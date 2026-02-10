polgármesterorbán sándorgázpisztollyal lőttekpolgármesteri hivatal

Gázpisztollyal lőttek rá a nagyteveli polgármesterre, mentőhelikopter ment érte a hivatalhoz

Három lövés dördült el a szemtanúk szerint.

Magyar Nemzet
Forrás: Infópápa2026. 02. 10. 12:11
nagyteveli polgármesteri hivatal
nagyteveli polgármesteri hivatal Fotó: google maps
Gázpisztollyal tört be egy férfi a polgármesteri hivatalba kedden Nagytevelen, majd többször rálőtt Orbán Sándor polgármesterre – adta hírül az Infópápa. Információik szerint három lövés dördült el, ebből kettő eltalálta a polgármestert. 

Orán Sándort állítólag a fején is találat érte, mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba. Állapota nem életveszélyes, a hivatal épületét a saját lábán hagyta el. A portál információi szerint a rendőrség elfogta az elkövetőt.

A helyiek szerint a férfi, aki rálőtt a polgármesterre, pár éve költözött a községbe, és mentális problémákkal küzdhetett, többször üldözési mániára utaló jeleket mutatott. Állítólag képtelen történeteket mesélt a helyieknek – írja a portál. Közben a Veol-nak megszólalt az ügyben a rendőrség. Megerősítették, hogy a polgármestert meglőtték, azonban részleteket később közlik. A rendőrség eddigi megszólalásáról a Magyar Nemzet is beszámolt.

 

 

