Ez egy bankrablás, senki ne mozduljon! – ordította a rabló a Pest vármegyei bankban, aztán nagyot fordult vele a világ

Ezt nem látta jönni.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 02. 10. 11:51
a bankrablónak nem volt szerencséje Forrás: Magyarország Ügyészsége
Fegyveresen elkövetett rablás miatt emelt vádat a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfival szemben, aki egy pénzintézetet próbált meg kirabolni – adta hírül az ügyészség.

A vádirat szerint a férfi elhatározta, hogy erőszakkal fog pénzt szerezni. A férfi tavaly júniusban megjelent egy Pilisvörösvár közeli településen lévő bankfióknál, előtte kesztyűt és maszkot húzott, majd az épületbe ment. A bankban a táskájából elővett egy lőfegyvernek látszó tárgyat és ráfogta az egyik alkalmazottra, majd közölte a nővel, hogy ez egy bankrablás, senki ne mozduljon, mert töltött fegyver van nála. 

A férfi felszólította a nőt, hogy a bankfiókban lévő pénzt tegye a szatyorba, azonban a nő közölte vele, hogy mivel nem ő a pénztáros, nem fér hozzá a pénzhez.

A férfi ekkor a nő kollégájához fordult és megismételte követelését. Sikerrel ekkor sem járt, mert az alkalmazott közölte vele, hogy nem tud pénzt adni neki, mert nincs nála széf. A férfi ekkor fogta magát és távozott.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő, büntetett előéletű férfit fegyveresen elkövetett rablás bűntettének kísérletével vádolja. Vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a korábban kapott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését indítványozta.

A vádlott bűnösségéről a Budakörnyéki Járásbíróság fog dönteni.

 

