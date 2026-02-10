Ez egy bankrablás, senki ne mozduljon! – ordította a rabló a Pest vármegyei bankban, aztán nagyot fordult vele a világ

Fegyveresen elkövetett rablás miatt emelt vádat a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfival szemben, aki egy pénzintézetet próbált meg kirabolni – adta hírül az ügyészség.
A vádirat szerint a férfi elhatározta, hogy erőszakkal fog pénzt szerezni. A férfi tavaly júniusban megjelent egy Pilisvörösvár közeli településen lévő bankfióknál, előtte kesztyűt és maszkot húzott, majd az épületbe ment. A bankban a táskájából elővett egy lőfegyvernek látszó tárgyat és ráfogta az egyik alkalmazottra, majd közölte a nővel, hogy ez egy bankrablás, senki ne mozduljon, mert töltött fegyver van nála.
A férfi felszólította a nőt, hogy a bankfiókban lévő pénzt tegye a szatyorba, azonban a nő közölte vele, hogy mivel nem ő a pénztáros, nem fér hozzá a pénzhez.
További Belföld híreink
A férfi ekkor a nő kollégájához fordult és megismételte követelését. Sikerrel ekkor sem járt, mert az alkalmazott közölte vele, hogy nem tud pénzt adni neki, mert nincs nála széf. A férfi ekkor fogta magát és távozott.
A Budakörnyéki Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő, büntetett előéletű férfit fegyveresen elkövetett rablás bűntettének kísérletével vádolja. Vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a korábban kapott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését indítványozta.
A vádlott bűnösségéről a Budakörnyéki Járásbíróság fog dönteni.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Baleset történt a H5-ös HÉV vonalán, egy ember meghalt
Több szakaszon is módosul a közlekedés.
Megerősítette a rendőrség, hogy találat érte Nagytevel polgármesterét
Az értesülések helytállóak.
A legjobb farsangi finomsággal lepték meg Orbán Viktort
Pócs János most sem hazudtolta meg magát, ha finomságról van szó.
Sarkukra kell állnia a szülőknek, mert a digitális egyensúly a családban kezdődik
.Riasztó adat: a gyerekek már 10 évesen okostelefont kapnak, 11 évesen közösségi profillal rendelkeznek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Baleset történt a H5-ös HÉV vonalán, egy ember meghalt
Több szakaszon is módosul a közlekedés.
Megerősítette a rendőrség, hogy találat érte Nagytevel polgármesterét
Az értesülések helytállóak.
A legjobb farsangi finomsággal lepték meg Orbán Viktort
Pócs János most sem hazudtolta meg magát, ha finomságról van szó.
Sarkukra kell állnia a szülőknek, mert a digitális egyensúly a családban kezdődik
.Riasztó adat: a gyerekek már 10 évesen okostelefont kapnak, 11 évesen közösségi profillal rendelkeznek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!