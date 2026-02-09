Barátságos edzőmérkőzésnek indult február 8-án kora délután a Baranya vármegyei harmadosztályban szereplő Szabadszentkirály és a Bács-Kiskun vármegyei, szintén harmadosztályú Dávod alakulata találkozója – írja a Bama. Hozzáfűzik, a focimeccs végül majdnem botrányba fulladt, de ennek ellenére is lejátszották a mérkőzést.
Tömegverekedés tört ki egy focimeccsen Baranyában, focista gerince sérülhetett meg
Az ügyben az MLSZ fog dönteni a szankcióról.
A verekedés azért tört ki, mert a találkozó első félidejének vége előtt pár perccel csúnya szabálytalanság történt, a szabadszentkirályi együttes rutinos játékosa próbálta megállítani az ellenfél 15 éves futballistáját. A portál információi szerint a faultot követően a gerincére is rátaposott a földön fekvő fiúnak, ezért tömegverekedés tört ki a jelenlévők között. A taposó játékos aztán az öltözőbe rohant, bezárkózott, csak a rendőröket engedte be magához.
További Sport híreink
Az ügyben feltehetően az MLSZ intézkedik majd, mivel az események nem a pályán kívül, hanem azon belül történtek. A vétkes hosszú, akár végleges eltiltásra is számíthat. A mérkőzés az eset után folytatódott.
Az ügyben a Bama megkereste a rendőrséget és az Országos Mentőszolgálatot is, ennek részleteit ide kattintva olvashatja.
A téma legfrissebb hírei
Djokovics csak fogta a fejét, már nem érvényes a tiltás + videó
A szerb klasszis ezúttal a nézőtérről egy másik legendás sportolót figyelt.
A törökök szupersztárja az NBA legjobbjának helyébe lépett
A Houston Rockets játékosa előtt nagy lehetőség áll, hogy újra bebizonyítsa kivételes tehetségét.
Leostobázták Szoboszlait, a liverpooli média megszellőztette, a Vörösök elfogadták a középpályás fizetési igényét
Volt olyan helyi portál, amely a meccs emberének választotta, ám voltak olyanok is, amelyek lehúzták a teljesítményét.
Óriási balhét csapott a Fradi Európa-liga-ellenfele, amely lemondatná az elnököt
A Ludogorec hivatalos közleményben adott ultimátumot a szövetségnek.
