Megszólalt a sülysápi autó- és gyermektolvaj, hajmeresztő, amit állít

Koptatott farmernadrágban, fekete dzsekiben állt bíróség elé K. Milán a Budapest Környéki Törvényszék épületébe, ahol a letartóztatásáról döntöttek – írja a Blikk.
Meg is kérdezték, hogy miért kötötte el a Ford Focust a gyermekkel együtt. Az ügy előzményeiről egyébként a Magyar Nemzet is beszámolt, ezt ide kattintva olvashatja. Utóbb előkerült a lopásról egy videó is, azt alább találja.
A fiatal azt állítja, hogy ő semmilyen autót és gyermeket nem lopott el, hanem ő hatvanezer forintért vette az autót, miután százezer forintot akart tőle kérni valaki. Egészen pontosan úgy fogalmazott:
Én nem vittem el azt a kocsit és azt sem tudtam, hogy van benne egy gyerek, nem raktam ki őt sehol.
Azt, hogy kitől vette az autót, nem árulta el. Beszélt arról is, hogy egyéként a barátnőjéhez ment vonattal, az autó megvásárlása után a házuktól nem messze pedig odament hozzá egy ismerőse.
Kérdeztem, hogy nem tud-e eladó telefont, mire igennel válaszolt. Beálltam a kocsival az udvarába, rá két percre pedig már jöttek a rendőrök.
A lap értesülései szerint egyébként a fiatalembernek nem ez az első ügye. Olyannyira nem, hogy összesen hét lopási ügyét egyesítették most, amiket így együttesen vizsgálnak és bírálnak majd el. Úgy tudni, egyszer egy elektromos robogót, hatszor pedig autót lopott. K. Milánt tíz hónapra a vezetéstől is eltiltották, mert korábban engedély nélküli vezetett – értesült a portál.
Kocsis Máté: Csak kibújt a szög a tiszások zsákjából! + videó
Bokros Lajos radikális megszorításokat és adóemelést vetített előre.
Szentkirályi Alexandra: A magyarok nem bíznak a Tisza Pártban
Az amerikai kutatás szerint Magyar Péterék Brüsszeltől függenek.
Halálra szúrták a közkedvelt, egykori ökölvívót: ítéletet hirdetett a Gyulai Törvényszék
Megrázó rekonstruálás a hotelgyilkosság perében.
Gyomorforgató kommentekkel búcsúztatják az elhunyt híradóst a Telex olvasói
Az alapvető emberi normákat sem tartják be az ellenzéki kommentelők.
Kocsis Máté: Csak kibújt a szög a tiszások zsákjából! + videó
Bokros Lajos radikális megszorításokat és adóemelést vetített előre.
Szentkirályi Alexandra: A magyarok nem bíznak a Tisza Pártban
Az amerikai kutatás szerint Magyar Péterék Brüsszeltől függenek.
Halálra szúrták a közkedvelt, egykori ökölvívót: ítéletet hirdetett a Gyulai Törvényszék
Megrázó rekonstruálás a hotelgyilkosság perében.
Gyomorforgató kommentekkel búcsúztatják az elhunyt híradóst a Telex olvasói
Az alapvető emberi normákat sem tartják be az ellenzéki kommentelők.
