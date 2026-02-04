Folytatódik a nedves, enyhe levegő utánpótlása a Kárpát-medencébe, amellyel szaharai eredetű por is érkezik, legnagyobb koncentrációban szerda délután – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.
Szaharai por érkezik Magyarországra, animáción mutatjuk a lényeget
Meglepetés szerda délutánra.
A tájékoztatás szerint szerdán többfelé várható saras eső, majd estétől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de csütörtökön még elszórtan előfordulhat gyenge eső, záporeső.
