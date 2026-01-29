Orbán Viktor: A Tisza nem fog nemet mondani Ursula mamának

Egy háborúban álló ország integrálása komoly kockázat

Mint arról korábban beszámoltunk, váratlan szövetségest kapott Ukrajna ügyében Orbán Viktor. Friedrich Merz német kancellár egyértelművé tette:

kizárt, hogy Ukrajna 2027. január 1-jével csatlakozzon az Európai Unióhoz.

Mint berlini nyilatkozatában hangsúlyozta, a koppenhágai kritériumok teljesítése hosszú évek munkáját igényli, még akkor is, ha a német kormány elvi szinten támogatja Kijev uniós integrációs törekvéseit. Volodimir Zelenszkij ezzel szemben továbbra is a 2027-es dátumhoz ragaszkodik, és a háborút lezáró megállapodásban kívánja rögzíteni a csatlakozás időpontját. Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban már arra figyelmeztetett, hogy egy háborúban álló ország integrálása komoly kockázatokat hordoz.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2026. január 23-án hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)