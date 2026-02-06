Sülysáptolvajautógyermek

Megszólalt a sülysápi autó- és gyermektolvaj, hajmeresztő, amit állít

Elmondta, hogy szerinte mi történt.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 02. 06. 17:01
autóval együtt raboltak egy gyermeket Sülysápon Forrás: Facebook/Rendészeti Államtitkárság
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Koptatott farmernadrágban, fekete dzsekiben állt bíróség elé K. Milán a Budapest Környéki Törvényszék épületébe, ahol a letartóztatásáról döntöttek – írja a Blikk. 

Meg is kérdezték, hogy miért kötötte el a Ford Focust a gyermekkel együtt. Az ügy előzményeiről egyébként a Magyar Nemzet is beszámolt, ezt ide kattintva olvashatja. Utóbb előkerült a lopásról egy videó is, azt alább találja. 

A fiatal azt állítja, hogy ő semmilyen autót és gyermeket nem lopott el, hanem ő hatvanezer forintért vette az autót, miután százezer forintot akart tőle kérni valaki. Egészen pontosan úgy fogalmazott:

Én nem vittem el azt a kocsit és azt sem tudtam, hogy van benne egy gyerek, nem raktam ki őt sehol.

Azt, hogy kitől vette az autót, nem árulta el. Beszélt arról is, hogy egyéként a barátnőjéhez ment vonattal, az autó megvásárlása után a házuktól nem messze pedig odament hozzá egy ismerőse. 

Kérdeztem, hogy nem tud-e eladó telefont, mire igennel válaszolt. Beálltam a kocsival az udvarába, rá két percre pedig már jöttek a rendőrök.

A lap értesülései szerint egyébként a fiatalembernek nem ez az első ügye. Olyannyira nem, hogy összesen hét lopási ügyét egyesítették most, amiket így együttesen vizsgálnak és bírálnak majd el. Úgy tudni, egyszer egy elektromos robogót, hatszor pedig autót lopott. K. Milánt tíz hónapra a vezetéstől is eltiltották, mert korábban engedély nélküli vezetett – értesült a portál. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu