Orbán Viktor: A Tisza nem fog nemet mondani Ursula mamának

Az európai polgárok többsége elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, Brüsszel mégis tovább erőlteti a tervet. Az európai kormányok közül kevesekben van meg az erő, hogy szembe merjenek menni Brüsszel akaratával. Magyarország az egyik kivétel. Azonban a Tisza nem fog nemet mondani Ursula mamának – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 7:27
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2026. január 23-án hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főos
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2026. január 23-án hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
„Nekik mindegy, mit gondolnak az emberek, ameddig az európai kormányok közül kevesekben van meg az erő, hogy szembe merjenek menni Brüsszel akaratával” – írta a Facebookon Orbán Viktor.

Orbán Viktor (Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Hivatal)
Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Hivatal/Fischer Zoltán)

Magyarország az egyik kivétel. A magyarok 95 százaléka elutasította Ukrajna gyorsított uniós tagságát. Mert meg akarják védeni a gazdáinkat, a családjaink biztonságát és Magyarország békéjét. A mi nemzeti kormányunk pedig azt teszi, amire az emberek felhatalmazták

– hangsúlyozta a kormányfő.

Ezért építik Brüsszelben gőzerővel a Tiszát. Rajtuk van fogás. A brüsszeli mentelmi jog, a jól beágyazott multivezérek és a balos szakértők. Ők nem fognak nemet mondani Ursula mamának. Már most sem tudnak

– mutatott rá.

Áprilisban menjünk inkább biztosra. A biztos választás pedig a Fidesz

– zárta bejegyzését.

Egy háborúban álló ország integrálása komoly kockázat

Mint arról korábban beszámoltunk, váratlan szövetségest kapott Ukrajna ügyében Orbán Viktor. Friedrich Merz német kancellár egyértelművé tette

kizárt, hogy Ukrajna 2027. január 1-jével csatlakozzon az Európai Unióhoz.

Mint berlini nyilatkozatában hangsúlyozta, a koppenhágai kritériumok teljesítése hosszú évek munkáját igényli, még akkor is, ha a német kormány elvi szinten támogatja Kijev uniós integrációs törekvéseit. Volodimir Zelenszkij ezzel szemben továbbra is a 2027-es dátumhoz ragaszkodik, és a háborút lezáró megállapodásban kívánja rögzíteni a csatlakozás időpontját. Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban már arra figyelmeztetett, hogy egy háborúban álló ország integrálása komoly kockázatokat hordoz.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2026. január 23-án hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

