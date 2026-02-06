Megszólalt a sülysápi autó- és gyermektolvaj, hajmeresztő, amit állít

Azt, hogy kitől vette az autót, nem árulta el. Beszélt arról is, hogy egyéként a barátnőjéhez ment vonattal, az autó megvásárlása után a házuktól nem messze pedig odament hozzá egy ismerőse.

Kérdeztem, hogy nem tud-e eladó telefont, mire igennel válaszolt. Beálltam a kocsival az udvarába, rá két percre pedig már jöttek a rendőrök.

A lap értesülései szerint egyébként a fiatalembernek nem ez az első ügye. Olyannyira nem, hogy összesen hét lopási ügyét egyesítették most, amiket így együttesen vizsgálnak és bírálnak majd el. Úgy tudni, egyszer egy elektromos robogót, hatszor pedig autót lopott. K. Milánt tíz hónapra a vezetéstől is eltiltották, mert korábban engedély nélküli vezetett – értesült a portál.