Nyolc év fegyházat kapott Maja T. első fokon, a budapesti embervadászatban részes szélsőbaloldali aktivista

Ellopták az autót Sülysápon, amikor otthagyták a bölcsőde parkolójában, járó motorral

Benne ült egy gyermek is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 15:07
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Járó motorral állt egy autó a sülysápi bölcsőde parkolójában, benne ült a tulajdonos nagyobb gyermeke, miközben az édesapa néhány percre bement a bölcsődébe – írta a közösségi oldalán a város polgármestere. Horinka László hozzáfűzi, mire az apa visszatért, az autó nem volt sehol, így a nagyobbik gyermeke sem. 

A tolvaj az autóval Úriig hajtott, ahol a gyermeket kitette az út szélén, magára hagyta, majd továbbmenekült. A rendőrség rövid időn belül Újszászon kapta el a tolvajt, aki jelenleg a Nagykátai Rendőrkapitányságon van.  Az ügyben nagy értékre elkövetett lopás és kiskorú veszélyeztetése miatt indulhat eljárás.

Bízom benne, hogy az elkövető megkapja a cselekményéhez méltó büntetést

– fogalmaz a polgármester és hozzáfűzi, ez egy nagyon komoly figyelmeztetés mindenkinek. 

Soha, semmilyen körülmények között ne hagyjuk a beindított gépkocsit őrizetlenül.

Különösen gyermeket ne hagyjunk egyedül az autóban, egy percre sem. 


 

