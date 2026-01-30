Ma már bátorság kell a keresztény értékek közéleti képviseletéhez

Ma már bátorság kell a kereszténység és a kereszténydemokrácia közéleti megjelenítéséhez, a keresztény értékek közéleti képviseletéhez – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) országos küldöttgyűlésén pénteken.

Csoportkép az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) országos küldöttgyűlésén Budapesten. Az első sorban Halmay Gábor, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke (j2), Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke (j4), Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár (b4), Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a KDNP ügyvezető alelnöke (b3) és Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője (b2). (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Latorcai Csaba úgy folytatta, odáig jutottunk, hogy a Brüsszelt irányítók ma már könyörtelen módon, 21. századi inkvizítor módjára lépnek fel mindenkivel szemben, aki megkérdőjelezi azt a politikát, amit ők képviselnek.

Márpedig jelen pillanatban Brüsszel a politikájával mindent tagad, ami keresztény

– hangoztatta, hozzátéve: a kereszténység a békét képviseli, ők pedig a háborút. „ A kereszténység kultúrát épít, ők pedig a 2000 éves kultúránkat éppen lebontják” – fogalmazott, majd kiemelte: „a kereszténység a teremtés rendje mellett áll, mi hisszük azt, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremti, és ez az identitás nem olyan, hogy hetente váltogathatnánk”.

Úgy folytatta: Brüsszel a genderelméletnek a kérlelhetetlen propagálásával mindezzel szemben foglal állást. Szavait a gyűlésen részt vevő fiatalokhoz címezve azt mondta: „Kérlek benneteket, lázadjatok Brüsszellel szemben, mert hiszem azt, hogy összefogással meg tudjuk menteni egész Európát”. De ahhoz még egy csatát meg kell nyernünk közösen – összegzett az áprilisi parlamenti választásokra utalva Latorcai Csaba.

Orbán Viktor miniszterelnök levelét Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár olvasta fel. A kormányfő arról írt, hogy az európai politika a várháborúk korát idézi:

ahova idegenszívű zsoldosok fészkelik be magukat, ott kardcsapás nélkül jutnak be a betolakodók.

Hozzáfűzte: Magyarország az utolsó erősségek egyike, ami még kitart. „ Másfél évtizede a mi ellenállásunkon bukik meg minden őrült európai ötlet, a migrációtól kezdve a genderen át Ukrajna uniós csatlakozásáig” – fogalmazott a miniszterelnök. Miután pedig minden rohamot visszavertünk, most olyan embereknek akarják átjátszani itthon a kormányrudat, akik önként nyitnák meg a kapukat – írta Orbán Viktor.

Mi, magyarok csupán egyetlen választásra vagyunk attól, hogy mindazt elveszítsük, amit az elmúlt 16 évben felépítettünk

– közölte a miniszterelnök, hozzátéve, hogy „egy rossz döntésnek pedig ma éppen a fiatalok lennének a legnagyobb vesztesei”.