Mama, nem kapok levegőt! – hároméves kislányhoz riasztották a mentőket Zalában

Egy családi program végén érkezett a segélyhívás, amely szerint egy kislány vigasztalhatatlanul sírni kezdett, és azt mondta:

Mama, nem kapok levegőt!

Mire a mentők megérkeztek a helyszínre, a hároméves gyermek már megnyugodott, rajzolt, és azt is elárulta nekik, hogy ő is mentő szeretne lenni. Az ijedtségen túl nem történt komoly baj, és még aznap este a család meglepetés vacsorával és megható üzenettel mondott köszönetet az aznap szolgálatot teljesítő mentőknek.