Ma már bátorság kell a keresztény értékek közéleti képviseletéhez

Ma már bátorság kell a kereszténység és a kereszténydemokrácia közéleti megjelenítéséhez, a keresztény értékek közéleti képviseletéhez – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) országos küldöttgyűlésén pénteken.
Latorcai Csaba úgy folytatta, odáig jutottunk, hogy a Brüsszelt irányítók ma már könyörtelen módon, 21. századi inkvizítor módjára lépnek fel mindenkivel szemben, aki megkérdőjelezi azt a politikát, amit ők képviselnek.
Márpedig jelen pillanatban Brüsszel a politikájával mindent tagad, ami keresztény
– hangoztatta, hozzátéve: a kereszténység a békét képviseli, ők pedig a háborút. „ A kereszténység kultúrát épít, ők pedig a 2000 éves kultúránkat éppen lebontják” – fogalmazott, majd kiemelte: „a kereszténység a teremtés rendje mellett áll, mi hisszük azt, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremti, és ez az identitás nem olyan, hogy hetente váltogathatnánk”.
Úgy folytatta: Brüsszel a genderelméletnek a kérlelhetetlen propagálásával mindezzel szemben foglal állást. Szavait a gyűlésen részt vevő fiatalokhoz címezve azt mondta: „Kérlek benneteket, lázadjatok Brüsszellel szemben, mert hiszem azt, hogy összefogással meg tudjuk menteni egész Európát”. De ahhoz még egy csatát meg kell nyernünk közösen – összegzett az áprilisi parlamenti választásokra utalva Latorcai Csaba.
Orbán Viktor miniszterelnök levelét Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár olvasta fel. A kormányfő arról írt, hogy az európai politika a várháborúk korát idézi:
ahova idegenszívű zsoldosok fészkelik be magukat, ott kardcsapás nélkül jutnak be a betolakodók.
Hozzáfűzte: Magyarország az utolsó erősségek egyike, ami még kitart. „ Másfél évtizede a mi ellenállásunkon bukik meg minden őrült európai ötlet, a migrációtól kezdve a genderen át Ukrajna uniós csatlakozásáig” – fogalmazott a miniszterelnök. Miután pedig minden rohamot visszavertünk, most olyan embereknek akarják átjátszani itthon a kormányrudat, akik önként nyitnák meg a kapukat – írta Orbán Viktor.
Mi, magyarok csupán egyetlen választásra vagyunk attól, hogy mindazt elveszítsük, amit az elmúlt 16 évben felépítettünk
– közölte a miniszterelnök, hozzátéve, hogy „egy rossz döntésnek pedig ma éppen a fiatalok lennének a legnagyobb vesztesei”.
