Orbán Viktor: Mindent megtettünk, de nem tudtuk kiszurkolni a Fradinak + videó

A kormányfő a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerbe látogatott a kormányfő, ahol szintén rengetegen voltak rá kíváncsiak. Az országjárás első két helyszínén több fontos témát érintett Orbán Viktor a beszédeiben. A helyi fejlesztések mellett a miniszterelnök részletesen beszélt

az április 12-i választás tétjéről és fontosságáról is.

Az országjárás következő helyszínei:

Március 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér.

Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér.

Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ.

