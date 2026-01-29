Hidvéghi: Elindult a kézbesítés, figyeljék a postaládát!

– Kérem, figyeljék a postaládát, mert mától indul a nemzeti petíció kézbesítése, március elejéig mindenkihez meg kell érkeznie a petíciónak. Elsőként Budapesten, majd vidéken kézbesítik a postások – jelentette be Hidvéghi Balázs.

Hidvéghi Balázs. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bruzák Noémi

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes elmondta: a nemzeti petíciót azért indítja a kormány, hogy Európában elsőként és egyedüliként a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy akarják-e, hogy Brüsszel a mi pénzüket a háborúra és Ukrajnára költse.

– Brüsszelben ugyanis eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni, bármennyibe is kerüljön és bármeddig is tartson. Itt az ideje, hogy ennek megálljt parancsoljunk. Kérek mindenkit, hogy aki nem akarja, hogy mi, magyarok fizessük a háborút, hogy mi fizessük Ukrajna működését és még magasabb rezsit is fizessünk a háború miatt, az csatlakozzon a petícióhoz – hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs.