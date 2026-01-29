„Nekik mindegy, mit gondolnak az emberek, ameddig az európai kormányok közül kevesekben van meg az erő, hogy szembe merjenek menni Brüsszel akaratával” – írta a Facebookon Orbán Viktor.
Orbán Viktor: A Tisza nem fog nemet mondani Ursula mamának
Az európai polgárok többsége elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, Brüsszel mégis tovább erőlteti a tervet. Az európai kormányok közül kevesekben van meg az erő, hogy szembe merjenek menni Brüsszel akaratával. Magyarország az egyik kivétel. Azonban a Tisza nem fog nemet mondani Ursula mamának – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
Magyarország az egyik kivétel. A magyarok 95 százaléka elutasította Ukrajna gyorsított uniós tagságát. Mert meg akarják védeni a gazdáinkat, a családjaink biztonságát és Magyarország békéjét. A mi nemzeti kormányunk pedig azt teszi, amire az emberek felhatalmazták
– hangsúlyozta a kormányfő.
Ezért építik Brüsszelben gőzerővel a Tiszát. Rajtuk van fogás. A brüsszeli mentelmi jog, a jól beágyazott multivezérek és a balos szakértők. Ők nem fognak nemet mondani Ursula mamának. Már most sem tudnak
– mutatott rá.
Áprilisban menjünk inkább biztosra. A biztos választás pedig a Fidesz
– zárta bejegyzését.
Egy háborúban álló ország integrálása komoly kockázat
Mint arról korábban beszámoltunk, váratlan szövetségest kapott Ukrajna ügyében Orbán Viktor. Friedrich Merz német kancellár egyértelművé tette:
kizárt, hogy Ukrajna 2027. január 1-jével csatlakozzon az Európai Unióhoz.
Mint berlini nyilatkozatában hangsúlyozta, a koppenhágai kritériumok teljesítése hosszú évek munkáját igényli, még akkor is, ha a német kormány elvi szinten támogatja Kijev uniós integrációs törekvéseit. Volodimir Zelenszkij ezzel szemben továbbra is a 2027-es dátumhoz ragaszkodik, és a háborút lezáró megállapodásban kívánja rögzíteni a csatlakozás időpontját. Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban már arra figyelmeztetett, hogy egy háborúban álló ország integrálása komoly kockázatokat hordoz.
