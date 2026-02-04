Járó motorral állt egy autó a sülysápi bölcsőde parkolójában, benne ült a tulajdonos nagyobb gyermeke, miközben az édesapa néhány percre bement a bölcsődébe – írta a közösségi oldalán a város polgármestere. Horinka László hozzáfűzi, mire az apa visszatért, az autó nem volt sehol, így a nagyobbik gyermeke sem.
Ellopták az autót Sülysápon, amikor otthagyták a bölcsőde parkolójában, járó motorral
Benne ült egy gyermek is.
A tolvaj az autóval Úriig hajtott, ahol a gyermeket kitette az út szélén, magára hagyta, majd továbbmenekült. A rendőrség rövid időn belül Újszászon kapta el a tolvajt, aki jelenleg a Nagykátai Rendőrkapitányságon van. Az ügyben nagy értékre elkövetett lopás és kiskorú veszélyeztetése miatt indulhat eljárás.
Bízom benne, hogy az elkövető megkapja a cselekményéhez méltó büntetést
– fogalmaz a polgármester és hozzáfűzi, ez egy nagyon komoly figyelmeztetés mindenkinek.
Soha, semmilyen körülmények között ne hagyjuk a beindított gépkocsit őrizetlenül.
Különösen gyermeket ne hagyjunk egyedül az autóban, egy percre sem.
