Rendkívüli

IzlandcsatlakozásEurópai Unió

Izland akár már 2028-ban csatlakozhat az EU-hoz

A Reuters hírügynökségnek adott interjújában Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir izlandi külügyminiszter derűlátóan nyilatkozott a gyors EU-csatlakozás lehetőségét illetően, hozzátéve, hogy várakozásai szerint a legnehezebb kérdés a halászati és mezőgazdasági ügyek lesznek a tárgyalásokon tekintettel a szigetország gazdasága számára meghatározó halászati kvótákra. Az izlandi kormány augusztus 29-én javasolt referendumot tartani az uniós csatlakozási tárgyalások folytatásáról, amely folyamatot Reykjavík 2013-ban függesztett fel az akkori euroszkeptikus kormányzat alatt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 20:46
Izland Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Azt látjuk, hogy előnyt jelent, ha van beleszólásunk az asztalnál” – fogalmazott a Brüsszelben adott interjújában Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir izlandi külügyminiszter. 

Izland akár már 2028-ban csatlakozhat az EU-hoz – mondta el a külügyminiszter
Izland akár már 2028-ban csatlakozhat az EU-hoz – mondta el a külügyminiszter
Fotó: AFP

A miniszter hangsúlyozta, hogy amennyiben a népszavazáson támogatják a tárgyalások újrafelvételét, úgy az egyeztetések legelején kell majd összpontosítani a legnehezebb kérdésekre, így a halászatra, mezőgazdaságra és a munkaerőpiacra.

Ha ezt megtesszük, akkor elég derűlátó vagyok, hogy még 2028 vége előtt az Európai Unió tagja leszünk

– húzta alá.

A 400 ezer lakosú szigetország a NATO alapító tagja és már az európai egységes piacnak és a belső határellenőrzések nélküli schengeni övezetnek is tagja.

Közvélemény-kutatások azt mutatták, hogy a megélhetési költségek emelkedése és az ukrajnai háború miatt emelkedett az érdeklődés az uniós csatlakozás iránt a lakosság körében. Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésével kapcsolatos tervei szintén ezen irányba terelték a figyelmet Izlandon.

„Izland pont középen van, egyfajta kapocs a két kontinens között” – mutatott rá az izlandi diplomácia vezetője.

Izland uniós csatlakozásának jóváhagyásához egy második referendumot is kellene majd tartani a tényleges belépésről.

Borítókép: Izland (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.