Magyar Péterék bulizva ünnepelték ukránbarát akciójukat + videó

Magyar Péter és Radnai Márk tavaly áprilisban, a Műegyetemnél tartott tiszás rendezvényen táncolva ünnepelte ukránbarát akciójukat – derül ki az Ellenpont birtokába került felvételből.

A lap szerint a videó a Tisza úgynevezett eredményváróján készült, ahol a párt ismertette saját akciójának eredményeit, köztük azt, hogy a válaszadók többsége támogatja Ukrajna uniós csatlakozását,

holott több felmérés is azt mutatta, hogy a magyar társadalom döntő többsége ellenzi az akár világháborút is eredményező lépést.

A cikk felidéz egy másik görbe estét, a Lock the Clubban tartott, Tisza-féle csapatépítőt is, ahol Magyar és Radnai ismét furcsán viselkedett, majd a pártelnök innen ment át az elhíresült drogos házibuliba Vogel Evelinnel. Az Ellenpont megjegyzi: az még nem világos, hogy Radnai Márk milyen szerepet játszott ebben az ügyben, de éppen a róla elnevezett Radnaimark.hu oldalra tettek ki egy fotót ismeretlenek a szoba belsejéről.