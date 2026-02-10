Ez egy bankrablás, senki ne mozduljon! – ordította a rabló a Pest vármegyei bankban, aztán nagyot fordult vele a világ

A vádirat szerint a férfi elhatározta, hogy erőszakkal fog pénzt szerezni. A férfi tavaly júniusban megjelent egy Pilisvörösvár közeli településen lévő bankfióknál, előtte kesztyűt és maszkot húzott, majd az épületbe ment. A bankban a táskájából elővett egy lőfegyvernek látszó tárgyat és ráfogta az egyik alkalmazottra, majd közölte a nővel, hogy ez egy bankrablás, senki ne mozduljon, mert töltött fegyver van nála.

A férfi felszólította a nőt, hogy a bankfiókban lévő pénzt tegye a szatyorba, azonban a nő közölte vele, hogy mivel nem ő a pénztáros, nem fér hozzá a pénzhez.