Tömegverekedés tört ki egy focimeccsen Baranyában, focista gerince sérülhetett meg

Az ügyben az MLSZ fog dönteni a szankcióról.

Magyar Nemzet
Forrás: Bama2026. 02. 09. 13:16
mentő is érkezett a focimeccsre Forrás: Bama
Barátságos edzőmérkőzésnek indult február 8-án kora délután a Baranya vármegyei harmadosztályban szereplő Szabadszentkirály és a Bács-Kiskun vármegyei, szintén harmadosztályú Dávod alakulata találkozója – írja a Bama. Hozzáfűzik, a focimeccs végül majdnem botrányba fulladt, de ennek ellenére is lejátszották a mérkőzést. 

A verekedés azért tört ki, mert a találkozó első félidejének vége előtt pár perccel csúnya szabálytalanság történt, a szabadszentkirályi együttes rutinos játékosa próbálta megállítani az ellenfél 15 éves futballistáját. A portál információi szerint a faultot követően a gerincére is rátaposott a földön fekvő fiúnak, ezért tömegverekedés tört ki a jelenlévők között. A taposó játékos aztán az öltözőbe rohant, bezárkózott, csak a rendőröket engedte be magához. 

Az ügyben feltehetően az MLSZ intézkedik majd, mivel az események nem a pályán kívül, hanem azon belül történtek. A vétkes hosszú, akár végleges eltiltásra is számíthat. A mérkőzés az eset után folytatódott.

Az ügyben a Bama megkereste a rendőrséget és az Országos Mentőszolgálatot is, ennek részleteit ide kattintva olvashatja. 

 

 

 

