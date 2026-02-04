Rendkívüli

Nyolc év fegyházat kapott Maja T. első fokon, a budapesti embervadászatban részes szélsőbaloldali aktivista

porzáporesőszaharai por

Szaharai por érkezik Magyarországra, animáción mutatjuk a lényeget

Meglepetés szerda délutánra.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook, MTI2026. 02. 04. 14:30
illusztráció Fotó: Varga György Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Folytatódik a nedves, enyhe levegő utánpótlása a Kárpát-medencébe, amellyel szaharai eredetű por is érkezik, legnagyobb koncentrációban szerda délután – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint szerdán többfelé várható saras eső, majd estétől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de csütörtökön még elszórtan előfordulhat gyenge eső, záporeső.

