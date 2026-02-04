Ledőlt a templom tornya, összefognak a reformátusok, hogy újjáépítsék

Minden magyar felelős minden magyarért – ennek szellemében bátorít mindenkit Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, hogy csatlakozzon a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtéséhez, amely a szilágycsehi ősi református templom tornyának újjáépítésére indult.

Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Nagy János a közösségi oldalán azt írta:

Néha a Jóisten a legkülönfélébb módokon tesz próbára bennünket. A szilágycsehieket most épp azzal, hogy új feladatot kapnak: újjá kell, hogy építsék Isten házát.

Az ősi református templom éppen a román Kulturális Minisztérium támogatta renoválás alatt állt, amikor

a munkások levonulását követően ledőlt a torony.

„Hála Istennek személyi sérülés nem történt” – fogalmazott a politikus.

Nagy János kitartást kívánt a gyülekezetnek, és jelezte:

csatlakozik a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtéséhez, és bátorít mindenkit, akit megérint a tragédia, tegyen ugyanígy.

Borítókép: Ledőlt a szilágycsehi ősi református templom tornya (Forrás: Facebook)