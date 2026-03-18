Szoboszlai kezdte, potyognak a gólok a Galatasaray kapujába – kövesse nálunk a meccset!

Miközben a Premier League-ben már a Bajnokok Ligája-indulást biztosító valamely hely megszerzése esetén már örömtáncot járnának Liverpoolban. Ezenkívül még két sorozatban vannak versenyben a Vörösök, és maradt esélyük arra, hogy trófeával zárják az idényt. De egyik megszerzése sem lesz könnyű feladat, mert az FA-kupa negyeddöntőjében a Manchester Cityvel idegenben csapnak majd össze Szoboszlai Dominikék, míg a BL-ben már a legjobb nyolc közé jutásért is hatalmas harc vár rájuk, miután a Galatasaray elleni nyolcaddöntő első meccsét 1-0-ra elveszítették Isztambulban.

Sallai Rolandék egygólos előnyt dolgoztak ki Isztambulban, de Liverpoolban még egy nagy meccs várt rájuk Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Két magyarral száll harcba a fordításért a Liverpool

Ez már másodszor esett meg velük ebben az idényben, hiszen az alapszakaszban ugyanilyen eredménnyel küldték őket haza a törökök, akik a Bajnokok Ligája 2025/2026-os kiírásában egyetlen csapatként még nem kapituláltak a Liverpool ellen. Ez jó előjel volt Sallai Rolandéknak a szerdai visszavágó előtt, amelyen

a Galatasaray magyar válogatott szélsője a kezdőcsapatba került, ahogy a másik oldalon, az angoloknál Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is, utóbbi középpályásként. Ez történelmi pillanat, korábban három magyar játékos sosem volt egyszerre a pályán a BL kieséses szakaszában.

Ahogy az várható volt, a kényszhelyzetben lévő Liverpool kezdte aktívabban a mérkőzést. Szoboszlai és Kerkez összjátéka után Hugo Ekitiké már a 3. percben igyekezett kiegyenlíteni a párharc állását, de távoli lövésével nagyon elmérte a célpontot. A Galatasaray taktikája gyorsan egyértelművé vált, alig kezdődött el a meccs, már húzták az időt. Victor Osimhen a 9. percben terült el a gyepen, és a fájó csuklója miatt sokáig ott is maradt. Kis híján dulakodás alakult ki az esetből, Virgil van Dijk számonkérte, hogy miért a pályán ápolják. Osimhen ezt igencsak magára vette, de aztán az oldalvonalon kívül folytatódott az ápolás. Ilyen jelenetekből nem volt hiány az első húsz percben, a törökök orvosi stábja gyakori vendég volt a pályán.

Szoboszlai újabb gólja a BL-ben

A Galata kontrákkal próbálkozott, Kerkez fontos szerelésekkel jelentkezett, egy alkalommal éppen Sallait állította meg. Szoboszlait viszont senki sem tudta:

Alexis Mac Allister szöglete után a tizenhatos vonalánál várakozó középpályás tizenhárom méterről, ballal a kapuba passzolt a 25. percben. Szoboszlai tíz mérkőzésen öt gólnál és négy gólpassznál jár a BL-ben.

A vezető találat megszerzése után még nyomasztóbb lett a Liverpool fölénye. Florian Wirtznek is volt veszélyesnek induló próbálkozása, Mac Allister fejese a kapufát találta el, Szoboszlai életerős löketénél pedig Cakir bravúrral tartotta meccsben a Galatát. A magyar válogatott csapatkapitánya óriási elánnal játszott, a gólja és a kapus kezei között elhaló bombája mellett remek szerelésekkel vette ki a részét a védőmunkából.