Ellopták az autót Sülysápon, amikor otthagyták a bölcsőde parkolójában, járó motorral

A tolvaj az autóval Úriig hajtott, ahol a gyermeket kitette az út szélén, magára hagyta, majd továbbmenekült. A rendőrség rövid időn belül Újszászon kapta el a tolvajt, aki jelenleg a Nagykátai Rendőrkapitányságon van. Az ügyben nagy értékre elkövetett lopás és kiskorú veszélyeztetése miatt indulhat eljárás.

Bízom benne, hogy az elkövető megkapja a cselekményéhez méltó büntetést

– fogalmaz a polgármester és hozzáfűzi, ez egy nagyon komoly figyelmeztetés mindenkinek.

Soha, semmilyen körülmények között ne hagyjuk a beindított gépkocsit őrizetlenül.

Különösen gyermeket ne hagyjunk egyedül az autóban, egy percre sem.