Szoboszlai kezdte, potyognak a gólok a Galatasaray kapujába – kövesse nálunk a meccset!

Egy lépésre volt a bravúrtól a Galatasaray, amely a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő hazai mérkőzését 1-0-ra megnyerte, így előnyből várta a szerdai, angliai visszavágót. Itt Szoboszlai Dominik góljával az angolok szereztek vezetést, majd a második félidő elején pillanatok alatt lezárta a párharcot a Liverpool. A mérkőzés még tart, cikkünk frissül.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 21:00
Szoboszlai Dominik újabb fontos gólt szerzett a Liverpool színeiben Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Miközben a Premier League-ben már a Bajnokok Ligája-indulást biztosító valamely hely megszerzése esetén már örömtáncot járnának Liverpoolban. Ezenkívül még két sorozatban vannak versenyben a Vörösök, és maradt esélyük arra, hogy trófeával zárják az idényt. De egyik megszerzése sem lesz könnyű feladat, mert az FA-kupa negyeddöntőjében a Manchester Cityvel idegenben csapnak majd össze Szoboszlai Dominikék, míg a BL-ben már a legjobb nyolc közé jutásért is hatalmas harc vár rájuk, miután a Galatasaray elleni nyolcaddöntő első meccsét 1-0-ra elveszítették Isztambulban.

Sallai Rolandék egygólos előnyt dolgoztak ki Isztambulban, de Liverpoolban még egy nagy meccs várt rájuk Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Két magyarral száll harcba a fordításért a Liverpool

Ez már másodszor esett meg velük ebben az idényben, hiszen az alapszakaszban ugyanilyen eredménnyel küldték őket haza a törökök, akik a Bajnokok Ligája 2025/2026-os kiírásában egyetlen csapatként még nem kapituláltak a Liverpool ellen. Ez jó előjel volt Sallai Rolandéknak a szerdai visszavágó előtt, amelyen 

a Galatasaray magyar válogatott szélsője a kezdőcsapatba került, ahogy a másik oldalon, az angoloknál Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is, utóbbi középpályásként. Ez történelmi pillanat, korábban három magyar játékos sosem volt egyszerre a pályán a BL kieséses szakaszában.

Ahogy az várható volt, a kényszhelyzetben lévő Liverpool kezdte aktívabban a mérkőzést. Szoboszlai és Kerkez összjátéka után Hugo Ekitiké már a 3. percben igyekezett kiegyenlíteni a párharc állását, de távoli lövésével nagyon elmérte a célpontot. A Galatasaray taktikája gyorsan egyértelművé vált, alig kezdődött el a meccs, már húzták az időt. Victor Osimhen a 9. percben terült el a gyepen, és a fájó csuklója miatt sokáig ott is maradt. Kis híján dulakodás alakult ki az esetből, Virgil van Dijk számonkérte, hogy miért a pályán ápolják. Osimhen ezt igencsak magára vette, de aztán az oldalvonalon kívül folytatódott az ápolás. Ilyen jelenetekből nem volt hiány az első húsz percben, a törökök orvosi stábja gyakori vendég volt a pályán. 

Szoboszlai újabb gólja a BL-ben

A Galata kontrákkal próbálkozott, Kerkez fontos szerelésekkel jelentkezett, egy alkalommal éppen Sallait állította meg. Szoboszlait viszont senki sem tudta:

Alexis Mac Allister szöglete után a tizenhatos vonalánál várakozó középpályás tizenhárom méterről, ballal a kapuba passzolt a 25. percben. Szoboszlai tíz mérkőzésen öt gólnál és négy gólpassznál jár a BL-ben.

A vezető találat megszerzése után még nyomasztóbb lett a Liverpool fölénye. Florian Wirtznek is volt veszélyesnek induló próbálkozása, Mac Allister fejese a kapufát találta el, Szoboszlai életerős löketénél pedig Cakir bravúrral tartotta meccsben a Galatát. A magyar válogatott csapatkapitánya óriási elánnal játszott, a gólja és a kapus kezei között elhaló bombája mellett remek szerelésekkel vette ki a részét a védőmunkából.

Aztán pedig tizenegyest harcolt ki, Ismail Jakobs találta el Szoboszlait. Ám nem ő, hanem Mohamed Szalah állt a labda mögé, aki ebben a félidőben rendre rossz megoldásokat választott a kapu előtt. Ezúttal is: a gyengécske, középre tartó lövést lábbal védte Cakir. A török hálóőr brillírozott, rajta múlott, hogy a szünet előtt nem szerzett még két gólt a Liverpool. A másik oldalon Sallai Roland egy fejessel veszélyeztetett, de Alissonnak ezzel nem okozott sok gondot. Egygólos hazai vezetés után jött a szünet.

Összeomlott a Galatasaray

Ami az első félidő végén sikerült, az a második elején igen: két gólt is lőtt a Liverpool. Előbb Szalah nagyszerű beadása után Ekitiké talált be 14 méterről az 51. percben, majd Szalah későbbi próbálkozásánál Cakir nagyot védett, de Ryan Gravenberch ismétlésénél már tehetetlen volt az 53. percben. 

Wilfried Singo öngóljával nőtt a csapatok közötti különbség, de les miatt érvénytelenítették a Vörösök újabb találatát. Akik viszont robogtak előre, és a 62. percben csak meglett a negyedik, Szalahnak pedig az első gólja. Wirtz sarokkal tette vissza a labdát az egyiptomi szélsőnek, aki tizenhét méterről gyönyörű gólt tekert a hosszúba.

A mérkőzés még tart, cikkünk frissül.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő

szerda:

  • FC Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol), 7-2 (3-2) gólszerzők: Raphinha (6., 72.), Bernal (18.), Yamal (45+7. – 11-esből), Fermín (51.), Lewandowski (56., 61.), ill. Elanga (15., 28.). Továbbjutott a Barcelona, 8-3-as összesítéssel.
  • Liverpool (angol)–Galatasaray (török) 21.00
  • Bayern München (német)–Atalanta (olasz) 21.00
  • Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

