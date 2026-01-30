Orbán Viktor: Üzenjük Brüsszelnek, hogy nem fizetünk!

Ukrajna finanszírozása 5652,9 milliárd forintot venne el a magyaroktól – emlékeztetett Orbán Viktor közösségi oldalán.

A nemzeti petíció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban 2026. január 29-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A miniszterelnök bejegyzésében rámutatott, ez családonként 1,4 millió forintot jelent.

Üzenjük Brüsszelnek: nem fizetünk!

– hangsúlyozta Orbán Viktor, majd mindenkit a nemzeti petíció kitöltésére biztatott.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, a kormány azért indította a nemzeti petíciót, hogy Európában elsőként és egyedüliként a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, akarják-e, hogy Brüsszel a mi pénzünket a háborúra és Ukrajnára költse. Brüsszelben ugyanis eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni, bármennyibe is kerüljön és bármeddig is tartson.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (balra) és Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje Budapest 13. választókerületében, Rákospalotán és Újpesten a nemzeti petíció kézbesítésén Rákospalotán 2026. január 29-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)