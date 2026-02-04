Súlyos szerkezeti hibái voltak a szilágycsehi református templom leomlott tornyának

A bajban csak az vigasztal minket, hogy emberáldozat nem történt, és a tornyot újjá lehet építeni, bár a jelentős anyagi teher meghaladja a gyülekezet anyagi lehetőségeit

– írták. Közölték azt is, hogy az egyházkerület gyűjtést indít a torony újjáépítésére. Az adományokat az egyházkerület Transilvania Banknál nyitott RO88BTRLRONCRT0T03790712-es bankszámlájára várják Szilágycsehi torony megjegyzéssel.

Szilágyi Zoltán, a szilágycsehi református egyházközség lelkésze a Krónika.ro portálnak szerdán úgy nyilatkozott, hogy a gyülekezet azért fogott hozzá a XV–XVI. századi műemlék templom felújításához, mert repedések jelentek meg a mennyezeten. „Akkor a szakértők azt mondták, a templomhajó mennyezetén kialakult repedések azért keletkeztek, mert valószínűleg mozog a torony, az alatta lévő talajréteggel lehet gond” – részletezte a lelkész.

Mint mondta, a templom teljes felújításra elnyert nagy összegű pályázati keret a torony megerősítését is tartalmazta. Lecserélték a tetőszerkezetet, és négy méter magasságig leverték a vakolatot. Ez alatt egyértelműen láthatóvá váltak a toronyfal repedései, ezért a szakértők azt javasolták, hogy a szerkezeterősítő munkálatok idejére belülről és kívülről is támasszák meg a tornyot.

A lelkész szerint a torony belső falának kitámasztása megtörtént, és éppen szerdára tervezték a külső falak megerősítését.

A munkások kedden előkészítették az ehhez szükséges anyagokat, majd késő délután hazamentek. Ezt követően egy órán belül omlott össze a torony" - részletezte az előzményeket.