helyszínelés ideje alatt több szakaszon is módosult a közlekedés, a menetrend szerinti forgalom 13 óra körül helyreáll.

Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 40 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

