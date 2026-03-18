„Azt látjuk, hogy előnyt jelent, ha van beleszólásunk az asztalnál” – fogalmazott a Brüsszelben adott interjújában Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir izlandi külügyminiszter.

Izland akár már 2028-ban csatlakozhat az EU-hoz – mondta el a külügyminiszter

A miniszter hangsúlyozta, hogy amennyiben a népszavazáson támogatják a tárgyalások újrafelvételét, úgy az egyeztetések legelején kell majd összpontosítani a legnehezebb kérdésekre, így a halászatra, mezőgazdaságra és a munkaerőpiacra.

Ha ezt megtesszük, akkor elég derűlátó vagyok, hogy még 2028 vége előtt az Európai Unió tagja leszünk

– húzta alá.

A 400 ezer lakosú szigetország a NATO alapító tagja és már az európai egységes piacnak és a belső határellenőrzések nélküli schengeni övezetnek is tagja.

Közvélemény-kutatások azt mutatták, hogy a megélhetési költségek emelkedése és az ukrajnai háború miatt emelkedett az érdeklődés az uniós csatlakozás iránt a lakosság körében. Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésével kapcsolatos tervei szintén ezen irányba terelték a figyelmet Izlandon.

„Izland pont középen van, egyfajta kapocs a két kontinens között” – mutatott rá az izlandi diplomácia vezetője.

Izland uniós csatlakozásának jóváhagyásához egy második referendumot is kellene majd tartani a tényleges belépésről.

