Tömegverekedés tört ki egy focimeccsen Baranyában, focista gerince sérülhetett meg

Az ügyben feltehetően az MLSZ intézkedik majd, mivel az események nem a pályán kívül, hanem azon belül történtek. A vétkes hosszú, akár végleges eltiltásra is számíthat. A mérkőzés az eset után folytatódott.

Az ügyben a Bama megkereste a rendőrséget és az Országos Mentőszolgálatot is, ennek részleteit ide kattintva olvashatja.