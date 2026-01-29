nemzeti petíciómagyarország kormányaHidvéghi Balázs

Hidvéghi: Elindult a kézbesítés, figyeljék a postaládát!

Megkezdte a Magyar Posta a nemzeti petíció kézbesítését. A nemzeti petíciót azért indítja a kormány, hogy Európában elsőként és egyedüliként a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy akarják-e, hogy Brüsszel a mi pénzünket a háborúra és Ukrajnára költse.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 9:18
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Kérem, figyeljék a postaládát, mert mától indul a nemzeti petíció kézbesítése, március elejéig mindenkihez meg kell érkeznie a petíciónak. Elsőként Budapesten, majd vidéken kézbesítik a postások – jelentette be Hidvéghi Balázs. 

Budapest, 2025. január 15. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart Sikerrel zárult a nemzeti konzultáció címmel a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2025. január 15-én. MTI/Bruzák Noémi
Hidvéghi Balázs. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bruzák Noémi 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes elmondta: a nemzeti petíciót azért indítja a kormány, hogy Európában elsőként és egyedüliként a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy akarják-e, hogy Brüsszel a mi pénzüket a háborúra és Ukrajnára költse.

– Brüsszelben ugyanis eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni, bármennyibe is kerüljön és bármeddig is tartson. Itt az ideje, hogy ennek megálljt parancsoljunk. Kérek mindenkit, hogy aki nem akarja, hogy mi, magyarok fizessük a háborút, hogy mi fizessük Ukrajna működését és még magasabb rezsit is fizessünk a háború miatt, az csatlakozzon a petícióhoz – hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
 

